Así se prepara la Registraduría para las elecciones presidenciales

Cabe resaltar que este fin de semana habrá ley seca, para garantizar el orden público durante la jornada de elecciones. Foto: José Vargas

Con el fin de que los ciudadanos voten de manera transparente, segura y correcta, la Registraduría Nacional del Estado Civil viene trabajando en el refuerzo de sus canales pedagógicos, de interacción directa, para resolver las dudas más frecuentes de la ciudadanía frente al proceso electoral. Como parte de este plan, la entidad llevará a cabo hoy el cuarto conversatorio con El Espectador, en el que entregará detalles sobre su plan estratégico de garantías y fortalecimiento para las elecciones presidenciales de este domingo, 29 de mayo, cuando se determinará quién estará al mando del país en el próximo cuatrienio.

En el marco de dicho plan, la Registraduría amplió el plazo de postulación de ciudadanos para el sorteo de los jurados de votación por parte de las agrupaciones políticas y contó con acompañamiento técnico al software para el sorteo de jurados, que garantiza que todos los integrantes de las mesas de votación estén distribuidos de manera heterogénea y con diferente filiación política. Asimismo, designó nuevos jurados de votación; proceso en el que prevaleció la experiencia en pasadas elecciones y fortaleció las capacitaciones a los mismos.

En materia de testigos electorales, la entidad amplió de ocho días a un mes el plazo para que las agrupaciones políticas postulen a sus adeptos que estarán en las mesas de votación que se instalarán para esta jornada democrática. Dicho plazo finaliza el viernes 27 de mayo.

Por otra parte, realizó un trabajo conjunto con las campañas políticas a la Presidencia de la República, con el propósito de construir la tarjeta electoral. También, por primera vez en la historia, se rediseñó el formulario E-14 diferenciando los tres ejemplares por colores, ampliando su tamaño e incluyendo las fotografías de los candidatos presidenciales, con el fin de facilitar la labor de los jurados de votación.

Asimismo, más de 27 organizaciones internacionales estarán presentes en Colombia para hacer acompañamiento técnico y observación electoral durante los comicios del 29 de mayo. De hecho, según el registrador nacional del Estado Civil, Alexánder Vega Rocha, estas serán las elecciones más observadas por organizaciones internacionales.

“Están dadas todas las garantías electorales por parte de la organización electoral a la ciudadanía, a los votantes y, en especial, a las fuerzas políticas. Hemos trabajado desde el 14 de marzo con todas las campañas, y las decisiones que se han tomado en el plan de acción han buscado no solo garantías para los candidatos, sino, sobre todo, garantías para la ciudadanía, para que se ejerza el voto”, dijo.

Estas misiones estarán toda la semana en el país brindando acompañamiento en varios lugares. El 29 de mayo estarán observado el desarrollo de la jornada en diferentes puestos de votación, algunos de los cuales contarán con la implementación de la biometría.

Algunas de estas tienen un carácter técnico y han hecho un acompañamiento en los simulacros que se han realizado. “Son ocho las misiones de observación acreditadas: la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), el International Foundation for Electoral Systems (IFES), el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), Transparencia Electoral, el International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA Internacional) y la Association of World Election Bodies (A-WEB). Todas tienen el objetivo de brindar garantías y blindar el proceso y verificación a los softwares de escrutinios”, puntualizó Vega.

Por otro lado, como parte de la preparación para las elecciones, la Registraduría Nacional realizó una prueba de funcionalidad en consulados los días 5 y 6 de mayo de 2022, así como el simulacro de preconteo de votos el 14 de mayo, el simulacro de digitalización del formulario E-14 el 18 de mayo y el simulacro de escrutinio el 20 y 21 de mayo.

Censo electoral

De los 39′002.239 colombianos habilitados para ejercer su derecho al voto en las elecciones de presidente y vicepresidente, que se celebrarán este domingo 29 de mayo, 20′111.908 son mujeres y 18′890.331 son hombres, quienes podrán sufragar en 102.152 mesas, distribuidas en 12.513 puestos de votación.

En el exterior, 972.764 personas están habilitadas para sufragar en 1.343 mesas, distribuidas en 250 puestos de votación de 67 países.

Todos los detalles se ampliarán en el conversatorio, que se llevará a cabo hoy, viernes 27 de mayo, el cual se transmitirá por las redes sociales y página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como en los canales de difusión de El Espectador