“No se va a repetir exterminio de la Unión Patriótica”: Gobierno sobre marcha de FARC

Mientras la peregrinación de esa colectividad reclama un diálogo con el presidente Duque, el consejero Emilio Archila señaló que tienen toda la voluntad de escuchar las exigencias de los excombatientes que se movilizaron a Bogotá.

Un nuevo desencuentro se presentó entre el Gobierno Nacional y el hoy partido político FARC. Esta vez, por cuenta de la llamada Peregrinación por la Paz y la Vida de los excombatientes de la antigua guerrilla que el pasado domingo convocó a más de 2.000 exguerrilleros de distintas regiones del país en la Plaza de Bolívar de Bogotá. El consejero para la Estabilización, Emilio Archila, habló este martes sobre dicha movilización y dijo que el Gobierno está abierto al diálogo y a escuchar cuáles son los reclamos y propuestas de esa colectividad, pero que no han recibido respuestas.

Lea: Así fue la llegada de los excombatientes de las Farc a Bogotá

“Es el ánimo del Gobierno Nacional poder escuchar a los excombatientes, yo les he pedido insistentemente que si tienen información que nos permita regionalizar las medidas de protección nos la hagan conocer. Estuve todo el fin de semana, desde el jueves en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación (Csivi) les manifesté a los representantes del partido FARC nuestra disposición para poder tener ese diálogo”, dijo el consejero Archila. “Hoy renuevo no solamente la preocupación de mejorar esos sistemas de protección, sino de toda nuestra disposición para poder tener ese diálogo, conocer los detalles que nos permitan ir a los territorios, si es necesario mejorar esos sistemas y capturar a los que han sido los culpables de esos ataques”, agregó.

Precisamente sobre los responsables, dijo que se ha identificado que en el 61% de los casos de homicidios de excombatientes resueltos por la Fiscalía se trata de las disidencias de las antiguas Farc, el Eln y el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas. Resaltó que las autoridades tienen identificados a los 30 cabecillas de las organizaciones armadas que están detrás de los ataques a los exguerrilleros y que por ellos se han ofrecido recompensas de hasta $500 millones. “No se va a repetir el exterminio de la Unión Patriótica. En esta oportunidad no hay negligencia ni connivencia de parte de las entidades de gobierno”, enfatizó el consejero.

Según las cifras del Gobierno, actualmente hay 2.200 efectivos de la Fuerza Pública, 70 pelotones de las Fuerzas Militares, 870 integrantes del Ejército Nacional y 96 enlaces de inteligencia en función de la seguridad de los excombatientes. Según el consejero, hay más de un miembro de la Fuerza Pública por cada exguerrillero. Igualmente, señaló que a la fecha existen 271 esquemas de protección para exguerrilleros implementados, de los cuales 231 son individuales y 15 colectivos.

Lea también: El perdón que los ex-Farc pidieron a las víctimas de las “pescas milagrosas”

Las declaraciones del consejero llegan después de que la FARC convocara una Peregrinación por la Paz y la Vida de los firmantes del Acuerdo, tras 236 asesinatos de exguerrilleros desde noviembre de 2016. Esa peregrinación llegó a Bogotá el pasado domingo y desde entonces han permanecido en la Plaza de Bolívar con distintas actividades.

En esa movilización, Pastor Alape, delegado de la FARC al Consejo Nacional de Reincorporación habló con este diario sobre la posibilidad de ese encuentro que piden con el presidente Iván Duque. “Le hemos solicitado que esta peregrinación se pueda sentar con él, no para renegociar el Acuerdo, sino para hablar de cómo implementar integralmente el Acuerdo y sobre todo un tema específico: la vida. Y no con soluciones demagógicas, ofrecer vehículos, ofrecer ampliar el personal de seguridad, eso puede ayudar, pero ese no puede ser el destino del país, de que cada ciudadano en Colombia tenga que andar con un escolta o un carro blindado”. Con la intención de que se produzca ese encuentro, la colectividad permanecerá en la capital hasta el próximo 5 de noviembre.