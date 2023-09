Casanare decidirá entre “dos clanes” y un campesino administrador. Foto: Cortesía

Está claro que el pulso por la gobernación del Casanare lo tiene César Augusto Ortiz Zorro, quien lidera esta encuesta hecha por la firma encuestadora W.A.A SAS, con una favorabilidad del voto del 33.6%, seguido de la doctora Marisela Duarte Rodríguez, quien tiene una intención de voto del 20.9%, Luis Alexis García Barrera 16.0%, Guillermo Alexander Velandia, 11.7%, en blanco votaría el 7.8%, ninguno de los anteriores candidatos tiene una favorabilidad del 4.3%. Alba Rocío Romero tiene una intención del voto del 3.8%.

César Augusto Ortiz Zorro fue representante a la Cámara entre 2018-2022, es uno de los dirigentes más importantes del departamento. Tratamos de comunicarnos con él para que nos diera su opinión sobre la intención de voto en su departamento el cual lidera y fue imposible.

Hablamos con el administrador de empresas Luis Alexis García, quien se formó en el campo hace 46 años de una familia totalmente campesina y llanera, dedicada al ganado y a las tierras. Es administrador de empresas, especialista en gestión pública y estrategias políticas, fue concejal de Yopal en dos oportunidades y diputado a la asamblea del Casanare.

“Las encuestas son importantes y me parece que son una muestra del momento de lo que está pasando, me gustan y las entiendo, creo que lo más importante es que sigo trabajando para mañana ser el gobernador del mi departamento Casanare”, dijo Luis Alexis García, el popular “Lucho”.

“Yo tengo 46 años trabajando en la finca, solo he salido para formarme profesionalmente y llevo más de 20 años luchando por los menos favorecidos. Desde el concejo de Yopal y desde la Asamblea he trabajado por cada una de las comunidades de mi departamento y de mi ciudad Yopal. Me he recorrido las 91 veredas, soy campesino y tengo la favorabilidad del voto del campesinado. Eso es lo que muestra mi crecimiento”, agregó.

La verdadera encuesta señaló que algunos de los candidatos consultados será el 29 de octubre cuando salgamos los colombianos a votar.

Según otros estudios que se han hecho por universidades y encuestadoras regionales, el exrepresentante a la cámara César Augusto Ortiz Zorro estaría tocando el techo, y los candidatos Marisela Rodriguez, quien hace parte de uno de los sectores políticos tradicionales de Casanare, y el exdiputado Luis Alexis García Barrera son los que tienen una tendencia a crecer.

En cuanto a la afinidad con los partidos políticos, los habitantes de Yopal no tienen preferencias, con el 27.4% de los encuestados, seguido el Centro Democrático con el 14.8%, Partido Alianza Verde 12.5%, Partido Liberal 11.0%, Cambio Radical 9.9%, Pacto Histórico 6.4%, Partido de la U 3.7%, Colombia Humana y Partido Conservador ambos con 2.7%, Otro Cual 2.3%, Polo Democrático 2.1%, Partido MAIS 1.9%, Partido MIRA 1.7% y cierra Colombia Justa Libres 1.0%.

Finalmente se consultó sobre las necesidades de la ciudad, a lo cual el resultado de esta encuesta arrojó que la seguridad se lleva la prioridad con el 28.7%, segundo el empleo con el 26.5%, la salud con el 17.5%, la educación con el 16.2 y la movilidad con el 11.1%.

*Esta publicación fue pagada por la firma WAA SAS, que está certificada mediante la resolución 5309 del 15 de septiembre de 2021 del Consejo Nacional Electoral (CNE).

