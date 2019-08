Ellos confiaron en Telegram

none

Si el mundo no tiene fronteras, tampoco tiene secretos. La seguridad y la estabilidad política de cualquier país están expuestas a que cualquier día salgan a la luz las desagradables tripas del poder y sus oscuros rincones. Para quienes no quieran utilizar más Telegram o Whatsapp, tal vez ya sea demasiado tarde… Alguien ya tiene sus conversaciones y las revelará en el momento oportuno.

Telegram, a diferencia de casi todas las aplicaciones de mensajería que se utilizan en las plataformas digitales, no se originó en Estados Unidos. Su fundador fue el ruso Pavel Durov, quien se metió en problemas con Putin y salió multimillonario de su país en 2014. Durov concibió esta aplicación con la idea de ofrecer a sus usuarios total seguridad en sus comunicaciones, gracias a la encriptación de los mensajes extremo a extremo sin la intervención de un servidor y con la ventaja de no estar bajo la jurisdicción de las autoridades estadounidenses. Sin embargo, los casos de hackeo a Telegram en Brasil y Puerto Rico confirmaron las advertencias de algunos expertos acerca de su vulnerabilidad, lo mismo que se le reprocha a Whatsapp.