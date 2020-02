¿Quién es “Kafir”, el exguerrillero que estaba con “Martín Sombra” en el tiroteo?

Edinson Arley Bolaños / @eabolanos

La reciente captura del exjefe guerrillero “Martín Sombra” acusado de haber participado en un secuestro, recordó que hace apenas una semana su nombre estuvo en los titulares de la prensa, luego de que la Policía del Tolima informara que en zona rural del municipio de Rovira hombres de esa institución se habían enfrentado con desconocidos y que en el lugar de los hechos encontraron a Ely Mejía Mendoza, el nombre de pila de “Sombra”.

Según el relato de las autoridades, “Sombra” estaba en una camioneta de la Unidad Nacional de Protección, junto a su escolta. El exguerrillero fue conducido a la estación de Policía y luego fue dejado en libertad al no haberse comprobado la comisión de un delito. No obstante, el sábado pasado se conoció de su captura por un proceso que, según la Fiscalía, lo involucra con el secuestro del ganadero Samuel Estupiñan Sánchez en San Vicente del Caguán (Caquetá) en 2017.

Muchas preguntas surgen sobre estos dos episodios. En primer lugar, “Sombra” les dijo a las autoridades que se encontraba en esa finca en Rovira con Hernando Buitrago Martha, alias “Kafir”, quien habría disparado contra la policía y quedado herido. Dijo que el hombre hacía parte de las disidencias de las Farc y que había estado en filas de la columna móvil Teófilo Forero. “Sombra” explicó su presencia en el lugar, diciendo que “Kafir” lo había invitado a conocer una finca para adelantar unos proyectos productivos.

Hay que aclarar que “Kafir” o “Kavir”, como le llaman algunos exguerrilleros que lo conocieron, no es un disidente del actual proceso de paz. Se trata de un personaje con una compleja historia que, en lo público se puede seguir desde el año 2001 cuando desertó de las filas de las Farc robándose, según inteligencia militar, unos 7 mil millones de pesos. Después de casi cuatro años, terminó al lado del entonces presidente Álvaro Uribe en la casa de Nariño anunciando que se había desmovilizado y se acogía a la ley de Justicia y Paz.

“Mándelos a dormir a una suite del Hotel Tequendama”

La escena que pocos recuerdan ocurrió en noviembre de 2004 en la Casa de Nariño. Los protagonistas eran Hernando Buitrago y el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. En ese momento tuvo mucho eco en los medios de comunicación porque el exguerrillero, de alto valor para las autoridades judiciales y policivas, se presentó arrepentido de haberse “volado” de la cárcel La Picota y anunció su decisión de acogerse al programa de gobierno para desmovilizados.

En ese momento, “Kafir” o “Julián” era un hombre muy buscando por las autoridades, pues, luego de su fuga de la guerrilla, fue encarcelado en La Picota de Bogotá de donde se escapó en un operativo cinematográfico y en el que, según él, no necesitó ayuda ni sobornar a nadie. En su momento, le contó a la revista Semana, que utilizó un uniforme azul al que le puso logos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Así, contó, logró burlar los cordones de seguridad de una de las cárceles más custodiadas del país.

Semanas después, advirtiendo que no solo las autoridades le pisaban los talones, sino que “El Paisa” (Hernan Dario Velásquez), en ese entonces al mando de la columna Teófilo Forero, también estaba tras su pista para matarlo por haberse desertado con la plata de la organización guerrillera. Luego, apareció al lado del presidente Uribe en la Casa de Nariño.

El caso fue presentado como un éxito de la política de Seguridad Democrática y el Programa de Reincorporación a la Vida Civil. “Mándelos a dormir a una suite del Hotel Tequendama esta noche. Salga de aquí para allá. Pero en serio. En serio. Que se reencuentre ahora con la familia y déjelos allá dos días en una suite de esas. Pero háganlo. Y si allá le ponen problema por la cuenta, me la pasan a mí. En un carrito de aquí que lo lleven, e instálenlo en una suite…”, dijo Uribe ante varios senadores y el ministro del Interior Sabas Pretel de la Vega quienes participaron de la inusual rueda de prensa a finales del 2004. El episodio quedó reseñado en un comunicado oficial de la época emitido por la Presidencia de la República.

Sobre ese momento particular, la comunicación oficial de la época resalta que Buitrago le dio las gracias al presidente, “le dijo que lo admiraba, que esta mañana tenía temor antes de tomar la decisión, pero que ahora ya estaba más tranquilo. Que estaba cansado con la vida que llevaba en las Farc y que invitaba a todos los que estaban en el monte para que siguieran su ejemplo”. De esa época en adelante, no se volvió a saber de este personaje.

No obstante, pasaron los años y en septiembre de 2015 volvió a aparecer el nombre de Hernando Buitrago Martha, esta vez, por cuenta de una carta que le envió un hermano del guerrillero desmovilizado al expresidente y senador Uribe. “‘Julian’ se voló de las Farc. Después de unos 4 años le capturan y le llevan para el búnker en Bogotá, donde él se escapa después de unos meses. Unos 20 días después él se entrega voluntariamente a usted como presidente de la República. Ante los medios se le ofrece indulto y unos días en el Hotel Tequendama. Pero poco después, allí la Fiscalía lo recaptura, por delitos no conocidos antes”, escribió quien se identificó como Álvaro Buitrago.

En dicha misiva, dirigida directamente a Uribe, el hermano de “Kafir” cuestionó que su hermano aún estuviera en la cárcel por supuestos delitos de lesa humanidad, a pesar de haber contribuido con la verdad ante Justicia y Paz. Le contó que desde 2008 “El Paisa” lo está buscando con intensidad para vengar su “traición” a las Farc. De ahí en adelante, se dedicó a contarle todos los intentos de homicidio que hizo “El Paisa” en su contra y le pidió una cita: “Ahora, me dirijo a usted como senador de la República, quien conoció a mi hermano y, recordando el trato que usted le dio como excombatiente de las Farc, que voluntariamente se entregó a usted. Actualmente me encuentro en una situación desesperada. Por no haber pagado el arriendo por nueve meses, me sacarán en 20 días de la humilde vivienda que alquilamos, por las buenas o las malas…Le solicito que por favor me programe una cita y me atienda un momento para hablar personalmente con usted sobre mi situación”, le puntualizó Álvaro Buitrago a Álvaro Uribe.

En marzo de 2017 “Kafir” apareció en una entrevista con la revista Semana, diciendo que él y 500 exguerrilleros más, presos en las cárceles del país, debían ser tenidos en cuenta para entrar a la Justicia Especial para la Paz (JEP): “Quiero pedirle al presidente Juan Manuel Santos en nombre de casi 500 guerrilleros en mi misma situación, que recuerde que la gran mayoría nos desmovilizamos cuando él era Ministro de Defensa del gobierno del expresidente Uribe por lo que él conoce la situación. Señor presidente: ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cuáles es la razón por la que no podemos acceder a la nueva Jurisdicción Especial para la Paz?”, le dijo a la revista.

En ese mismo mes, un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá le negó la libertad condicional, que pedía Buitrago, arguyendo tener “toda la voluntad de colaborar con las autoridades, para esclarecer los hechos dentro de mi estadía en las Farc. Creo que soy uno de los primeros integrantes en denunciar lo que ocurría dentro de las Farc, también ya pedí perdón a mis víctimas”. No obstante, el diario El Tiempo, después del último suceso en el que supuestamente habría disparado contra la Policía, publicó que “Kafir” está dentro del sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y que podría perder sus beneficios si se comprueba que está en las disidencias.

Pero la historia de “Julián” o “Kafir” tiene más aristas. Una de ellas es que en agosto de 2019 se propagó la noticia de que había sido asesinado en Boyacá. El periodista Herbin Hoyos Medina, abierto contradictor del proceso de paz, publicó en su red social Twitter que Buitrago había asesinado en Iza (Boyacá) por hombres que dispararon desde una motocicleta cuando se dirigia, con otro hombre, hacia un hotel del pueblo. “Asesinaron a Hernando Buitrago, alias “Kafir”, señalado como un de los traidores por el partido FARC. No lo acreditaron en la OACP (Oficina del Alto Comisionado de Paz) como retaliación y ahora lo mataron ”, escribió Hoyos. (Vea mensaje).

Asesinaron a Hernando Buitrago alias "Kafir" señalado como uno de los "traidores" por @PartidoFarc. No lo acreditaron ante la OACP como retaliación y ahora lo mataron. El Paisa e @IvanMarquezFARC están matando a todos los que serán testigos contra los jefes de las Farc en la JEP. pic.twitter.com/yLhNyP3lQX — Herbin Hoyos Medina (@herbinhoyos) August 13, 2019

Ante las noticias de la balacera en la que según “Sombra”, “Kafir” habría resultado herido, algunos allegados, que en un principio creyeron que estaba muerto, hoy creen que este hombre pudo armar un montaje para fingir su muerte y seguir delinquiendo. Lo que Colombia2020 pudo confirmar con otros postulados de Farc y de Auc, es que la relación de “Kafir” con “Martín Sombra” no era solo de su época en armas, sino que fueron muy cercanos cuando compartieron celda en La Picota y en la cárcel de Cómbita. De ser así, “Sombra” sabía perfectamente que “Kafir” no había participado en el actual proceso de paz, ya que las Farc nunca lo incluyeron en los listados oficiales.