500 años de Santa Marta: Universidad de Magdalena enaltece la historia de la ciudad

Durante los últimos años la Universidad del Magdalena ha desplegado una agenda de actividades que, más que acompañar el cumpleaños de Santa Marta, lo han dotado de contenido. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Santa Marta celebra cinco siglos de historia. Medio milenio de resistencia, de encuentros y desencuentros, de herencias culturales y luchas silenciosas. Una ciudad que fue el primer puerto sobre tierra firme de América del Sur, la puerta de entrada de muchas cosas, pero también, por mucho tiempo, la puerta de salida de sueños truncados, de oportunidades perdidas, de juventudes que no encontraban caminos para quedarse.

Pero en medio de esas contradicciones que habitan su historia, en este momento crucial de su aniversario 500, emerge con fuerza una institución que ha asumido el reto de rendirle un homenaje distinto a la ciudad: la Universidad del Magdalena. Desde la visión transformadora y comprometida de su rector, Pablo Vera Salazar, la celebración de los 500 años no ha sido vista como un simple acto conmemorativo, sino como una oportunidad histórica para volver a mirar a Santa Marta con dignidad, con memoria y con sentido de futuro.

“Santa Marta ha sido el escenario de mi vida”

Con esas palabras comienza Pablo Vera su reflexión sobre la ciudad. Aunque nació en el Tolima, su vida ha estado ligada profundamente a esta tierra. Fue vendedor de chance en el mercado público, pescador en Taganga, carpero en El Rodadero. Fue estudiante del Colegio Rotario de Gaira, egresado de la Universidad del Magdalena y hoy, rector. “No puedo hablar de esta ciudad como si me fuera ajeno lo que ocurre. La he vivido en carne propia, la he sufrido y la he amado profundamente”, confiesa.

Para él, la Universidad no puede ser un ente aislado de la realidad que la rodea. “No podemos estar de espaldas a una ciudad que necesita recuperar su autoestima colectiva, su memoria y su esperanza. Nuestra misión es hacer de este aniversario algo más que una fecha: es la oportunidad de consolidar un proyecto de ciudad desde el conocimiento, la educación y la cultura”.

Educación con sentido de territorio

Durante los últimos años, la Universidad del Magdalena ha desplegado una agenda de actividades que, más que acompañar el cumpleaños de Santa Marta, lo han dotado de contenido. Acciones que no buscan la espectacularidad, sino la transformación real. Entre ellas, la creación de la Cátedra Santa Marta 500 años, un espacio que ha recorrido barrios, corregimientos y veredas para hablar de historia, identidad y ciudadanía desde la voz de las comunidades.

“Queríamos que la celebración no se limitara al centro histórico o a los actos oficiales. Fuimos a Laureles, en Bonda, con el programa ‘Memorias al Barrio’, a escuchar a la gente. Hicimos encuentros con líderes comunales, estudiantes, adultos mayores, para que ellos también fueran protagonistas de esta historia”, explica el rector.

Igualmente, con la iniciativa ‘Pedaleando por Santa Marta’, una caravana en bicicleta unió el campus universitario con los corregimientos, tejiendo un mapa simbólico entre lo urbano y lo rural, demostrando que la ciudad no puede pensarse sin su hinterland, sin su campo, sin su periferia.

Y como gesto de amor urbano, la universidad adoptó y embelleció el Parque de los Novios, ícono samario que ahora brilla con más vida y cultura. “No se trata solo de cuidar un parque. Es un mensaje: la ciudad es nuestra, y debemos apropiarnos de ella desde el respeto y el arte”, afirma Vera.

Talento Santa Marta: sembrando futuro desde la inclusión

Entre los proyectos más poderosos lanzados en el marco de esta conmemoración, el rector destaca con especial entusiasmo el programa Talento Santa Marta, una iniciativa que reconoce y apoya a los mejores estudiantes de colegios oficiales para que accedan a la educación superior en igualdad de condiciones.

“Este programa no es una beca: es un acto de justicia. Hay jóvenes en nuestros barrios que tienen todo el talento del mundo, pero nunca han tenido las condiciones para competir. Nosotros les decimos: aquí tienen una universidad pública que cree en ustedes, que apuesta por ustedes”, enfatiza.

Talento Santa Marta no solo cubre matrículas o apoyos económicos, acompaña a los jóvenes de forma integral, brindándoles mentorías, orientación vocacional, bienestar emocional y acompañamiento familiar. Es un modelo que busca romper ciclos de pobreza y exclusión con una herramienta poderosa: el conocimiento.

La universidad como constructora de ciudad

En palabras del rector, “celebrar 500 años debe servirnos para algo más que tomarnos fotos. Debe ayudarnos a redefinir qué ciudad queremos y cuál es el rol de cada actor para lograrla. La Universidad del Magdalena está diciendo con hechos que quiere liderar ese proceso de transformación”.

Y los hechos lo respaldan. Más allá de las actividades culturales o académicas, la universidad ha fortalecido su infraestructura, ampliado cobertura en zonas rurales, creado nuevos programas académicos con pertinencia regional, y generado investigación útil para resolver problemas locales.

“En estos 500 años, Santa Marta necesita proyectos que la impulsen, no solo que la recuerden. Necesita pensarse hacia adelante, con sostenibilidad, con inclusión, con orgullo. Por eso trabajamos desde la ciencia, la innovación, el arte, la tecnología y el diálogo con las comunidades. No vamos a cambiar la ciudad solos, pero sí podemos demostrar que es posible empezar por algo, y que la educación es ese algo”, señala el rector.

Un homenaje desde la acción

Este aniversario encuentra a Santa Marta en medio de retos enormes: pobreza, falta de planificación, desempleo, desigualdad. Pero también, con instituciones que han decidido asumir un rol protagónico en su transformación. La Universidad del Magdalena ha sido una de las pocas que no solo ha comprendido el sentido profundo de esta fecha, sino que lo ha convertido en acción permanente.

El rector Pablo Vera concluye con una frase que resume su visión: “la dignidad no se decreta, se construye. Y eso es lo que estamos haciendo cada día desde la Universidad del Magdalena: construir dignidad para una ciudad que lo merece todo y que, por fin, empieza a creer en sí misma”.