¿Cómo está el sector de la construcción en Colombia? ¿Vale la pena invertir?

Se realizó una nueva edición de Conversaciones El Espectador, un espacio donde expertos hablan sobre diferentes sectores de gran importancia para el país; en esta oportunidad, respondiendo a los interrogantes y las inquietudes que plantean los lectores del medio, se habló de Construcción, una industria de gran importancia para la economía y el desarrollos sostenible de Colombia.

Para analizar la situación actual, hablar de las tendencias y aconsejar a los interesados en comprar vivienda, esta edición contó con la presencia de Guillermo Herrera, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol); y Daniel Alfonso, experto en inversiones inmobiliaria. El moderador de la charla fue Elber Gutiérrez, productor general de El Espectador.

Para iniciar la charla, los invitados dieron un contexto general sobre la situación actual del sector.

“El panorama es complejo, es difícil, estamos atravesando el momento más complicado de los últimos 15 años en materia de comercialización de vivienda en el país. Hace dos días Camacol publicó las cifras oficiales de Coordenada Urbana, que es un sistema de información que tiene cobertura en 127 municipios del país, 20 departamentos y en la ciudad de Bogotá, y esas cifras con corte a marzo nos muestran una caída del 61.4 % en las ventas de vivienda de Interés Social en Colombia, comparando marzo de este año, con marzo de 2022. Este mes vendimos 5.800 unidades de interés social, comparadas con las 18.600 que vendimos en marzo del año pasado”, contó Guillermo Herrera.

“Eso nos pone en un lugar bastante complejo, porque estamos vendiendo menos de la mitad de las viviendas que en promedio se vendieron durante los últimos meses de los últimos dos años, vendíamos 12.500 promedio, bajamos a 5.800; pero, además, estamos vendiendo menos que cuando estábamos en pandemia”, confesó el presiente de Camacol.

En términos trimestrales, Guillermo Herrera aseguró que también se ven pérdidas. “En lo que llevamos de enero a marzo, la caída es del 58 %, eso significa alrededor de unas 21.000 unidades que se vendieron frente a más de 50.000 del año pasado; la cifra más bajita de la última década”, dijo el experto.

En esta misma línea, Daniel Alfonso afirmó que efectivamente “los últimos tres años han estado duros para el sector de la construcción. Hemos enfrentado tres años en donde la incertidumbre es constante en diferentes aspectos, como en temas de costos, de inflacionarios, de política interna y externa… y eso ha impactado mucho el tema de cómo se está moviendo la vivienda en Colombia”. Y agregó: “Actualmente creo que tenemos un bajonazo importante en el tema de ventas, estamos trabajando para generar nuevos mecanismos y ser más eficientes en la construcción, pero realmente está duro el panorama”.

Pensando en esto, era clave enfatizar en el porqué de la crisis, por lo tanto, en Conversaciones El Espectador Construcción, Guillermo Herrera aseguró que hay dos factores muy importantes.

“Desde hace años, y especialmente durante 2022, las condiciones macroeconómicas del país están siendo afectadas por una crisis global que ha generado en Colombia unos efectos bastante preocupantes, como un incremento en la inflación que no se ha contenido, a pesar de la intervención de las tasas por parte del banco de la república. Eso, a su vez, ha determinado un incremento en la tasa de interés de los créditos hipotecarios, que pasó de estar hace un año entre el 8 % y el 9 % para un crédito fijo en peso, a subir al 16 %... y eso que algunos bancos, a solicitud del Gobierno, han empezado a bajar las tasas uno o dos puntos”, contó el presidente de Camacol.

Y agregó: “El otro factor que ha desestimulado la compra de vivienda es la incertidumbre que se ha generado en los cambios en la política de vivienda, los cambios que se le ha hecho al programa Mi Casa Ya, pero peor aún, porque desde octubre del año pasado este programa entró en cesación de pagos y dejó de hacer desembolsos”.

Sin embargo, Guillermo Herrera dio un parte de optimismo, al asegurar que celebran que “después de 12 meses de caídas continuas y de tener este problema con la falta de recursos para entregarle a los hogares que han comprado vivienda, festejamos que el presidente Petro haya tomado cartas en el asunto y se estén tomando medidas clave que contribuirán a la recuperación del sector”.

En este sentido, Daniel Alfonso estuvo de acuerdo, y dijo que hay que integrar todo lo que está pasando en el Gobierno para motivar de nuevo la inversión inmobiliaria. “En este momento, hay opciones mucho más interesantes incluso fuera del país, y las personas empiezan a pensar en esa alternativa, y es cuando entramos en un círculo vicioso en donde no se invierte en la vivienda, no se puede construir y se genera un problema en toda la cadena de valor que impacta muchísimo más a la economía en diferentes sectores, no solo el de la construcción”, reconoció el experto. Y añadió que por eso es clave buscar otros nichos de mercado que la industria no ha desarrollado.

En este sentido, los expertos hablaron sobre los cambios en el sector. “La construcción inteligente debe ser tendencia, hay que ser eficientes para poder cumplir con lo prometido. Por eso hay que pensar mucho sobre qué se puede hacer a futuro, oportunidades hay, pero tenemos que estar integrados con las políticas de Gobierno para que efectivamente la eficiencia se siga manteniendo, porque hay que entrar muy rápido en ese momento clave de la construcción en la innovación, pero para mantener y enfrentar la crisis que se está teniendo en este momento.

Según Daniel Alfonso, “En Colombia hemos sido eficientes y en los últimos años se han implementado sistemas constructivos muchísimo más inteligentes y sostenibles, pero aún falta mucho. Falta también un tema de pedagogía, ahí hay un nicho importante que no se ha atacado, pues el mismo conocimiento y la misma percepción de las personas está frenando la innovación en el sector de la construcción... falta mucha pedagogía en todos los estratos”, confesó el experto.

Asimismo, Guillermo Herrera coincidió en que al sector le falta profundizar en innovación. “Cuando hablamos de todos estos conceptos de innovación y sostenibilidad, los tenemos que enmarcar en la discusión de productividad, porque el incremento de la productividad genera bienestar, más ingreso y más crecimiento, está muy asociado al concepto de competitividad; y esto es bueno, porque la idea de ser más competitivos es poder hacer mejores bienes y servicios, pero más baratos.

Finalmente, Herrera recordó la importancia de la construcción en Colombia y aseguró que es el octavo sector económico más importante para el crecimiento del Producto Interno Bruto del país.

“Para el año pasado, el sector de la construcción aportó 4.6 % al crecimiento del PIB. Asimismo, es un sector que genera empleo y ofrece desarrollo económico sostenible: el año pasado cerró con 1.5 millones de empleos formales y alrededor de 2.4 empleos indirectos, que en términos de participación puede ser el 6 % o 7 % del empleo formal del país, eso genera sustento para muchas familias”, contó Guillermo Herrera.

