¿Cómo tener una buena salud cardiovascular? Recomendaciones prácticas

Lo más importante para el cuidado del corazón es el control de los factores de riesgo. Foto: Getty Images

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de muerte en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), quienes también aseguran que cada año mueren más personas por ECV que por cualquier otra causa.

Es tal la importancia de conocer y prevenir la enfermedad, que, según estimaciones de la organización mundial, las enfermedades cardiovasculares se cobran 17,9 millones de vidas cada año.

Por lo tanto, teniendo en cuenta la importancia de tener una buena salud cardiovascular y derrumbar algunos mitos sobre este tema, El Espectador, para conmemorar el Día Mundial del Corazón, realizó un Facebook Live con el doctor Carlos Fernández Newball, médico y especialista en autocuidado y automedicación responsable, para responder algunas preguntas clave y brindar recomendaciones prácticas sobre un tema que debería tener mayor importancia en el día a día de las personas.

“La enfermedad cardiovascular ha vendido aumentando en el mundo en una forma dramática y está asociada a una serie de factores de riesgo que venimos trabajando desde el punto de vista preventivo, es decir, nos estamos enfocando en prevenir y ayudar a que las personas de alguna forma entiendan cómo es que esos factores de riesgo impactan negativamente en su salud y pueden llegar a desarrollarse en una enfermedad cardiovascular”, sostuvo el doctor Fernández, quien añade que entre esos factores está la mala alimentación, pues los hábitos alimenticios influyen directamente en la salud cardiovascular.

“Luchamos contra la comida empaquetada y la comida chatarra, y no quiere decir que uno no pueda comerse una hamburguesa o tomarse una bebida gaseosa, si lo puede hacer, pero no todos los días porque puede causar otras afecciones, por eso, hay que evitarlo desde la temprana infancia, para evitar el sedentarismo, ya que es una de las principales causas de enfermedad cardiovascular porque el cuerpo necesita ejercicio, además, el problema de la obesidad está directamente relacionado con el sedentarismo y con las dietas inadecuadas”, contó el profesional.

Por lo tanto, el doctor fue enfático en recomendar una dieta rica en proteínas, baja en grasa, azúcar y sal, con muchas frutas y verduras; y aseguró que el estrés y el consumo de tabaco o de alcohol en forma desproporcionada también aumentan la probabilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular.

“En Colombia tenemos 55.000 muertes anuales por enfermedad cardiovascular y desafortunadamente están apareciendo en la gente joven. Es por eso, que hay que hacer mucho énfasis en la salud cardiovascular, porque es la primera causa de muerte en el mundo y dentro de los países como el nuestro, que es una nación parcialmente desarrollada, el desconocimiento y la no aplicación de ciertos parámetros de buena salud nos lleva a que estemos incrementando las enfermedades cardiovasculares seriamente en los últimos años”, recalcó el doctor Fernández.

Y agregó: “Por eso, el ejercicio didáctico que hacemos cada año durante todo el mes de septiembre es tratar de impactar la mayor cantidad de personas posible con este tipo de información. Por ejemplo, muchos no saben que la diabetes y la hipertensión que son dos enfermedades silenciosas están íntimamente relacionadas con la salud cardiovascular”.

Hoy en día, según compartió el doctor, “el 74 % de las muertes son causadas por las enfermedades cardiocerebrovasculares, la diabetes y una proporción por el cáncer, de ese grupo, 7,2 millones de personas alrededor del mundo mueren como consecuencia del uso del tabaco, 4.1 millones por el consumo exagerado de sal y 10 % de la población se infarta por tener estrés, que es algo que ha venido aumentando precisamente por el estilo de vida que llevamos”.

Buenos hábitos para la prevención

Según informó el doctor, las enfermedades cardiovasculares usualmente son silenciosas, sin embargo, cuando ya están avanzadas, estas enfermedades pueden dar ciertas señales.

“La sensación de cansancio marcada, mareos, dolores frecuentes de cabeza, palpitaciones fuertes del corazón, dolor en los hombros o en el cuello orientado en la mandíbula o la espalda, dificultades para respirar, pérdidas de conocimiento súbitas, los calambres y los adormecimientos en los miembros inferiores, entre otros, son algunos síntomas clásicos a nivel cardiaco” dijo el médico y especialista en autocuidado.

“A nivel cerebral, si en una conversación deja de oír bien o si se le empieza a torcer la cara o deja de hablar, si empieza a farfullar o se le cae un párpado, esas son señales de alerta de una lesión cerebral y se debe actuar con prontitud”, agregó el experto, quien recomendó que ante cualquier anomalía o síntoma inusual hay que acudir a un médico y no quedarse esperando.

“Es mejor ir al hospital y que le digan que lo que tiene es una indigestión a que le digan: si hubiera venido ayer, o anoche, cuando se sintió mal, porque hay muchas enfermedades que se pueden manifestar como malestar en el abdomen o en la parte alta del estómago, se hubiera podido evitar una grave enfermedad”, enfatizó el doctor Fernández.

Asimismo, tal como lo compartió el profesional durante todo el Facebook Live de El Espectador, el ejercicio es clave, y, como lo recomienda la OMS y las asociaciones de cardiología a nivel global, se debe hacer 30 minutos diarios de actividad para completar al menos 150 minutos por semana. “El ejercicio más recomendado es caminar, pero hay muchísimos otros dependiendo de sus gustos y necesidades. Es clave que previamente haya una valoración médica, porque dependiendo la edad y las condiciones físicas que uno tenga, va a tener una tolerancia al ejercicio diferente”, agregó el médico.

Mientras que, en cuanto a la reducción del estrés, otro tema relevante de la conversación, el doctor Fernández asegura que lo ideal para reducirlo es hacer ejercicio por la mañana. “Hay una hormona que se le conoce como la de “la felicidad”, que son las endorfinas que se liberan con el ejercicio, entonces una buena forma de tener esa milla extra de felicidad todo el día es ejercitarse. El yoga y los ejercicios de relajación también son una herramienta muy buena, hoy en día hay muchos programas y aplicaciones a través de los teléfonos inteligentes, del computador o del televisor”, recomendó el doctor.

Y agregó: “las actividades al aire libre también son muy aconsejables y doy una propuesta importante adicional que son las mascotas, ya que estas en general ayudan a que uno se tranquilice y se relaje, que es parte de la terapia, pero además un perro necesita caminar, salir, moverse, hacer ejercicio, al igual que nosotros. Las mascotas, además, ayudan a ver la vida de una forma diferente, va a cambiar su sensación, su mente, se van a sentir responsables de alguien más, pero ellas le devolverán toneladas de amor. Tenga en cuenta que debe ser una mascota que se adapte a las condiciones de la familia”.

Por otro lado, ante la pregunta de que, si las enfermedades del corazón son hereditarias, el doctor Carlos Fernández respondió que desafortunadamente lo son y que, de hecho, siempre en la consulta médica lo primero que se explora son antecedentes médicos de la primera línea alrededor de cada persona. “Por lo tanto, si uno sabe que tiene antecedentes con mayor razón debe cuidarse y eso es parte de los chequeos y de los controles médicos, que, a partir de los 40 años, cada año debe hacerse exámenes de laboratorio para que se pueda ir tomando tempranamente conductas, y si, las personas saben que tienen antecedentes médicos importantes, a partir de los 20 o 25 años deben ir, máxime si fuma, si no hace deporte o consume alcohol”.

Finalmente, el doctor concluyó con algunos consejos prácticos que siguieron haciendo énfasis en la importancia de la prevención para evitar enfermedades del corazón.

“Lo primero es el nombre de la campaña: Escucha tu Corazón, que se refiere a que, si siente algo raro, diferente, que no es habitual, debe consultarlo con un médico, no importa la edad o si creo que no es nada delicado, es mejor siempre estar seguros de que todo está bien”, recomendó el médico Carlos Fernández.

Y concluyó: “También es clave una dieta saludable, evitar los alimentos ultraprocesados, de paquetes y todo lo que llamamos chatarra, eso nos va a hacer vivir muchos años más y mejor, vamos a tener el azúcar, el colesterol y los triglicéridos en niveles normales, también es importante que consumamos alimentos ricos en fibra, que tratemos de mantenernos dentro del peso ideal. Asimismo, hay que decirles adiós a los cigarrillos y a los vapeadores, que ya se demostró que son tan dañinos como el tabaco, también hay que disminuir la ingesta de alcohol, hacer ejercicio, disminuir el estrés y no automedicarse”.

Aquí puede revivir el Facebook Live sobre cómo tener una buena salud cardiovascular.

CH-20220810-83