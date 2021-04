Cinco recomendaciones sencillas de decoración de interiores que puede implementar en el hogar para crear un ambiente más cómodo, tranquilo y a gusto.

“El diseño de interiores es una profesión multifacética, en la que las soluciones creativas y técnicas se aplican dentro de una estructura, para lograr un ambiente interior construido. Estas soluciones son funcionales, y tienen como objetivo principal, mejorar la calidad de vida de los ocupantes, teniendo en cuenta su cultura, entre otros aspectos, para hacer estéticamente más atractivos los espacios”, esa es la definición del International Interior Design Association, ubicado en Estados Unidos.

Por su parte, John F. Pile planteó que al estimar un promedio, la cantidad de horas que las personas pasan en un interior, ocuparía el 90% del tiempo del día, destinando solo un 10% a estar en el exterior. Así las cosas, el entorno en el vivimos influye en nuestro estado de ánimo y en otros aspectos de nuestra vida.

“En una habitación desordenada es difícil que nos relajemos o descansemos bien; en un lugar con poca luz seremos más propensos a deprimirnos; un estudio con muchos distractores nos impedirá concentrarnos, y en una sala poco acogedora nadie querría reunirse o pasar el tiempo”, explicó Marina Helguera, coordinadora de producción en Crehana.

Es por eso, que es relevante que los espacios sean cómodos y estén personalizados para que las personas se sientan a gusto. “Una de las razones por las que a la gente no le gusta estar en su hogar es porque lo sienten ajeno, despersonalizado o frío”, indicó Helguera.

Y añadió que “en el fondo, todos somos diseñadores de interiores a nuestra manera y podemos darle vida a un espacio poco agradable”. La experta Helguera nos da algunas recomendaciones sencillas para solucionar ese problema usando elementos básicos de diseño de interiores para la decoración de ambientes:

Haga una limpieza general

Empiece por deshacerse de todas aquellas cosas que llevan mucho tiempo arrumbadas y que realmente no necesita. Si no lo ha usado en un año, ¿realmente cree que lo usará algún día? De resultar complicado, puede hacerlo llevando a cabo el reto de las cinco cosas, que consiste en sacar de cinco cosas por día. Al cabo de un mes verá cómo se han despejado los espacios.

Reorganice los muebles

Una simple reorganización de los muebles es el mejor modo de reinventar un espacio. Solemos creer que la disposición que hemos elegido es la única posible e inamovible, pero eso puede volver monótona nuestra casa. Al cambiar el mobiliario de lugar renovará los ambientes. También analice si la distribución que tiene en los rincones pequeños es la más adecuada para ganar el mayor espacio posible.

Reinvente su mobiliario

El moblaje también envejece y los estilos cambian, pero eso no significa que tengamos que deshacernos de ellos. Una manera simple de darles una nueva vida es pintarlos, barnizarlos o usarlos de otra forma: un banco se puede convertir en la base para una maceta; una caja de madera puede ser una repisa o un huerto urbano; puede usar un carrete para cables de centro de mesa si lo pinta y le añade ruedas.

Organice sus espacios

La mejor manera de mantener la casa organizada es tener destinado un espacio para cada cosa. A medida que pasa el tiempo todos acumulamos posesiones (recuerdos de un viaje, electrodomésticos que ya no usamos o no funcionan, algún regalo que no nos termina de gustar) que nos van robando espacio y opacan aquellas cosas que realmente apreciamos y disfrutamos.

Una vez salga de todo lo que no necesita, piense en darle un lugar adecuado a las cosas que atesora. Su casa se verá más ordenada y viva con archiveros, repisas, libreros y cestos, y podrá imprimirle su toque personal a la decoración.

Agregue nuevos elementos decorativos

Algunos de estos elementos no pueden faltar:

- Plantas: además de que ayudan a purificar el aire del hogar, qué mejor forma de revivir un espacio que con un elemento vivo.

- Espejos: multiplican los espacios dándoles mayor profundidad, igualmente reflejan la luz, generando una sensación de mayor amplitud.

- Tapetes: sin duda este artículo decorativo brinda calidez y hace acogedor hasta al espacio menos frecuentado de la casa.

- Velas: su luz cálida y tenue ilumina los espacios a medias, creando intimidad y un ambiente apto para relajarse.

- Cuadros: Las paredes también pueden darle actitud a una vivienda. Incluya pinturas, postales, fotografías, mapas, etc.

Por último, Marina Helguera resalta que “tu casa también puede reflejar una parte de quien eres. Echa mano de las cosas que más te gustan e incorpóralas a la decoración, por ejemplo: guitarras, piedras, rompecabezas enmarcados, discos o parafernalia de algún tema favorito. Recuerda que menos, es más, entre más despejados estén tus espacios más podrás disfrutarlos, no es necesario saturar una habitación para crear un ambiente placentero en ella”.

A propósito, Crehana tiene el curso de Diseño de Interiores: Creando la identidad de un espacio. El objetivo es enseñar metodologías para diseñar espacios comerciales con creatividad; en él los estudiantes aprenderán a construir el brief, bocetos y los principios del diseño digital.

Curso El Espectador y Crehana

Ante el aumento en el uso de fotografías de alimentos y retoques para ventas online que se presenta en la actualidad y con el objetivo de brindar a los suscriptores y emprendedores, que cuentan con micro, pequeñas y medianas empresas, las herramientas que le permitan tener éxito en los negocios, El Espectador junto con Crehana, les dan la oportunidad de acceder gratis al curso de ‘Diseño de Interiores: Creando la identidad de un espacio’.

¿Cómo acceder?

Al ser suscriptor de El Espectador puede ingresar a la página www.elespectador.com. Cuando ya se encuentre logueado, debe ingresar a la pestaña ‘Mi Cuenta’, estando ahí, en la barra superior saldrá el contenido exclusivo, dentro del cual estará Crehana. Al ingresar encontrará dos cursos, entre ellos ‘Diseño de Interiores: Creando la identidad de un espacio’. Al finalizar recibirá un certificado.

Paso a paso

1. Entrar a https://www.crehana.com/entrar/

2. Iniciar sesión con tu correo de suscripción a El Espectador y la contraseña cr3han@.c0m

3. Ir al botón "Mis cursos" en la esquina superior derecha.

4. Allí aparecerán los dos cursos nuevos cada mes.

5. Clic en “Comenzar ahora” para suscribirte.

6. Y finalmente comenzar tu curso.

Disfruta de nuestros beneficios haciendo parte del Círculo de Experiencias de El Espectador. Te invitamos a que te suscribas en cualquiera de nuestros paquetes digitales. Síguenos en redes y descubre todo lo que hemos preparado: