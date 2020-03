Movilización campesina en La Macarena: negociación o paro

Redacción Colombia 2020

Un movimiento campesino que se empieza a levantar en San Juan de Lozada, una región que junta las tierras de tres departamentos: Meta, Caquetá y Guaviare, promete convocar un paro en esa región de la Amazonía si el gobierno Nacional no llega el próximo 16 de marzo para dialogar con ellos. Más de 1200 campesinos se encuentran concentrados en la zona, y otros grupos en las cabeceras de La Macarena (Meta), San Vicente del Caguán, El Doncello y Cartagena del Chairá (Caquetá), cuya petición en negociar sobre el futuro de las tierras donde viven y de las que dice el Gobierno deben salir miles de familias por estar en zona de parques nacionales.

La controversia se ha agudizado desde el pasado 23 de febrero, cuando las imágenes de cientos de hectáreas de tierras de los parques naturales Tinigua y Macarena, ardieron en llamas. Mientras la Policía, el Ejército y la Fiscalía, junto con Parques Nacionales, realizaban los operativos, se dio el hecho. La situación no amainó ahí, pues doce campesinos fueron capturados y sacados a las ciudades de Villavicencio y San José del Guaviare, donde los dejaron en libertad condicional, con los procesos judiciales abiertos y con la advertencia de que no pueden volver a las tierras donde, muchos de ellos, viven desde hace 50 años.

“El proyecto que nosotros tenemos en estos momentos no es esperar a que nos envíen delegaciones, queremos reunirnos con el alto Gobierno y las instituciones que les compete darles solución y que tengan capacidad, porque hace mucho rato nos hemos venido reuniendo y ha sido un desgaste. Todos los delegados, esos razoneros no los queremos más porque no deciden nada”, dijo Javier Gutierrez, líder social de la Asociación Campesina y Ambiental de Lozada - Guayabero (ASCAL-G) y quien participó en las marchas que se desarrollan desde este viernes en San Vicente del Caguán.

El título de la imagen principal, “Por la defensa del territorio, parques con campesinos”, traza desde ya una discusión de fondo para el Gobierno: ¿qué va a pasar con miles de agricultores que habitan esas tierras desde hace cinco décadas? Los campesinos siguen empeñados en que el Estado los reconozca como propietarios de esas tierras por todas las mejoras existentes, o, que el Gobierno los reubique en otras tierras productivas. Sin embargo, afirma, Gutierrez, de fondo están las petroleras que pretenden atravesar el Parque Natural Cordillera Los Picachos para sacar petróleo del sur del Meta hasta Buenaventura para exportarlo a Asia y así ahorrarse 500 millones de dólares en la construcción, según lo reveló La Silla Vacía en 2014.

Frente a la problemática de la deforestación, el líder campesino Gutierrez reconoce que ellos han talado entre 10 y 15 hectáreas como pequeños campesinos, pero que la culpa de toda la afectación que existe sobre esa selva está recayendo sobre ellos sin voltear a ver a los grandes deforestadores en busca de tierra baldía para desarrollar proyectos industriales y hasta ilegales. “A ese negocio le agregamos los 20 pozos, con licencia ambiental, que pretenden construirse en esta zona sin ninguna piedad con los parques naturales. Parques ha dicho que no, pero el proyecto está vivo y coleando”, puntualizó.

Por ahora, dicen los líderes campesinos, todo obedece a una marcha pacífica, pero una asamblea permanente hasta que el Gobierno llegue a esos territorios a negociar. “Estamos en una marcha pacífica, demostrándoles a las instituciones estatales que estamos reclamando para que nos cumpla a los campesinos de San Juan de Lozada y de Los Pozos en San Vicente del Caguán. No queremos más operativos con atropellos contra nuestras comunidades, pues siempre estamos dispuestos al diálogo”, refirió Ronald Echeverry, líder de la Asociación Campesina del Río Guayabero (Asocatragua).

Entre tanto, también denuncian que los operativos de la Policía antinarcóticos están persiguiendo a campesinos de esa región, como ocurrió el 27 de febrero pasado, cuenta Echeverry, cuando un helicóptero de esa institución disparó contra tres jóvenes argumentando que un grupo ilegal les había disparado. “Si el gobierno no va el 16 de marzo, especialmente la directora de Parques Nacionales, Julia Miranda, a dialogar con los campesinos y a concertar salidas a esta problemática, vamos a convocar a paro desde el 16 de marzo y nos uniríamos al nacional que está programado para el 25 de este mes”, sentenció el líder campesino.