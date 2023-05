Atilano Giraldo, sin contendor en la próxima elección de gobernador en Quindío

Candidatos por la gobernación de Quindío. / Cortesía Foto: Cortesía

James Padilla y Atilano Giraldo, aparecen punteando en una nueva encuesta sobre intención de voto para las elecciones del próximo 29 de octubre. Aún faltan más de 5 meses para que los quindianos salgan a decidir quien los va a gobernar por los 4 años a partir del primero de enero del 2024.

La tendencia se mantiene desde que se hizo la primera encuesta en el departamento del Quindío, hace más de 6 meses cuando la firma encuestadora W.A.A SAS les preguntó a los quindianos por quién han pensado votar o respaldar para la gobernación del Quindío, contestaron que sería el ingeniero Atilano Giraldo; los días 11, 12, 13 y 14 de mayo cuando se hizo nuevamente la encuesta de la firma W.A.A SAS, a la pregunta, ¿si hoy fueran las elecciones para elegir gobernador del departamento del Quindío, usted por quien se inclinaría? un 18.9 % de los quindianos volvieron a ratificar su postura de las anteriores encuestas, por lo que vuelve y juega el nombre del ingeniero y profesor universitario Atilano Giraldo.

Lo sigue en intención de voto el exdiputado Jorge Ricardo Parra, con 10.4 %, seguido del actual diputado de la Colombia Humana Luis Carlos Serna, con un 9.6 %, la doctora Yenny Trujillo, es la única mujer de la baraja de candidatos a la gobernación del departamento del Quindío, que cada día se está ganando un sitio en el corazón de los votantes de todo el departamento con un 8.8 % en intención del voto de los cayubros para la gobernación del departamento del Quindío.

Juan Manuel Galvis Bedoya, quien hasta hace menos de un mes fue la mano derecha del gobernador del Quindío Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, y quien es la ficha de la primera autoridad del departamento tiene una aceptación del 7.1 % de los votantes en el departamento.

Sigue en su orden el diputado del partido liberal Jorge Hernán Gutiérrez, que ya solicitó el aval en el partido liberal he hizo la inscripción ante las directivas de esta colectividad pidiendo que le tengan en cuenta y solicitó un mecanismo democrático para entrega del aval, con un 5.1 %.

El exalcalde del municipio de Quimbaya, Jaime Andrés Pérez, tiene una favorabilidad en la intención de voto para la gobernación del 4.5 %, seguido por el doctor Roberto Carlos Astorquiza con un porcentaje de 3.9 %, el voto en blanco y ninguno de los anteriores tiene un porcentaje de 15.7 % y 15.4 % para un total de 3.063 personas consultadas en 6 de los 12 municipios del departamento del Quindío.

Armenia votaría por el doctor James Padilla García

La encuesta también preguntó por la intención de los ciudadanos armenios en la elección del próximo alcalde para la ciudad de Armenia, después de la segunda encuesta realizada en el mes de febrero, los armenios siguen pensando en votar por el administrador de empresas y exfutbolista James Padilla García, quien tiene un reconocimiento por los deportistas y profesionales desde hace más de 10 años, y la intención de voto es del 25.0 % de los votantes en la ciudad de Armenia, superando el voto en blanco que tiene 13.6 % y ninguno de los anteriores que cuenta con una intención de voto del 17.6 %.

Sigue el doctor Felipe Robledo con intención de voto del 8.6 %, seguido por la exdiputada a la asamblea Mary Luz Ospina, quien cuenta con una aceptación del 6.8 %, la doctora Mary luz Ospina, se reunió el pasado fin de semana con las directivas del partido Centro Democrático y con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pidiendo el aval de esta colectividad para poder presentar su nombre a la consideración de los armenios, la exdiputada, dijo; “Soy una mujer que he trabajado toda la vida desde que tengo uso de razón y quiero que ustedes (refiriéndose al expresidente Uribe y las directivas del centro democrático) me den la oportunidad de seguir creciendo en mi carrera política y en darle un vuelco a la ciudad milagro, quiero que sepan que creo en la democracia, en las instituciones y creo que tengo todo para ser la próxima alcaldesa de la ciudad, me he desempeñado como concejal, diputada y secretaria de despacho en todas las áreas, soy hija de Armenia y creo que si ustedes me dan la oportunidad puedo competir por la alcaldía de la ciudad milagro, señor presidente”.

Los independientes y los verdes marcan de la siguiente manera en la intención de voto en la ciudad de Armenia: Richard Gutiérrez con 5.4 %, Oscar Gómez Agudelo, tiene intención del 4.6 %, sigue la concejal Steffany Gómez, con un 2.8 %, Diego Felipe Urrea 1.9 %, Hernán Jaramillo 1.7 %, Orlando Mosquera, 3.6 %, Nasser Ramírez 1.3 %, José Ignacio Gómez, 1.2 %, Diego Javier Osorio 0.8 %, Javier Andres Angulo, 0.5 %, Cristián Fernández, 0.2 %, Mario Sánchez 0.5 %, Jaime Alberto Martínez, 0.2 %, Álvaro Arias, 2.1 %, Rodrigo Castrillón, 0.7 %, Brayan Naranjo, 0.7 %, y culmina la encuesta de la firma W.A.A SAS con ninguno de los anteriores que tiene un porcentaje de 17.6 % y el voto en blanco cuenta con una intención del 13.6 %.

Ficha Técnica:

Técnica de investigación: Presencial.

Ámbito Geográfico: Municipios del departamento del Quindío, (Armenia, Calarcá, Quimbaya, Montenegro, Circasia, Tebaida), barrios de la ciudad de Armenia (Los Quindos, Zuldemaida, Granada, Las 60 casas, Paraíso, Gibraltar, Centro Hospital del sur, Modelo, Providencia, Poblado, Puerto espejo, Guaduales de la villa, San Andrés, Villa Carolina, Rojas 1, Parques de Bolívar, La Patria, San José, La Isabella, Nueva Cecilia, Bosques de Viena, Interplaza Norte, entre otros).

Universo: colombianos habilitados actualmente para ejercer el derecho al sufragio.

Tamaño de la muestra: 3.063 encuestas, aquí los datos han sido ponderados para ajustarlos a las principales variables sociodemográficas de la población del departamento del Quindío.

Error Muestral: 2.6 % indicando que los datos presentados son bajo supuestos de muestra aleatoria.

Trabajo de campo: 11, 12, 13 y 14 de mayo de 2023.

Métodos de muestreo: muestreo probabilístico, multietapico, estratificado de conglomerados de áreas con selección aleatoria de la unidad de observación.

Puntos muéstrales: diferentes barrios de cada uno de los municipios en el departamento del Quindío en todos los estratos sociales.

Método de entrevista: Aleatoria persona a persona.

Para más información contactarse a los teléfonos 312-4491059, 316-5399141 o a los correos willyacero2@hotmail.com, prensa1414@gmail.com.

*Esta publicación fue pagada por la firma WAA SAS, que está certificada mediante la resolución 5309 del 15 de septiembre de 2021 del Consejo Nacional Electoral (CNE).