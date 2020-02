Eln amenaza a periodista de Arauca por no cerrar su medio de comunicación durante el paro armado

Colombia0/ @EEColombia2020

En el último día de una jornada de capacitaciones que recibieron periodistas de Arauca por parte de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), Wilfer Moreno, periodista del canal de televisión local CNC de esa ciudad capital recibió la llamada de un hombre que se identificó bajo el seudonimo de "Marcos". Le ordenó que detuviera las actividades del canal de noticias durante las 72 horas que durará el paro armado anunciado por esta guerrilla y ante la negativa del periodista, por su derecho a informar, lo declaró objetivo militar y le dio una hora para salir del territorio.

(Lea también: Transportadores del país piden seguridad ante amenazas del paro armado del Eln)

Esta es la transcripción de la llamada:

Wilfer: “Con el mayor respeto del mundo, yo soy un medio de comunicación, soy periodista. Tengo mi medio de comunicación en todo el departamento, ¿cómo voy a paralizar? ¿Dejo a la gente sin información por culpa suya?”

‘Marcos’: “Pues compañero, si no están dispuestos a someterse a nuestras órdenes le tocará presentarse al compañero para no dejar un precedente.”

W: “No, no, no” (nervioso)

M: “¿No? Si no sale a las buenas lo sacamos a las malas compañero, así de fácil”.

W: “La verdad está equivocado”

M: “Bueno, digamos que estoy equivocado, cuando le mande a la carrera… (dice posiblemente la dirección de la casa del periodista) no digan que estoy equivocado. ¿Oyó?”

W: “Pero dígame qué estamos haciendo de malo…”

M: (Alza la voz e interrumpe a Wilfer) “Compañero, lo único de malo que están haciendo ustedes es no cumplir la orden, el caso omiso a nuestro llamado para que nos asistan a las reuniones, para que sigan trabajando ya que tenemos un toque de queda directamente contra empresas, comerciantes, ganaderos, cultivadores, haciendados (sic), cooperativas transportadoras, asociaciones. Los que no se someten a nuestra política y nuestras órdenes inmediatamente son declarados objetivo militar.”

W: “¿Quiere que yo deje de dar noticias porque ustedes están ordenando que deje de dar noticias?”

M: “Pues sencillamente compañero, si ustedes no se someten a nuestras órdenes…”

W: “No, yo no voy a dejar a la comunidad sin información de una cosas que ustedes, yo les respeto el tema que ustedes tienen político pero…”

M: “Listo, listo, listo. Dejemos que sea así como usted diga. A partir de este momento Wilfer queda declarado objetivo militar y tiene una hora para que se salga del departamento con su tipo de rebeldía y negacionismo a nuestro llamado.”

Moreno grabó la llamado y compartió el audio con sus compañeros periodistas y el equipo de la Flip, que de inmediato alertó a la Policía, al Ejército y al Gaula para que se le brindará protección a Moreno y activó un fondo de emergencia para coordinar la salida del periodista.

Salió del municipio en la mañana de este viernes con el acompañamiento de las autoridades y la Flip. De acuerdo con Jonathan Bock, director de esta organización no gubernamental, Moreno venía sacando una serie de informes con distintas voces que criticaban el paro y las intimidaciones por parte del Eln. “Eso parece que fue lo que generó que lo llamarán a él directamente y no a los otros periodistas” y agregó que con la salida de Moreno finalmente sí dejará de transmitir noticias a través de su canal.

“Desde la Flip hemos venido advirtiendo el incremento de las amenazas contra los periodistas en Arauca. Acá hay alrededor de diez periodistas con medidas de protección, entre 50 que hay en el departamento. Es un porcentaje muy alto y una señal de cómo está la situación”, sostuvo Bock.

Algunos de los periodistas que estaban con Moreno aseguraron que la amenaza se sintió también para los demás medios del departamento, ya que además de la llamada circuló un panfleto del Eln en el que ordenan el cierre y el silencio de todas las entidades, comercios, locales y casas, con excepción de droguerías, puestos de salud, hospitales y clínicas.

A pesar de las intimidaciones algunos de ellos le manifestaron a este medio que no dejarán de informar durante los días del paro armado por el compromiso que tienen con la población que se ve afectada. En lugares como Fortul sí se cerrarán los medios comunitarios durante el paro armado.

(Vea también: La verdad sobre cómo el periodismo ha narrado la guerra)

La Asociación Departamental de Periodistas de Arauca (Adpa) rechazó la amenaza contra Wilfer Moreno y les exigió a las autoridades la protección del periodista y que individualice e investigue a los responsables de la amenaza.

"Esta situación demuestra una vez más el alto grado de vulnerabilidad al que estamos expuesto las personas que laboramos por la información y la difusión de las noticias en nuestro departamento", sostuvieron en el comunicado.