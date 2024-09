Clínica Total Hair Colombia: Innovación y excelencia en trasplantes capilares

Doctor Édgar Gustavo Mateus, director médico de la Clínica Total Hair. Foto: Óscar Pérez

Con el paso de los años, Colombia se ha posicionado como líder en trasplante capilar en toda Latinoamérica, similar a como Turquía lo es en Europa. Ambos países comparten una ventaja clave: los costos de vida y el tipo de cambio hacen que los precios de estos procedimientos sean los mejores, en contraste con los costos de un trasplante capilar en Europa y Estados Unidos, en donde pueden oscilar entre 8.000 euros y 15.000 dólares, respectivamente.

Por este motivo, el país atrae a pacientes interesados en este tipo de tratamientos gracias a sus precios competitivos y a la alta calidad de los procedimientos, superando incluso a México como destino principal de turismo médico en la región. Para hablar al respecto, entrevistamos al director médico de la Clínica Total Hair Colombia, el doctor Édgar Gustavo Mateus, quien es médico especialista en trasplante capilar, cirujano general y miembro de la Asociación Colombiana de Cirugía:

Total Hair como clínica ha atendido más de 1.468 pacientes en 10 años. ¿Cómo han logrado llegar a tantas personas?

Es una métrica de la que estamos orgullosos, pero han sido muchos más. Ese número refleja solo el consolidado de pacientes con corte al 31 de diciembre de 2023, de manera que debemos sumarle todas nuestras atenciones en lo que va de este año. Hemos ganado la confianza de nuestros pacientes, principalmente gracias a su satisfacción con los resultados. Aunque no invertimos mucho en publicidad en Colombia y no tenemos publicidad en Estados Unidos, muchos de nuestros pacientes, especialmente los estadounidenses, nos recomiendan. Esto es muy importante para nosotros porque demuestra que están satisfechos con los buenos resultados que obtienen.

¿Cuáles son las principales causas de la pérdida de cabello que ustedes tratan y qué alternativas les ofrecen a quienes los consultan?

La principal causa de la caída del cabello, que afecta a más del 90 % de los casos, es la predisposición hereditaria conocida como alopecia androgenética, tanto en hombres como en mujeres. Aunque esta es la principal causa, existen factores que pueden agravar la situación, como la mala nutrición, el uso de tintes con amoníaco, el uso frecuente de planchas o secadores a altas temperaturas, y el estrés, que sin duda contribuyen a la caída del cabello.

Es importante acudir a un especialista cuando la caída es demasiado intensa. Nuestro enfoque se centra en prevenir la caída en pacientes que aún no tienen calvicie, mediante tratamientos preventivos. Sin embargo, cuando el folículo piloso ya se ha perdido y se ha desarrollado la calvicie, la única opción para restaurar el cabello es el trasplante o implante capilar; nosotros lo hacemos con tecnología de punta.

¿Qué técnicas y tecnologías utilizan?

Hoy en día, la técnica principal se llama FUE (Follicular Unit Extraction), que consiste en extraer las unidades foliculares una por una y trasplantarlas individualmente. Aunque en sí la técnica es la misma, existen diferentes herramientas que se utilizan para llevarla a cabo. Una de las más modernas es el implantador DHI, que permite implantar el folículo en un solo paso, o la Zafiro FUE, que utiliza microbisturíes de zafiro para hacer las incisiones antes de implantar el folículo.

En Total Hair Colombia usamos las tres, y las adaptamos a las necesidades específicas de cada paciente. Por eso, en nuestro centro utilizamos las herramientas más modernas y de alta calidad, esto garantiza un procedimiento seguro y efectivo.

¿Qué beneficios han observado en sus pacientes después de someterse a un trasplante capilar?

Uno de los factores clave que ha impulsado el aumento de este procedimiento es la creciente importancia de la imagen personal, tanto en hombres como en mujeres. Vivimos en una época donde la imagen es crucial en todo momento, en gran parte debido a las redes sociales. La alopecia, en sus diversas formas, afecta la imagen y la autoestima de las personas, lo que hace que estos procedimientos sean más demandados; pero más allá de ello, nuestro compromiso es ayudar a que todos se sientan mejor consigo mismos y logren su mejor versión.

Nuestro objetivo no es solo realizar un trasplante, sino ayudar a que los pacientes recuperen su autoestima de manera asequible. A lo largo del tiempo, los precios han disminuido debido a la competencia y a la mejora de las herramientas y técnicas, lo que ha hecho que el trasplante capilar sea uno de los procedimientos estéticos más comunes en el mundo, superando incluso a la liposucción y a otros procedimientos estéticos.

¿Cómo garantizan resultados naturales y estéticos?

El éxito de un trasplante capilar se basa en obtener resultados naturales, lo cual se logra perfeccionando la técnica con la experiencia, y con un equipo de trabajo que se ha preparado en esta área de la medicina. Para garantizar un resultado objetivo y natural, consideramos varios factores clave: la orientación del folículo, el diseño de la línea de implantación, la edad del paciente, sus expectativas, y fundamentalmente la disponibilidad de folículos en el área donante. Esto último es crucial porque el paciente debe tener suficiente cabello en la zona donante para que el procedimiento sea efectivo.

¿Cuánto tiempo toman el procedimiento y la recuperación, y qué cuidados deben tener los pacientes?

En la primera valoración se realiza una historia clínica completa para conocer sus antecedentes y determinar si es un candidato adecuado; debe estar en buen estado de salud, sin enfermedades graves que contraindiquen el procedimiento, y debe contar con una buena área donante. Una vez hecho esto, se solicita un examen de laboratorio y, si los resultados son favorables, se programa el procedimiento.

Antes de la cirugía, se toman fotos previas y se rasura la zona donante. El procedimiento se realiza bajo anestesia local y dura entre 8 y 10 horas. Es una cirugía de bajo riesgo, y en la Clínica Total Hair Colombia tomamos medidas de asepsia rigurosas, utilizamos material desechable y aseguramos que las instalaciones cumplan con todas las normas de bioseguridad para garantizar un procedimiento seguro.

Durante la cirugía, el paciente permanece despierto con anestesia local y puede tomar pausas para descansar y comer. La operación es ambulatoria y después de ella se recomiendan controles diarios durante los primeros cuatro días para prevenir la inflamación, hidratar los folículos y asegurar una buena recuperación. Aunque no se requiere una incapacidad absoluta, es fundamental seguir todas las indicaciones médicas para asegurar un buen resultado.

¿Qué consejos le daría como médico a alguien que está considerando hacerse un trasplante capilar?

Le sugiero que elija cuidadosamente dónde se realizará el procedimiento. Asegúrese de que el equipo médico tenga al menos cinco años de experiencia en trasplantes capilares y que se dedique exclusivamente a este tipo de procedimientos de manera continua.

Así mismo, que investigue la trayectoria del médico y la del equipo que lo acompaña; la clínica debe contar con instalaciones que garanticen su seguridad, por eso, cerciórese de que cumplan con los requisitos exigidos por la Secretaría de Salud y otros organismos de control.

Y, finalmente, desconfíe de precios excesivamente económicos. Si valida todo lo anterior, lo más probable es que no sea el más barato que encuentre; pero al someterse a procedimientos clínicos no debe escatimar la inversión, bien lo dice el argot popular: “lo barato puede salir caro”, de manera que no debe arriesgar su integridad.