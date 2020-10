A partir del 2 de octubre, cada viernes, hasta el 20 de noviembre, junto a la edición impresa de El Espectador encontrará un fascículo ilustrado que relata los procesos de liderazgo social y comunitario en Colombia. Aquí le contamos sobre el proceso creativo de la colección y de la primera historia: “El regreso al manglar”.

Saturnino es un mono capuchino que vivía cerca al río Timbiquí (Cauca) junto a otros monos, una comunidad de ranas doradas y pianguas, hasta que un día tuvieron que huir de su territorio tras la llegada de un grupo de invasores que atentaron contra los más jóvenes, el ecosistema y la tranquilidad que durante años caracterizó a su pueblo. ¿Cómo reconstruyeron los lazos destruidos?

Esta es la primera fábula de la colección llamada ¡De Otra Manera!, que se estrena este viernes 2 de octubre. A partir de esta fecha, cada viernes hasta el 20 de noviembre, podrá encontrar junto a la edición impresa de El Espectador uno de sus fascículos ilustrados. Cada uno de ellos, ocho en total, busca plasmar de una manera novedosa las historias de varios líderes sociales y colectivos que han tenido incidencia en sus regiones.

En este producto, los creadores buscar destacar lo valioso que es el trabajo de los hombres y mujeres que lideran las causas sociales en sus comunidades no solo para estos colectivos sino para la sociedad en general y para la democracia. Pretende también aportar a una causa que debería unir a toda ciudadanía y es romper los estigmas que rodean a estas personas que reivindican los derechos de los otros y que generalmente son señalados como peligrosos para la institucionalidad o para el desarrollo económico de sus regiones solo por llamar la atención de cómo se vulneran sus derechos.

¡De Otra Manera! es un homenaje a esos hombres y mujeres que han dedicado su vida a defender las causas de sus comunidades y a aquellos que resisten las presiones, las amenazas y los ataques de todos lados. Cada fascículo es un tributo a ellos y ellas. No hay que olvidar, además, que en Colombia cada líder social hace parte fundamental del tejido comunitario, cuando uno de ellos es asesinado o amenazado su labor se ve truncada y por ende, las personas a quienes convocan también sienten la violencia como propia.

“El regreso al manglar” está inspirada en la historia del Consejo Comunitario Renacer Negro de Timbiquí Cauca. Saturnino Venté, el líder social que inspiró a uno de los protagonistas de la fábula, logró convocar en, 2014, a los habitantes de la zona para resguardar su territorio de todos los males que generaron el desplazamiento masivo de la población, como el enfrentamiento de grupos armados ilegales, la aspersión aérea con glifosato y el reclutamiento de menores.

(Le recomendamos: Minería, glifosato y guerra: la historia que no quieren repetir los negros de Timbiquí)

“¡De Otra Manera!” es un proyecto conjunto entre Colombia 2020 y Click Arte, una agencia de pedagogía que combina arte, diseño y educación y cuenta con el apoyo de la Unión Europea, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Esta colección de fábulas es el resultado de un proceso creativo extenso: empezó con una investigación periodística, otra de flora y fauna colombiana, luego una labor de construcción de textos literarios y actividades pedagógicas y, finalmente, un trabajo de ilustración, diseño, edición y grabación, puesto que por primera vez los fascículos estarán también disponibles en formato de audiolibro.

Asimismo, cada semana estaremos detallando cómo fue cada una de estas etapas, hablaremos con los responsables, los protagonistas y quienes finalmente dieron vida a los animales que protagonizan cada una de las historias.

Por ejemplo, Lisa Neisa Châteauneuf, directora creativa de Click Arte, asegura que “con un formato fasciculable y una apuesta artística esperamos que al lector le lleguen las historias, y a partir de esto reflexionar sobre nuestra desconexión o conexión con los líderes sociales, con esas historias tan inspiradoras que nos permiten volver a nosotros y a sentir que estas luchas son nuestras”.

Diana Ospina es la autora de las fábulas. Ella tomó como referente las investigaciones periodísticas sobre los diferentes procesos de liderazgo y resalta que “si hay un elemento en común que tienen todas las fábulas es que los animales o comunidades protagonistas enfrentan una gran soledad. Ser líder social no es un trabajo que cualquiera quiere, no es un cargo al que todo el mundo aspiraría, es muy incomprendido también y que requiere sobre todo una enorme valentía. Los líderes no buscan un beneficio personal sino lo hacen siempre pensando en comunidad, en cómo sus actos impactan en los otros”.

(Le sugerimos: La Aldea, un antídoto contra la polarización)

¡De Otra Manera! está dirigido a todo el público, desde los más jóvenes hasta los mayores de la casa. Así busca generar nuevos diálogos en los hogares sobre cómo pensar el país y la labor de los líderes sociales, que en ocasiones está oculta o alejada para muchos. Por este motivo, en cada fascículo los lectores podrán encontrar actividades pedagógicas y desafíos que se pueden realizar en familia o en las aulas de clase.

Invitamos a los lectores a seguir las redes sociales de Colombia 2020 como nuestro Twitter, Facebook e Instagram para conocer más detalles sobre esta colección y estar actualizado sobre las noticias de los territorios de Colombia.