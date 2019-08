Presupuesto 2020

none

En síntesis, este año se siguió una política fiscal contractiva que neutralizó la baja de los impuestos de las empresas. En el próximo año se aplicará una política fiscal expansiva que será compensada, por lo menos, en financiación de la inversión privada. Lo que se hace por un lado se contrarresta por el otro. La explicación es simple. El estancamiento de la economía se origina en una seria falla estructural ocasionada por la globalización y los TLC, la ineficacia del banco central en condiciones de tasa de interés cero y el abandono de la industria, y tienen la manifestación más clara en el mayor déficit en cuenta corriente del mundo, el desplome del empleo y la parálisis de la industria. Mal puede esperarse que semejante desorden pueda ser normalizado con una política fiscal dentro de un marco de tasas de cambio flotante y libre mercado. La recuperación del crecimiento económico, la extirpación del desempleo y el balance externo no serán posibles sin cambios de fondo en el Banco de la República. Y la organización comercial y cambiaría, además de la adopción de una audaz política industrial.

Lo grave es que la operación no tiene mayores probabilidades de éxito. Los recursos provenientes de la privatización resultarán de ventas de las empresas del Estado (como Ecopetrol), mediante la emisión de acciones que contraerán la inversión privada. La expansión inducida por el mayor gasto público financiado con TES se compensará con el menor crédito privado.

Como anticipó esta columna al principio del año, la economía no crecerá por debajo de 3 %. Así lo confirma el Banco de la República que ha revelado proyecciones que bajan la previsión inicial de 3,6 % a 3 %.

Se repite la experiencia del año anterior en que se presenta un presupuesto desbalanceado. El faltante quedó a iniciativa del Gobierno que ya anunció que lo cubrirá con la privatización de las empresas del Estado y lo incluirá en el presupuesto como un ingreso y no como una financiación. Así se incumplen las prácticas contables aceptadas, se reduce el déficit fiscal en forma artificial y se elude la regla fiscal establecida por altos funcionarios designados por el mismo Gobierno.