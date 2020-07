Video: “No pierdo la esperanza de que Uribe nos convoque a una mesa”: Pablo Beltrán, jefe delegación de paz del Eln

<p> Esta puede ser la última semana de comunicación con la delegación de paz de la guerrilla del Eln que está en La Habana, Cuba. Luego volverán a la clandestinidad de la confrontación armada contra el Estado, tras el fallido intento de mesa de diálogo que inició con el gobierno de Juan Manuel Santos y no ha podido concretarse en la era de Iván Duque. Esta entrevista se realizó a través de un cuestionario escrito de preguntas y contrapreguntas al jefe de la delegación de paz, Pablo Beltrán.</p> <p> En ella, Beltrán sostiene que el Eln estaría dispuesto a llegar un acuerdo para dejar el secuestro extorsivo. También que no quieren pararse de la mesa de La Habana y que el Gobierno mantiene un canal más discreto con personas “muy cercanas” para valorar la posibilidad de reanudar las conversaciones como Everth Bustamante. Beltrán reconoce que este avance puede estar más en manos del expresidente Álvaro Uribe, y no del presidente Duque, y por eso le pide que los convoque a una mesa de diálogo.</p>