¿Cómo fomentar la tenencia responsable?

La tenencia responsable también implica no tener en la casa o apartamento más animales por los que se pueda responder. Foto: Pixabay

Adoptar un perro es una gran responsabilidad. Desde el primer momento, usted se convierte en el principal responsable y cuidador del animal, por ende, tiene la obligación de brindarle todos los cuidados básicos para garantizar su bienestar, una buena relación y un desarrollo adecuado para que, a futuro, no lastime o dañe a las personas, animales o al ambiente en general.

Sin embargo, muchas personas desconocen sus obligaciones como tenedores responsables y creen que hacen un “buen trabajo” al satisfacer las necesidades básicas de su animal de compañía, pero no es así. Por ejemplo, cuando usted saca a su perro a pasear, debe llevar una bolsa para recoger los excrementos, debe sacarlo con correa para evitar accidentes y siempre identificarlo (así evitará que se pierda).

Andrea Millán, especialista en educación del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, explica que al momento de la adopción es primordial pensar en darles todas “las condiciones necesarias para que ellos puedan estar en óptimas condiciones de salud, estables nutricionalmente, equilibrados, libres de dolor y de angustia, y también para que puedan expresar su comportamiento natural el cual garantizará que el animal goce de un bienestar y una excelente calidad de vida”.

Y aunque esto se lee como algo complicado de realizar, no lo es. Empiece por lo más importante: la esterilización, este procedimiento médico mejora la calidad de vida de los perros, aumenta el número de años que pueden vivir y disminuye la sobrepoblación.

“La esterilización es un procedimiento quirúrgico realizado por un médico veterinario, el cual va a necesitar un tiempo recuperación en el animal. Su finalidad es brindar calidad de vida y bienestar en cada paciente”, explica el IDPYBA. Consulte con su médico veterinario antes de programar el procedimiento, él se encargará de evaluar la salud general del perro y recomendar el mejor momento para la cirugía, además de brindarle información sobre los posibles riesgos.

También, bríndele un espacio seguro y cómodo para que su perro pueda dormir, llévelo al veterinario si ve que tiene algún dolor, lesión o enfermedad, establezca límites para saber qué puede hacer y en qué espacios puede estar y, por último, no lo maltrate ni lo corrija a los golpes. Recuerde que su perro es un reflejo de quién es usted. “No se trata de maltratar, golpear o usar la violencia, sino que realmente cuando decimos no, es no, y ser consecuentes”, agrega Andrea Millán.

Por esta razón, no se enoje o se estrese con su perro cuando no hace lo que le indica, ellos no entienden de la misma manera que nosotros. El abandono y maltrato animal nunca deben pasar por su mente, pues esta es una responsabilidad que usted asumió desde el primer día que decidió que quería compartir su vida con este compañero de cuatro patas.

Somos conscientes que aún nos falta mucho como sociedad para mejorar, pero en el país se ve un gran avance en el tema. El más claro ejemplo es Ringo y su propósito de concientizar con su mensaje de tenencia responsable. “La idea es hacer un llamado para que aquellas personas que deciden abrir un espacio en sus hogares y corazones a una mascota no se desentiendan de la responsabilidad que conlleva recibir a estos miembros de la familia”, afirma Camilo Jaramillo.

En este sentido, Ringo estableció 12 mandamientos para que usted evalúe si es un tenedor responsable o en qué factores debería mejorar.

Investigará sobre los cuidados y necesidades que tiene su mejor amigo en cualquier etapa de su vida (adulto, cachorro y sénior). Realizará un presupuesto, contemplando gastos fijos e imprevistos relacionados con la vida de su peludo. Entenderá que adoptar es un compromiso a largo plazo que cambia su vida. Esterilizará a su perro o comprenderá que debe hacerse cargo de la adopción responsable de sus crías. Adecuará un espacio para el sano desarrollo y convivencia de su nuevo mejor amigo. Identificará a su perro de manera adecuada para que, en caso de que se pierda, sea fácil que vuelva a su hogar. Brindará una alimentación completa y balanceada. Llevará a su perro regularmente al veterinario para chequeos de salud, vacunaciones y desparasitaciones. Proporcionará los cuidados veterinarios necesarios para garantizar el bienestar de su peludo. Entenderá que el comportamiento de su peludo es su responsabilidad; por eso, le enseñará a convivir sanamente con otros humanos y perros. Mantendrá a su mejor amigo limpio y bien cuidado (incluye cepillar su pelo, cortar las uñas, limpiar las orejas y dientes). Tratará a su perro con respeto y amor, evitando causarle daño, estrés o sufrimiento.

“A pesar de que millones de animales tienen un techo para vivir y comida, no todos han sido igual de afortunados. Aún hay millones de ellos deambulando por las calles. Nuestro propósito y razón de ser ha sido alimentar balanceadamente a la mayor cantidad de perros y gatos en Colombia, fomentar un entorno sano y responsable para su vida en familia, y acompañar a quienes decidan cuidar de uno o más de ellos”, finaliza por decir Jaramillo.

