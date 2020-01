"Saldremos de Ituango en dos meses de forma organizada" : excombatientes

Colombia2020 / @EEColombia2020

La situación se hizo insostenible en la vereda Santa Lucía, Ituango, norte de Antioquia. Para los más de 70 excombatientes que habitan en ese espacio de reincorporación la única certeza es que, de quedarse allí, su vida corre peligro. Los asesinatos entre diciembre y enero de dos de sus compañeros se los confirmó. El más reciente fue el de Darío Herrera, el pasado 28 de enero, ultimado a disparos en la vía que del municipio conduce al espacio territorial. La misma en la que el pasado 13 de diciembre había sido asesinado Manuel Antonio González, quien también se reincorporaba a la vida civil en ese territorio.

Por eso, tras una reunión en la que analizaron las garantías para su reincorporación tomaron una decisión radical: en máximo dos meses, 60 excombatientes y sus familias saldrán del espacio de reincorporación y abandonarán el municipio. El rumbo aún no está definido, pero no permanecerán en el espacio. La idea es que para entonces, según habían acordado con el Gobierno, se logre encontrar otro predio en el cual continuar con su tránsito a la vida civil de manera colectiva y con mejores garantías de seguridad.

Si bien circuló información de que alrededor de 100 excombatientes habrían salido del espacio territorial este jueves 30 de enero, los dos coordinadores de los excombatientes que allí residen, en diálogo con Colombia2020, desmintieron esa versión. Tanto John Taborda, conocido como Coco, como Agustín Rivera, antiguo comandante del frente 18 de las Farc, aseguraron que aún no han salido exguerrilleros del espacio. Sin embargo, confirmaron que así será en los próximos dos meses y de manera organizada.

“La mayoría sí va a salir. Porque el tema de seguridad ha sido complicado, pero también el tema económico, sin tierras ni nada, entonces ya la gente se cansó de seguir espere y espere, entonces hay que buscar la manera y conseguir otro predio donde desarrollar la reincorporación”, aseguró Rivera.

El excombatiente resalta el otro punto fundamental por el cual buena parte de esta población saldrá de Santa Lucía. No tienen tierra donde ejecutar proyectos productivos, a pesar de que hay uno de ganadería en marcha y aprobado por el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR). En diciembre pasado, la Confraternidad Carcelaria de Colombia y Alemania había puesto a disposición de los excombatientes un predio aledaño al espacio territorial para el proyecto de ganadería, pero el proceso de compra no se concretó pues por esos días fue asesinado Manuel Antonio González y no hubo garantías para continuar adelante. Sin embargo, esa entidad religiosa ha manifestado que sigue acompañando el proceso de los excombatientes.

La información que circuló sobre la salida de los excombatientes de Santa Lucía también fue desmentida desde la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Aseguraron que los exguerrilleros aún permanecen en el espacio y como un mensaje de tranquilidad para ellos anunciaron que el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, y el director general de la ARN, Andrés Stapper, visitarán ese espacio la próxima semana.

La idea es que en la visita se avance hacia la consolidación de ese espacio territorial bajo una figura permanente, como se ha buscado con los demás, y de la mano de las autoridades locales.