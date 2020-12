Interceptaciones y documentos de la Fiscalía General en 2017 lo vincularían con la inclusión de Horacio y Viviana López Calle, miembros de una organización de tráfico de armas, en los listados entregados al Gobierno Nacional.

En las últimas horas, Rodrigo Granda, exjefe guerrillero de las Farc, le salió al paso a unas interceptaciones de la Fiscalía General de la Nación que presuntamente lo relacionarían con la inclusión en los listados de las Farc de personas ajenas a la organización e integrantes de grupos criminales, popularmente conocidos como ‘colados’. Granda asegura que no participó en la elaboración de los listados ni era quien certificaba a los excombatientes.

En esos audios, divulgados por la revista Semana, Horacio López Calle, un hombre conocido como Gafas y quien fue incluido en esos listados en su momento, sostiene conversaciones telefónicas con distintas personas a quienes les asegura tener influencia para incluir personas en las listas de las Farc. “Yo estoy conectado directamente con la corporación (…) yo me hablo directamente con el secretariado central”, dice López Calle.

En las interceptaciones, el nombre de Granda sale a relucir cuando Gafas le asegura a su interlocutora que el exjefe guerrillero tiene un interés sentimental en su hermana, Viviana López Calle, recluida en ese momento en la cárcel El Buen Pastor, a la que Granda habría ido a visitar y le habría asegurado que “en menos de 20 días estaba afuera”, a través de las gestiones que supuestamente realizaría para incluirla en las listas.

Junto a esos audios, también fue divulgado un documento que la Fiscalía, en ese momento encabezada por Néstor Humberto Martínez, le remitió el 15 de agosto de 2017 a Gerson Iván Arias, en ese entonces Alto Comisionado para la Paz encargado. Allí, el ente investigador advertía que Horacio López Calle era un cabecilla de una organización dedicada al tráfico de armas condenado por ese delito, por concierto para delinquir y por financiación del terrorismo, que había sido acreditado como miembro de las Farc.

Además, le informaba que López Calle estaba haciendo gestiones para que su hermana, Viviana López Calle, recluida en El Buen Pastor por hacer parte de esa organización de tráfico de armas, fuera incluida en los listados de miembros de las Farc y así obtuviera el tratamiento jurídico de la Jurisdicción Especial para la Paz. “Tales gestiones se realizarían aprovechando el interés sentimental de Rodrigo Granda en Viviana López Calle a quien habría visitado durante su reclusión en la cárcel Buen Pastor de Bogotá”, se lee en esa carta.

Tanto Horacio como Viviana López Calle fueron acreditados, en un principio, como miembros de la guerrilla. Luego Horacio López fue capturado en octubre de 2019 y Viviana López lo fue el pasado 4 de diciembre, ambos señalados por el delito de tráfico y porte de armas de fuego.

A través de un comunicado, el componente Farc en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI), en la que Granda es delegado, negó que el exjefe guerrillero tuviera algún papel en la construcción de los listados que la guerrilla le entregaba al Gobierno Nacional.

“La aseveración sobre la supuesta incidencia de Rodrigo Granda en la inclusión de Horacio López Calle y Viviana López Calle en listados de excombatientes es falsa, en tanto él no participó en su elaboración (…) Es necesario afirmar categóricamente que en ningún caso la elaboración o entrega de listados ha sido su responsabilidad”, advierte el comunicado.

Allí, los delegados del partido FARC en la CSIVI explicaron que, según lo pactado en el Acuerdo de Paz sobre la acreditación de los miembros de la guerrilla, la responsabilidad de las Farc era elaborar un listado de sus integrantes y entregarlo al Gobierno Nacional, quien era el encargado de acreditar a los miembros de la insurgencia. “De buena fe y bajo el principio de confianza legitima el Gobierno Nacional recibió y aceptó las listas con el propósito de verificarlas e iniciar, o no, las acreditaciones correspondientes”.

Para la verificación de esos listados, a través del decreto 1174 de 2016, se conformó un Comité Técnico Interinstitucional integrado entre otras por la Policía, las Fuerzas Militares, el Inpec, el Ministerio del Interior, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Fiscalía general.

“Rodrigo Granda expresa que no conoce y no tiene ninguna relación con la señora Viviana López. Afirma que no participó en los audios dados a conocer por diversos medios de comunicación y que en ellos simplemente se escucha a dos personas que hablan de una supuesta comunicación con él. En ningún momento se muestra evidencia alguna de contacto directo”, agrega la CSIVI.

Sobre la acreditación de Horacio López Calle o Gafas como miembro de la guerrilla, esa colectividad sostuvo que se hizo a través de los listados que construyó el antiguo Bloque Efraín Guzmán, que operó en Antioquia, y que la OACP acreditó su vinculación con las Farc. Y en el caso de Viviana López Calle, argumentó que fue la justicia ordinaria quien estableció que ella tuvo relación con la guerrilla.

“Los supuestos hechos constituyen un entrampamiento en su contra, provenientes presuntamente de la Fiscalía General de la Nación bajo la dirección de Néstor Humberto Martínez. Desde 2017, Rodrigo Granda ha sido constantemente atacado mediante noticias falsas por sus fuertes críticas a funcionarios del Gobierno nacional. También, con el objetivo de posicionar una matriz de presuntos incumplimientos de quienes integraron las FARC-EP”, se lee en la comunicación, en la que además reiteran el compromiso del exjefe guerrillero con el proceso a través del rol que juega en la CSIVI, donde la FARC se sienta con el Gobierno para analizar el curso de la implementación.