¿Cansado de matches que no te llevan a nada? Descubre una app de citas diferente

Seguridad en las interacciones y la certeza de conversar con personas reales que se toman enserio su vida amorosa es el valor agregado de la aplicación de citas Inner Circle , que prioriza calidad sobre cantidad.

Si estás soltero o soltera, seguramente hayas descargado al menos una aplicación de citas en tu teléfono.

Se ha convertido en un hábito, pasar horas y horas deslizándote por un sinfín de perfiles que se ven prácticamente iguales. Tienes suerte si obtienes más datos que la edad y el nombre de la persona, por lo que no es raro que muy pocos de esos matches terminen conduciendo a encuentros en la vida real.

¿Y si existiera una app sin perfiles vacíos?

Presentamos Inner Circle. La app que va más allá para brindarte una plataforma que incentiva el uso de perfiles completos y llenos de detalles. ¿Cómo? Seleccionando una comunidad de personas que se toman en serio su vida amorosa online. Esto significa que obtienes mejores matches en menos tiempo, y de personas que comparten la misma mentalidad que tú. Después de todo, ¿no es eso lo que quieres?

Un equipo de expertos, asegurándose que los perfiles sean reales

Un equipo escanea manualmente la app para evitar los perfiles de poca calidad y de personas que no se esfuerzan lo suficiente. Desde el momento en que te registras en Inner Circle, tienes el desafío de demostrar que eres una persona real, con intenciones reales y una personalidad real (y única). Así que asegúrate de completar tus datos y utilizar imágenes actualizadas que realmente muestren quién eres. Si no lo haces, estás fuera.

Sin perfiles falsos, sin estafadores y sin usuarios que te hacen perder el tiempo

El equipo de Inner Circle incluso busca dentro de la app bots y perfiles que quieran estafarte. Esto significa que puedes matchear y chatear sin preocuparte o sentirte inseguro, y si se encuentran en la vida real, reconocerás a tu match.

Quizás te preguntes por qué hacen todo este esfuerzo, pero eso es lo que hace que esta aplicación sea diferente del resto. Se trata de llevarte del online al offline lo antes posible, y de la forma más segura. David Vermeulen, el fundador de Inner Circle, creó esta aplicación porque estaba harto de los perfiles falsos y las conversaciones que no iban a ninguna parte.

Con esta app puedes estar seguro de que todos son como tú. ¿A qué esperas? Únete a Inner Circle y prepárate para una nueva forma de tener citas.

