‘Nos daremos un abrazo de perdón cuando me digan la verdad’: víctima de las Farc

En medio del lanzamiento en Bogotá de los PDET para la capital, Carlos Antonio Lozada y Sandra Ramírez le pidieron perdón a Carmenza López, viuda de Guillermo Leal, edil de Sumapaz asesinado por las antiguas Farc en 2008.

Este jueves, en medio del lanzamiento por parte de la alcaldía de Bogotá de sus dos ‘PDET’ para implementar el Acuerdo de Paz en la capital del país, ocurrió un emotivo momento entre dos exintegrantes de la antigua guerrilla de las Farc y dos víctimas de los actos que cometieron en medio del conflicto armado.

Luego de que la alcaldesa Claudia López hiciera su intervención para explicar cómo serán los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en la localidad de Sumapaz y entre Bosa, Ciudad Bolívar y Soacha, Gladys Aristizábal y Carmenza López tomaron la palabra. La primera es víctima de desplazamiento forzado y la segunda es la viuda de Guillermo Leal, edil de Sumapaz asesinado por las Farc en 2008. Las dos exigieron lo que han estado reclamando durante más de una década: que les pidan perdón y les digan la verdad.

“Nosotras las mujeres de la localidad hemos sido muy invisibilizadas, no nos han tenido en cuenta para todos estos daños que hicieron. Lo digo porque lo viví. Fui una víctima directa y ¿qué hicieron las entidades?, nos abandonaron, nos dejaron solas. Cuando sucedieron los hechos de mi esposo, yo trabajaba en el Concejo de Bogotá y ¿qué hizo el Concejo? en cambio de darme trabajo, lo que hicieron fue sacarme. Tenemos derechos, pero todo el tiempo nos están revictimizando”, reclamó Carmenza López.

Lea: Sumapaz, una víctima no reconocida de la guerra)

Tras ella, Carlos Antonio Lozada, hoy senador por el partido FARC, intervino en el evento. “Si algo me ha impresionado ha sido la generosidad de las víctimas. Desde que llegamos a La Habana y hasta hoy no hemos conocido una sola víctima que pida que la guerra continúe”, dijo. Acto seguido, el antiguo jefe guerrillero le pidió perdón a Carmenza López.

“Quiero pedirle en nombre de todos los exintegrantes de las Farc que por favor nos perdone. Que nosotros cuando tomamos la decisión política de firmar el acuerdo lo hicimos convencidos que por muy justas que fueran las causas que estábamos buscando no era posible continuar con ese derramamiento de sangre permanente en nuestro país”, fueron sus palabras. Y agregó: “quiero reiterarle a través suyo a todas las víctimas del conflicto que estamos dispuestos a hacer todo lo que nos corresponde, desde el punto de vista ético y moral, pero también político, todo lo posible para que Colombia salga definitivamente del ciclo de la violencia. La voz de nosotros en el congreso es la voz de las víctimas”.

En el mismo sentido habló Griselda Lobo, conocida como Sandra Ramírez, también hoy senadora por el partido FARC. En su intervención, aceptó la invitación de la alcaldesa Claudia López a hacer un acto de perdón y reconciliación en Sumapaz, en particular con las familias de los tres ediles asesinados en esa localidad. “Como Carlos Antonio, yo también le pido perdón de corazón por ese dolor que sufrió, por ese dolor que nosotros causamos”.

La senadora Lobo invitó a Carmenza López a que la abrazara en muestra de reconciliación, pero, por ahora, ese abrazo no se dio. “No es fácil, es un poco difícil porque yo lo que quiero es que ustedes me digan la verdad. Una verdad justa, honesta, donde nosotras podamos sentirnos un poco en paz. Vamos a empezar este camino, que nosotras nos podamos fortalecer un poco más, que tengamos fuerza, y yo creo que ese abrazo lo recibiré el día en que ustedes me digan la verdad”, le dijo entre lágrimas Carmenza López.

Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), quien estuvo presente en el evento, se unió al reclamo de Carmenza López por la verdad. “He visto el reclamo de las víctimas a que ese compromiso no se agote en la retórica. La verdad necesita más que discursos, la verdad plena con la que nos hemos comprometido todos y todas, pero principalmente quienes quedan sometidos a la Jurisdicción Especial para la Paz, requiere esa verdad que reclama doña Carmenza. Una verdad que se ubique en el detalle, que le satisfaga a ella, a su familia, a su comunidad en la medida en que de verdad le permita saber qué fue lo que paso, por qué pasó, quiénes lo determinaron, quiénes contribuyeron a que esa acción de guerra se hiciera inmensamente prolongada y cruenta en Colombia”, aseguró.