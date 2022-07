Conozca el mejor aliado para cuidar su piel

Dermatólogos e investigadores desarrollaron la línea de cuidado para la piel conocida como CeraVe, que ya se consigue en Colombia. Foto: Getty Images - Getty Images

El constante lavado de manos y el uso de alcohol y geles antibacteriales se ha convertido casi en un mantra de la vida diaria, haciendo que la piel se reseque. Asimismo, la contaminación, entre otros factores externos que están en constante contacto con nuestro cuerpo, hacen que la piel —el órgano más grande y versátil, y uno de los más importantes, dada su función protectora— pierda sus bondades.

Según MedlinePlus y la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la piel protege al organismo de factores como bacterias, sustancias químicas y temperatura, contiene secreciones que pueden destruir bacterias y la melanina, pigmento químico que nos defiende de los rayos ultravioleta, que pueden dañar las células de la piel, y regula la temperatura corporal, entre muchas otras funciones; por lo tanto, es fundamental cuidarla.

Piel bella y sana

Cuando se habla de los cuidados de la piel, muchas veces se pone el foco en los beneficios relacionados con el aspecto y la belleza. Sin embargo, mantener hábitos que ayudan a tener una piel sana va mucho más allá, ya que permiten mantener un estado óptimo de la barrera de la piel. Algunas de las recomendaciones que debes tener en cuenta para esto son:

Alimentación: la piel, además de células, también se compone de nutrientes que se adquieren con la dieta. Por ello, es recomendable tener una alimentación equilibrada y variada que aporte minerales y vitaminas suficientes.

Hidratación: es importante beber como mínimo un litro y medio de agua a lo largo del día. Como alternativa, puedes ingerir líquidos en infusiones. Por otro lado, puedes aportar una hidratación extra a tu piel con cremas que tengan propiedades e ingredientes específicos para ello.

Limpieza facial: es importante mantener la piel limpia para que esté bien cuidada y pueda cumplir sus funciones. Una buena opción es realizar una doble limpieza en la rutina facial. De esta manera, se consiguen resultados más profundos y una piel más radiante.

Protector solar: este paso es imprescindible en el cuidado de la barrera cutánea de la piel. Es importante que después de la limpieza facial apliques crema hidratante con protector solar todos los días.

Desarrollado por dermatólogos

Se pueden encontrar muchas opciones en el mercado; sin embargo, conociendo la importancia de este órgano, es clave prestar atención a los ingredientes y características de las cremas que nos aplicamos en la piel.

Una buena elección son los productos de CeraVe, la primera marca de cremas hidratantes para la piel desarrollada por dermatólogos, que llegó a Colombia con un portafolio de ocho productos que ofrecen hidratación profunda por 24 horas. Además, al ser libres de aceite, no dejan sensación oleosa, también son hipoalergénicos y no son comedogénicos; por lo tanto, son los aliados perfectos para reparar y fortalecer la barrera natural de la piel, brindando un cuidado accesible y con respaldo dermatológico.

La ciencia lo demuestra, ya que un grupo de dermatólogos e investigadores americanos desarrollaron esta línea de cuidado con una fórmula rica en ceramidas (1, 3 y 6-II), ácido hialurónico, ácidos grasos y otros lípidos. Ten en cuenta que, cuando los niveles de ceramidas son bajos, la barrera de la piel se debilita, dejando que la humedad se escape y esta se reseque e irrite.

Asimismo, los productos CeraVe cuentan con la tecnología Multivesicular (MVE), patentada por la marca, un revolucionario sistema que libera ingredientes hidratantes en el transcurso de 24 horas, capa por capa, para ayudar a mantener la piel suave e hidratada todo el día.

Los productos estrella de la marca, creada en 2006 en Estados Unidos y es la que más crece en ese país, son la crema y la loción hidratante, aptas para todas las pieles.

Crema hidratante

La crema hidratante de CeraVe ofrece una respuesta idónea para aquellas pieles sensibles y secas que necesitan una hidratación profunda y duradera, y es un referente en las pieles más delicadas.

El resultado es una fórmula no comedogénica que no deja residuos sobre los poros y fortalece la piel en cualquier zona. Además, al no contener perfume, es perfecta para las pieles sensibles.

Como puedes ver, la crema hidratante para cara o cuerpo de CeraVe solo contiene los ingredientes necesarios para fortalecer la barrera protectora de las pieles más delicadas; por eso es perfecta para las pieles que tienen tendencia a resecarse e irritarse.

Otra de las bondades de esta crema es que es un producto de rápida absorción que no deja textura grasa en ninguna zona del cuerpo y con una única aplicación diaria mantiene la hidratación durante 24 horas.

La tecnología MVE encapsula las ceramidas, para garantizar una difusión eficaz dentro de la barrera cutánea y una liberación lenta a lo largo del tiempo.

Loción hidratante

Mientras tanto, si está buscando la mejor hidratación, la fórmula superhidratante de la loción de CeraVe te ayudará a mejorar la barrera protectora y el aspecto de tu piel, gracias a su fórmula no grasa que se absorbe de manera casi instantánea.

La fórmula desarrollada por dermatólogos cuenta, entre otros, con ácido hialurónico, que permite captar moléculas hidratantes en la piel y mejora la absorción para conseguir una piel hidratada y sana.

Asimismo, la fórmula ligera y no grasa de la loción hidratante incluye tres ceramidas esenciales y glicerina. Esta combinación junto a la tecnología MVE brindan una hidratación durante 24 horas.

Ten en cuenta que, así como la crema, la fórmula de la loción de CeraVe no contiene perfumes, por lo que es apta para pieles sensibles de adultos y niños.

En breves: Loción hidratante de CeraVe

Ingredientes:

Tres ceramidas.

Tecnología MVE.

Ácido hialurónico.

Glicerina.

Vitamina E.

Beneficios:

Hidrata durante 24 horas.

Textura ligera.

Rápida absorción, sin sensación oleosa.

No comedogénico.

Hipoalergénico.

Tipo de piel: piel normal a seca.

Modo de uso: aplicar sobre todo el cuerpo y reforzar en codos y rodillas.

En breves: Crema hidratante de CeraVe

Ingredientes

Tres ceramidas.

Tecnología MVE.

Ácido hialurónico.

Glicerina.

3,5 % más de carga lipídica que la loción.

Beneficios

Nutre e hidrata durante las 24 horas del día.

Rápida absorción, sin sensación oleosa.

No comedogénico.

Hipoalergénico.

Tipo de piel: piel seca a muy seca. Se puede aplicar en todo el cuerpo.