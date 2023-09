¿Cómo ahorrar energía y por qué es importante conocer su factura?

En el Facebook Live entre Enel Colombia y El Espectador se habló de que es muy importante conocer que el valor total de la factura no corresponde solo al servicio de energía, si no a la sumatoria de todos los componentes y de los servicios asociados que se tengan contratados. Foto: Facebook El Espectador

Actualmente es casi imposible imaginarnos la vida sin energía, ya que la mayoría de las actividades que realizamos a diario necesitan de este recurso para poder llevarlas a cabo.

Pensando en esto, se realizó un nuevo Facebook Live de El Espectador, un espacio para conversar con diferentes expertos de destacados sectores en el país, y en esta oportunidad, el invitado fue Carlos Mario Restrepo, gerente de Mercado de Enel Colombia, quien respondió de manera sencilla y práctica preguntas relacionadas con la energía eléctrica.

“El tema de la tarifa de energía viene por una regulación que nos dicta la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG, y en la cual Enel es absolutamente cumplidora de esa reglamentación”, dijo Carlos Mario Restrepo, ante la pregunta de qué es la tarifa de energía.

Y añadió: “Esa tarifa es dinámica porque tiene varios componentes que se incluyen dentro de la misma y tienen que ver con la generación de energía, cómo se transmite, la distribución, luego cómo se comercializa y todos esos factores están de alguna manera influenciados por algún tipo de indicadores, en general macroeconómicos, el índice de precios al consumidor, el índice de precios al productor. Entonces esa tarifa va variando cada mes, y hay un aspecto fundamental, y es que el componente de generación va a estar moviéndose de acuerdo con los precios que se van generando”.

El experto también explicó que hay tres valores fundamentales dentro de la factura: “el primero tiene que ver con la tarifa, que es regulada y que va en pesos por kilovatio hora; después, el consumo propio de cada uno, los kilovatios hora que consumimos en nuestra residencia, comercio o industria; por último, y el número de días facturados, esos tres puntos son fundamentales”.

Adicionalmente, se tocó un tema muy importante que fue cómo entender la factura, por lo tanto, Carlos Mario Restrepo detalló de manera gráfica cuáles son los datos clave que se registran y se deben tener en cuenta en la factura de energía: dónde está el número de cliente y la importancia de conocerlo, la fecha para el pago oportuno y la de suspensión y así mismo, se puede ver mes a mes con barras históricas el comportamiento del consumo de su hogar o industria, entre otros valores e información valiosa.

“El producto final que vemos muchas veces no es solamente el consumo de energía, si no otros cargos que en algunos casos nos vemos. Por ejemplo, la tasa de aseo: en ciertas localidades de Bogotá, nosotros somos quienes recaudamos este valor por el servicio que prestan otras empresas; también en ciertos municipios de Cundinamarca prestamos el servicio de recaudo de la tasa del alumbrado público; y otros cargos, para los clientes que aplique, correspondientes al portafolio de Enel X como son las asistencias o el Crédito Fácil CODENSA.”, agregó el gerente de Mercado de Enel Colombia, cuando se habló de los cobros adicionales que se pueden ver reflejados en la factura de energía.

Adicionalmente, Carlos Mario aprovechó para contar que, a partir de la facturación del mes de septiembre, y por disposición del Gobierno Nacional, Enel inició con el recaudo de aportes para soluciones energéticas en el departamento de La Guajira. Según establece la regulación, durante seis meses o por un término mayor que determine el Congreso, se incluirá un valor obligatorio de $1.000 pesos por factura para los clientes del segmento residencial de estratos 4, 5 y 6; así como un valor obligatorio de $5.000 pesos para clientes de segmentos comerciales e industriales.

El dinero recaudado será puesto a disposición del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas (FAZNI) y su administración corresponderá al Ministerio de Minas y Energía.

Entre tanto, el gerente de Mercado de Enel Colombia también compartió las alternativas que tienen los clientes para resolver sus inquietudes referentes a la facturación del servicio, entre otras. En este sentido, afirmó que la página web https://www.enel.com.co/ tienen una sección llamada “Aprende con Enel” donde se puede tener la información relacionada con los conceptos y aspectos más relevantes de la factura de energía.

“Creemos que el tiempo de nuestros clientes es muy valioso por eso queremos invitarlos a que puedan utilizar los medios digitales para realizar sus consultas. Nuestra idea, es que ojalá los clientes puedan entender esto como entienden otros servicios que a veces son más fáciles de digerir”, enfatizó Carlos Mario Restrepo.

Adicionalmente, en el Facebook Live se habló sobre otros conceptos muy mencionados cuando se habla de energía eléctrica y facturación y es el consumo de subsistencia y los subsidios de energía. En este sentido, el experto explicó que el subsidio de energía es un beneficio económico en el que el Estado subsidia las tarifas a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3. Mientras que el consumo básico o de subsistencia es la cantidad mínima de energía mensual que se requiere para cubrir las necesidades energéticas en un hogar.

Continuando con la conversación, Carlos Mario Restrepo aseguró que sí es posible hacer un uso más eficiente de la energía y compartió algunos consejos muy prácticos para ahorrar energía.

Entre los datos que el gerente de Mercado de Enel Colombia recordó para ser más eficientes con el uso de la energía fue desconectar los cargadores o electrodomésticos cuando no se estén usando, cambiar los bombillos por ahorradores lo cual reducirá hasta en un 60% el consumo de energía, no abrir la nevera tantas veces si no es necesario, usar el microondas por encima del horno convencional, mantener limpia la plancha para que el calor pase de manera más eficiente y consuma menos energía, entre otros.

¿Por qué es importante conocer la factura de energía? Estas y muchas otras preguntas que son clave en su vida diaria son resueltas en esta conversación entre expertos de Enel y El Espectador. Conozca cómo hacer mejor uso de la energía eléctrica en los hogares.

Finalmente, Carlos Mario Restrepo habló sobre la actualización de plataformas comerciales que está adelantando Enel. “Estamos actualizamos la plataforma comercial que soporta los procesos de facturación, recaudo y cobranza y actualmente nos encontramos en fase de estabilización”, dijo el gerente de Mercado.

Y, de igual manera, dio un parte de tranquilidad asegurando que este proceso no afectará la prestación del servicio de energía ni de los servicios o productos que son facturados a través de esta. Asimismo, los clientes podrán adquirir o cancelar servicios asociados a la factura, y también podrán realizar el pago en las plataformas y canales habilitados, sin afectación.

De igual forma, en algunos municipios de Cundinamarca, los clientes podrán percibir un incremento en el valor a cancelar, debido a que se estarán facturando días adicionales a los periodos normales de 28 a 32 días, que no necesariamente representan un incremento en la tarifa o en el consumo. Lo importante es que sepan que la factura del siguiente mes reflejará una disminución de los días liquidados en el valor por pagar, hasta que se estabilicen los días que se venían facturando de manera habitual. Así mismo, una vez reciban la factura, los clientes tendrán los tiempos normativos para realizar el pago.

Aquí puede revivir la conversación entre El Espectador y Enel.

