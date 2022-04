15 récords mundiales que lo convencerán de viajar a Argentina

El Fitz Roy es una montaña mítica del Parque Nacional los Glaciares, situado en la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Cortesía Visit Argentina

Muchos viajeros tienen un listado con los destinos que sueñan conocer, otros enlistan experiencias extremas, platos tradicionales, restaurantes, museos, estadios, lugares históricos o sitios de patrimonio, que por lo menos una vez en la vida deben visitar, y en Argentina están varias de esas experiencias.

Visitar el país de los asados, el vino, el mate, el fútbol y el tango, también es adentrarse en algunos de los paisajes más imponentes, recorrer lugares por donde pasaron personajes de la movida cultural reconocidos en todo el mundo, sorprenderse con la oferta gastronómica de cada región del país, emocionarse con la pasión de los argentinos, cumplir con el sueño de conocer destinos de primer nivel, entre otras emociones y vivencias.

Por lo tanto, un destino como Argentina, el segundo país más grande de Latinoamérica, y que cuenta con decenas de récords positivos, siempre será una buena elección a la hora de viajar solo, en pareja, en familia o con amigos, para descubrir sitios únicos y vivir experiencias inolvidables.

¿Está planeando su próximo viaje? Estos 15 récords que comparte Visit Argentina le podrían ayudar.

1. La librería más bonita

Según National Geographic, el Ateneo Splendid, ubicada en el barrio de Recoleta, en Buenos Aires, es la librería más linda del mundo. Y, aunque en los años veinte supo ser escenario de danzas, óperas y hasta momentos históricos como un tango cantado por Gardel, hoy es un paraíso para ávidos lectores y turistas curiosos. Entre 120 mil ejemplares que buscan dueño, caminar por sus pasillos es la excusa perfecta para descubrir nuevos favoritos y reencontrarse con clásicos literarios. Su pasado aún está latente en su arquitectura teatral. De hecho, donde brillaba la puesta en escena, siguen sus cortinas coloradas que hoy abrazan una cafetería ideal para descansar del ritmo urbano y adentrarse en miles de universos en simultáneo.

2. La experiencia deportiva más intensa

Así lo dijo el diario inglés The Observer cuando se refirió al icónico encuentro futbolístico Boca-River. Y también agregó que presenciarlo en La Bombonera es uno de los 50 espectáculos deportivos que hay que ver por lo menos una vez antes de morir. Sucede que en Argentina la emoción nunca se deja de lado. Y son momentos como este los que demuestran al turista por qué Maradona fue un Dios, que una pelota es mucho más que eso y que la pasión nacional no encuentra equivalente alguno. Los gritos, los cantos, los abrazos y hasta las lágrimas que se despiertan en el estadio están para demostrarlo.

3. El cuarto país con más Patrimonios de la Humanidad en Latinoamérica

Lugares de la Tierra con un valor universal excepcional, así define la Unesco a un Patrimonio de la Humanidad. Por eso, con 11 coordenadas en su haber, el territorio albiceleste mueve la brújula de todo aventurero. Seis de ellos son de suma importancia cultural y los otros cinco a nivel natural. ¿Hay Patrimonios para todos los gustos? Claro que sí. Desde uno de los bosques más antiguos del planeta con árboles de 2620 años, hasta suelos que han pisado los mismísimos dinosaurios, incluso 155 kilómetros de colores al norte, mares donde las ballenas dan espectáculos en vivo, entre otros.

4. La mayor cortina de agua sobre la faz de la Tierra

Además de ser una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo, con sus 275 saltos las cataratas del Iguazú, en la provincia de Misiones, son consideradas las más caudalosas del planeta. Y es justamente por eso que tratar de describirlas en unas líneas da la sensación de que nada puede hacerles justicia. Igual podemos intentarlo: la fuerza del agua, la inmensidad de la naturaleza y el rocío húmedo que se posa en la cara del viajero expectante, hacen a una situación de completa plenitud y admiración. Porque si algo es seguro es que nadie puede ser indiferente al estruendoso caer del agua argentina.

5. El salar más largo del mundo

Por aquí está el secreto mejor guardado en Antofagasta de la Sierra: el salar de Antofalla. Queda en la Puna y, curiosamente, cuenta con un ancho de 12 km, pero se postula con 163 km como el más largo del mundo, según La Casa de Catamarca en Buenos Aires. ¿Su protagonista? Los Ojos del Campo, tres géiseres inactivos que se disfrazan como un trío de lagunas interconectadas. El resultado final es un desierto salitre con círculos tricolores en tonos azules, rojizos y negros.

6. La mejor ciudad para estudiar en Latinoamérica

Además de la oferta académica, ¿qué es lo primero que busca un estudiante antes de definir su próximo destino? Buena energía, vida nocturna y planes varios para una juventud ávida de aventuras. Entonces, si una sola ciudad cumple con esos requisitos, ¿qué posición va a ocupar en la tabla? Exacto. Por eso, El ranquin de 2021 de la consultora Quacquarelli Symonds catalogó a Buenos Aires como la mejor ciudad latinoamericana para estudiar una carrera universitaria y la número 22 en el mundo. De hecho, esta gran urbe es sede de las siete veces nombrada mejor casa de estudios superiores de Iberoamérica: la Universidad de Buenos Aires.

7. La montaña más alta de América

Con 6.960,8 metros de altura sobre el nivel medio del mar, el Aconcagua es el pico más alto de América y uno de los más famosos del mundo, por lo tanto, es la verdadera gloria para los aficionados de la escalada que llegan a Mendoza. Esta montaña tiene 33 rutas y todas recorren masas de roca alucinantes que junto a la naturaleza y sus cielos - estrellados, anaranjados, violáceos - maquillan postales de ensueño. ¿Cuánto se tarda en hacer esta travesía? 15 días para llegar a la cima. Por eso, si el deporte es lo suyo, esta podría ser una señal para que empiece a planear su próximo viaje.

8. Centro de esquí ganador

Más de 28 pistas y 140 hectáreas listas para ser estrenadas cada mañana lograron posicionar durante cinco años seguidos a Chapelco, en la provincia de Neuquén, como el líder de la tabla según los World Ski Awards. Allí, además de esquí y snowboard, se puede disfrutar de paseos en trineo y trekking en nieve virgen. Como si fuera poco, los paisajes y las panorámicas que se ven del Parque Nacional Lanín y el Lago Lácar en invierno, su alta gastronomía y las miles de cervecerías para festejar a cielo abierto, son más razones para conocer este destino.

9. El tercer manto glaciar más grande del planeta después de los polos

Un gigante macizo de agua helada se levanta al sur del territorio argentino. Un lugar que, como dijo la Unesco, es de valor excepcional. Un paisaje que se viste de celeste y blanco al igual que la camiseta del país que habita. El Parque Nacional Los Glaciares en Santa Cruz es el más grande del país y una de las masas de hielo más importantes (y gigantes) del mundo. Es una maravilla natural que deslumbra con sus desprendimientos todos quienes la visitan. Sus estrellas son el icónico glaciar Perito Moreno y el inconfundible Monte Fitz Roy, razones suficientes para querer cumplir el sueño de visitar la Patagonia argentina.

10. Uno de los suelos más australes

Si alguien lo invita al Fin del Mundo, ¿iría? en Argentina es posible y pisar uno de los territorios más australes del planeta también. Incluso escuchar el traqueteo del tren con el récord al más sureño que entre picos nevados y paisajes únicos, es digno de cualquier travesía internacional. ¿Dónde? En Ushuaia, Tierra del Fuego, que conquista corazones viajeros y los conecta con la sensación de estar en los confines de la Tierra. El pintoresco Faro Les Éclaireurs, el famoso Canal de Beagle, las aventuras acuáticas y hasta sus centros de esquí, son más razones para conocer este destino.

11. La mejor bodega

Su elíxir de uvas llega a más de 60 países en los cinco continentes. ¿Coincidencia? Claro que no. Desde el 2019 la bodega mendocina Zuccardi Valle de Uco gana la mención de The World’s Best Vineyards y regala sonrisas de labios morados a cada uno de sus visitantes. Un título nada menor para los enólogos del mundo. Tiene que ver con la combinación entre el mágico cuadro que plantea la Cordillera de los Andes, los deliciosos sabores de su restaurant Piedra Infinita y las notas de altura que solo sus vinos saben ofrecer.

12. El segundo humedal más grande de Sudamérica

Los Esteros del Iberá de Corrientes son un ecosistema donde todo pareciera fusionarse a la perfección. El verde de sus montes, el celeste del cielo, las melodías de cada uno de sus habitantes y, ante todo, la sensación de empezar de cero mano a mano con la naturaleza local. ¿Una imagen? 12.000 km de senderos eternos, pantanos vibrantes, casi 400 clases de aves y la más diversa fauna y flora. Se los puede conocer en lancha, canoa, kayaks y hasta cabalgatas.

13. El restaurante más angosto

La historia de El Papagayo comenzó en 1870. Lo que hoy es un rinconcito gourmet de la capital de Córdoba, en su momento fue un pasillo de 36 metros de largo que usaba el servicio y conectaba las casonas de la manzana. Este restaurante no solo cuenta con gastronomía regional de altísimo nivel, sino que en tan pequeño espacio la experiencia es superlativa. Incluso el diseño es excelente, según el portal de arquitectura Dwell, es uno de los 13 restaurantes mejor diseñados en el mundo.

14. La colonia más grande del planeta de pingüinos

Dos millones de pingüinos encontraron su hogar en el Área Natural Protegida de Punta Tombo en Chubut. Tiene sentido, porque estos pequeños animalitos viven entre contrastes de bellezas increíbles: estepa, rocas rojizas y mar turquesa. Así que, para los fanáticos de avistar fauna, esta locación se postula como un imperdible en cualquier biblia viajera. Y, además de los pingüinos de Magallanes, hay 108 especies de aves marinas que complementan la belleza del paisaje y la experiencia.

15. El país más visitado de Sudamérica

La inmensidad de una de las piezas de hielo más grandes del planeta, maravillas naturales galardonadas mundialmente, gastronomía que seduce hasta a los paladares más exigentes, polos académicos sobresalientes, la mejor bodega del mundo y una lista inagotable de Patrimonios de la Humanidad, son solo algunas de las razones que postulan a Argentina como líder del podio sudamericano. Según un informe publicado en el 2019 por la Organización Mundial del Turismo (OMT), el país del Papa Francisco, Gardel, Borges, Messi y Maradona es, sin discusión, el destino más visitado de la región.

