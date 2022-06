Aseo por días: una tendencia en auge que facilita la vida

Jelpit ofrece un servicio seguro, donde se realiza un seguimiento del servicio y le informan previamente al usuario quien lo atenderá. Foto: Cortesía

El fin de semana es el momento ideal para desconectarse, pero, a veces, hay tanto por organizar y limpiar en casa que no logramos descansar del todo. Y, si a eso le sumamos que la señora que nos ayuda con esos oficios tuvo inconvenientes para llegar a nuestro hogar, el servicio de aseo por días se torna una solución muy conveniente.

Asimismo, hay quienes no desean enredarse con trámites o papeles contratando a alguien directamente, y para evitar caer en la informalidad acuden a la tercerización de estos servicios. No hay duda de todas las implicaciones legales que existen, por no pagar debidamente a las empleadas domésticas, aun cuando ellas trabajen pocos días al mes.

Por lo tanto, hoy en día existen diversas plataformas, como Jelpit.com que les facilitan la vida a los usuarios en ese aspecto. Haciendo posible contratar un servicio hasta con 24 horas de anticipación y evitando el estrés de limpiar y organizar la casa. Normalmente, el portafolio incluye: aseo en cocina, habitaciones, sala, lavado de loza y de ropa. En algunos casos también, la preparación de alimentos.

¿Por qué este tipo de servicio es una muy buena opción?

Es un proceso de compra muy fácil, y puede realizarse desde varios dispositivos, a través de diferentes medios de pago.

En la mayoría de los casos hay flexibilidad de horarios y disponibilidad. Incluso permite agendar para los domingos.

Es un servicio seguro, donde se realiza un seguimiento del servicio y le informan previamente al usuario quien lo atenderá.

Es usual que, al agendar varios días, en una misma compra, se logre un mayor ahorro.

Lo mejor es que no hay que preocuparse por liquidaciones, ni planillas de pagos. En el caso de las personas contratadas por medio de Jelpit.com , cuentan con prestaciones sociales y ARL.

Según un sondeo digital realizado a 15.400 personas, a nivel nacional, el 54 % sostuvo que arreglar el hogar los irrita. En este sentido, la plataforma Jelpit.com, ofrece entre casi 50 servicios más, una opción segura, de cuatro u ocho horas, que apuesta a fomentar el empleo en el país y a dar una solución concreta a los clientes al momento de tener su casa impecable.

Sin duda, este tipo de solicitudes a demanda cada vez tiene más acogida en el país. En Jelpit.com, ha crecido la venta de servicios de aseo en un 150 % con respecto a 2021 y la cantidad de técnicos vinculados tuvo un incremento del 129 %. Cabe resaltar que, el 63 % de las personas que trabajan con Jelpit en este ramo (aseo y limpieza) son madres cabeza de familia.

“Nuestra empresa brinda una remuneración justa a las expertas del aseo, contribuyendo a la reducción de la informalidad asociado a este tipo de trabajo y a un crecimiento económico incluyente”, asegura Paola Suárez, vicepresidente de Jelpit.com.

Y añade: “Además, en Jelpit creamos un plan de embajadoras a nivel nacional. Hoy, ya son más de 135 expertas en limpieza, que promueven los servicios de la plataforma de manera directa a los clientes y, ante eso, reciben ingresos adicionales”.

