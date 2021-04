¿Cómo alimentar correctamente a las mascotas?

Si bien los snacks hacen parte de la lista de premios en perros y gatos, es importante tener en cuenta que su origen sea natural y las porciones sean las adecuadas. Experto en nutrición de mascotas brinda algunas recomendaciones.

La humanidad nunca había compartido tanto tiempo con las mascotas como ahora lo ha exigido el aislamiento preventivo. Estar con ellos en casa significa cambiar las rutinas, fortalecer los lazos afectivos y modificar un poco la alimentación y el ejercicio diario. Sin embargo, este último aspecto exige mucho cuidado, pues una mala nutrición puede desencadenar una mascota nerviosa, irritable, obesa, con enfermedades degenerativas del corazón, diabetes, artritis o envejecimiento prematuro, entre otras.

Teniendo en cuenta esto, Camilo Raigoso, veterinario y co fundador de Pixie, y experto en nutrición de mascotas explica qué se debe tener en cuenta en la alimentación de perros y gatos y los efectos internos y externos que esto genera.

Muchos hablan de la importancia de la alimentación balanceada en animales domésticos, pero ¿En qué consiste y cómo se logra?

La alimentación balanceada básicamente consiste en lograr formular un alimento completo para perros y gatos, que aporte los macro y micronutrientes capaces de satisfacer los requerimientos nutricionales en ellos. Brindando así salud y ayudando a todas sus funciones fisiológicas. La forma de lograr esto es escogiendo los ingredientes idóneos que aporten los nutrientes necesarios y que no excedan o presenten deficiencias nutricionales. Para esto existen entidades que vigilan y estudian estos rangos como lo son AAFCO y NRC.

¿Esto se traduce en renunciar a pequeños premios como tortas o helados para ellos?

Lo primero es hacer una buena selección de premios para nuestra mascota, que vengan de origen natural, que no sean muy altos en azucares, carbohidratos y grasas. Y acá aplica una gran frase que dice: “todo es tóxico dependiendo de la proporción”, no debemos exagerar con los premios y, por el contrario, hay que orientarlos muy bien. Si tengo un perro que está en condición corporal de obesidad, no debo abusar de snacks ricos en grasas o carbohidratos, los cuales van a tener aportes calóricos altos y no van a contribuir a la salud de nuestra mascota, debemos en este caso usar snacks ricos en fibra y de bajo aporte calórico. Para este punto es fundamental la asesoría de un médico veterinario.

¿Desde qué edad o en qué momento los amos deben preocuparse por la nutrición de sus mascotas?

Desde antes de nacer debemos alimentar muy bien a la futura mamá en estado de gestación, donde sus requerimientos cambian para aportar a una buena salud. Después de esta etapa viene una época fundamental de lactancia donde es vital para la supervivencia y óptimo desarrollo de los cachorros, luego los cachorros deben alimentarse bien para ser adultos y los adultos para ser senior. Todos los estadios fisiológicos son fundamentales y tienen requerimientos nutricionales diferentes.

¿Impacta la buena alimentación en su aspecto físico e incluso en el comportamiento?

Totalmente. Un perro que come bien es un perro que se ve bien. Así como suelo decir “somos lo que comemos” con ellos pasa igual, estos perritos reflejan un pelo en muy buenas condiciones, una condición corporal idónea y una buena dentadura. A parte, a nivel de comportamiento son perros de más vitalidad, se les nota que esa inyección de energía es causada gracias a la nutrición natural y cocida, diseñadas con un desarrollo e investigación serio que logra que sea completa y balanceada.

Recientemente han salido nuevas propuestas como la tendencia de los alimentos sanos, por ejemplo, productos con nutrigenómica ¿Qué tan recomendables son?

Son muy interesantes y últimamente hemos visto mucha innovación, empezando por dietas naturales al horno que aportan de forma completa y natural, deshidratados naturales con muy buenos recuentos nutricionales, y nutrigenómica que es un concepto muy hermoso donde por medio de investigación podemos ver cómo la interacción de los nutrientes puede llegar a modular el material genético, esto siempre pensado en pro de la salud.

Menciónenos algunos alimentos o suplementos que no pueden faltar en la buena nutrición de perros y gatos.

Una buena selección de proteínas de origen animal y snacks funcionales. Sin embargo, el éxito siempre será tener una dieta balanceada como base nutricional de nuestras mascotas.