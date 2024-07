Así puede convertirse en un líder de la industria del deporte en Colombia

Colombia está pasando por un gran momento a nivel deportivo, su selección de fútbol masculina de mayores es un ejemplo de ello. Foto: Getty Images via AFP - LOGAN RIELY

El deporte colombiano está pasando por un gran momento y esta es una de las razones por las que Unicervantes lanza un pregrado en Administración Deportiva, un programa académico alineado con las necesidades actuales y que resalta por múltiples aspectos como:

Es un programa profesional en solo ocho periodos académicos.

Tiene diferentes opciones de grado que favorecen la profundización de contenidos, la formación para la investigación y la internacionalización.

Unicervantes cuenta con amplias instalaciones e infraestructura especializada.

Es el único pregrado en Bogotá con profundizaciones en: innovación social y gestión de proyectos deportivos, negocios internacionales y marketing deportivo digital, comunicación y periodismo deportivo.

Y justamente el nuevo programa fue el protagonista del más reciente Facebook Live de El Espectador y Unicervantes, donde participaron Julián Alberto Ardila Mora, decano de facultad y Óscar David Molano Santos, administrador deportivo con especialización en gerencia de proyectos educativos.

“Unicervantes lleva varios años trabajando por ofrecer propuestas innovadoras en proyectos académicos y en esta oportunidad, después de cumplir con todos los trámites ante el Ministerio de Educación Nacional, hemos recibido en el mes de abril el registro calificado para el programa de Administración Deportiva. Este es un programa de pregrado que tiene como fin poder garantizar la posibilidad de que el deporte sea visto como una industria, no solamente como una práctica libre, si no como un factor que puede generar riqueza dentro de las sociedades”, aseguró Julián Alberto Ardila. Y agregó que “Es una apuesta innovadora en relación con todo lo que se ha venido manejando en los últimos años no solo en Colombia sino también a nivel Latinoamericano y en Europa, inclusive, donde la industria deportiva es uno de los motores económicos”

“La idea es poder juntar aspectos administrativos con aspectos deportivos” precisó el experto.

Asimismo, Óscar David Molano resalto que “Este programa responde a una necesidad básica que existe en la sociedad colombiana. Podemos partir de algo muy específico, que es el artículo 52 de la Constitución, que nos marca que el deporte, la recreación, la actividad física es un derecho que tienen todos los colombianos. Partiendo de eso, desde la academia se debe responder a esa necesidad a través de una malla curricular moderna, con los más altos estándares de calidad, que forme profesionales capacitados, apasionados por el deporte, que puedan responder frente a retos y desafío tanto en el sector público, como en el sector privado”.

Adicionalmente, los expertos hablaron del gran momento por el que está pasando el deporte colombiano a nivel general, los cambios estructurales que se han venido dando, los retos que hay, pero también las proyecciones.

“Colombia es un país que está invirtiendo muchísimo en deporte. Vamos a tener varios eventos en los próximos meses en el país, y a nivel mundial también tendremos una gran participación. Por ejemplo, en pocos días arrancan los Juegos Olímpicos, Colombia va a llevar 88 atletas, y también en agosto comienzan los Juegos Paralímpicos, que también es un sector muy importante en el deporte colombiano y que ha tomado mucha fuerza. Asimismo, actualmente estamos felices porque Colombia clasificó a cuartos de final siendo el primero de su grupo, en la Copa América; estamos en el Tour de Francia y, como lo mencioné, el país será sede de eventos muy importantes”, compartió Óscar David Molano.

“Por ejemplo, en el mes de noviembre, por primera vez en el país se realizarán los Juegos Nacionales de la Juventud, en el Eje Cafetero; también en agosto comienza la Copa Mundial Sub 20 Femenina de la FIFA, que la vamos a tener en tres ciudades en Colombia: Bogotá, Medellín y Cali; en diciembre tendremos en Bucaramanga los Juegos Escolares Suramericanos, con la participación de 12 países, 19 modalidades y se esperan alrededor de 2700 atletas de toda la región; y también este año se otorgó para 2026 la segunda edición de los Juegos Parasuramericanos que se van a desarrollar en Valledupar, y muchos otros certámenes que generan una gran atención y, que, es clave señalar, no se quedan solo en los deportes, porque aquellas ciudades sedes de esos eventos tienen un impacto económico muy grande, también como visibilidad, entre otros factores, y allí es donde los administradores deportivos deben estar preparados para responder”, añadió el administrador deportivo.

Entre tanto, los expertos también hablaron de un tema clave que son los campos laborales del nuevo pregrado. Al respecto, Julián Alberto Ardila afirmó que: “Una de las claves de lo que nosotros estamos proponiendo es que la práctica deportiva libre se empiece a profesionalizar en el sentido de pensar en que puede ser una industria. En todas las actividades que hay en Colombia la idea es poder aprovechar ese desarrollo que hay a través de la construcción de la política pública del deporte que se ve desde el Ministerio del Deporte y que ya después va a nivel territorial en los departamentos y en los municipios como una oportunidad para que desde el sector público o desde el sector privado nosotros podamos capacitar personas que se vinculen a unirse a fortalecer esas líneas de política pública del deporte, pero también a generar negocios alrededor del deporte, porque en últimas, lo que queremos generar es un crecimiento de las regiones y del país”.

Óscar David Molano agregó que son muchos los campos donde pueden ejercer los administradores deportivos y cada día crecen más, entre los ejemplos está el periodismo deportivo, el marketing deportivo, las federaciones, los patrocinadores, entre muchos otros.

¿Cómo se preparó Unicervantes para ofrecer este nuevo programa? ¿Por qué estudiar en esta universidad? ¿Cuál es la importancia en la actualidad de la Administración Deportiva? Estas y otras preguntas fueron respondidas en este Facebook Live que puede revivir acá.

En conclusión, el pregrado en Administración Deportiva es una oportunidad única para que los apasionados por el deporte desarrollen las habilidades necesarias para liderar el futuro de esta industria creciente a nivel nacional y mundial. Esta es una nueva oportunidad para impulsar ámbitos diversos para el desarrollo del talento nacional y contribuir a la diversificación de la formación en la sociedad.

Finalmente, Julián Alberto Ardila hizo una gran invitación: “este sábado 6 de julio vamos a tener una actividad en el campus de la universidad, en donde vamos a invitar a todas las familias de esos aspirantes de este nuevo programa y de todos los de Unicervantes para que nos acompañen y conozcan en un ejercicio práctico qué es lo que ofrecemos, a qué le estamos apostando, qué buscamos”.

Para quienes no pueden asistir al "Familia Fest Unicervantes" este sábado y quieran más información sobre el nuevo pregrado en Administración Deportiva o sobre la universidad, pueden ingresar a las redes sociales de la institución

