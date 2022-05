Cuidado de la vida y trabajo colectivo: ruta del gobierno Ospina en Cali

Alcalde Jorge Iván Ospina Gómez durante la jornada de ‘Gobierno al Barrio’ en Llano Verde, comuna 15. Foto: Cortesía

El 26 de junio a las 3 horas y 32 minutos del 2021, un grupo conformado por tres jóvenes, un niño y un adulto mayor, le dieron vida a la huerta urbana Alimentando Futuro, ubicada en el barrio El Pondaje. El momento está grabado con fecha y hora exactas en la mente de Jefferson Rivas, uno de los líderes del espacio comunitario donde se promueve la soberanía alimentaria como un estilo de vida.

“Nosotros queríamos dejar huella en el sector y a través de nuestra huerta y comedor comunitario hemos embellecido el espacio. Hacemos manejo de residuos y estamos fortaleciendo otras huertas aledañas y enseñándole a la comunidad este lindo proceso”, argumenta Rivas.

En el proceso también está involucrado Byron Fernando Puerta, otro líder juvenil, quien destaca el impacto positivo que ha generado la huerta en la transformación del tejido social. “Estamos ayudando a cambiar el territorio, somos jóvenes que trabajamos por un mejor país” expresa.

La consolidación del Sistema Distrital de Huertas Urbanas, del que ya hacen parte Jéfferson y Byron, es uno de los ejes del Plan de Inclusión Social de Emergencia que el gobierno del médico Jorge Iván Ospina puso en marcha, para recuperar a Cali de los impactos que dejaron la pandemia y el estallido social del 28 de abril de 2021.

“Tenemos un pueblo valiente, resiliente, una gran capacidad de reconstruirnos y de superar la adversidad. Construimos soluciones distintas a la violenta y me enorgullezco de la mirada de la mediación y el diálogo para resolver los problemas. Cuando uno se ancla en principios no tiene posibilidad alguna de equivocarse, porque son principios no negociables: cuidar la vida, la gente, a nuestros jóvenes, es parte de la tarea de quienes adelantamos el servicio público con responsabilidad”, afirma el alcalde Ospina.

Inversión de recursos

El Gobierno Distrital ha orientado cerca de $300 mil millones al proceso de recuperación de la ciudad. Al Masivo Integral de Occidente (MIO) afectado en un 90%, se destinaron $55.000 millones, aforados desde la Alcaldía, Metro Cali y las pólizas de seguros.

“Alcalde, queremos decirle que nosotros también nos hemos puesto la 10 por Cali; que de la reconstrucción y el cuidado no es solo responsable usted y su Administración, somos responsables todos los que usamos el masivo. Hemos hecho un pacto de vida para cuidar e invitar a toda la comunidad a velar por el futuro de esta infraestructura”, aseguró José David Hurtado, habitante de la comuna 13, donde se dio reapertura a la Terminal Calipso del MIO.

En la reparación de 155 intersecciones semaforizadas se invirtieron $10.544 millones. Asimismo, se adjudicó el proceso licitatorio al Consorcio Vial 2022, por $90 mil millones, para recuperar las vías en mal estado. Esto posibilitará impactar 73 barrios y recuperar 400 kilómetros de vías locales y principales. Actualmente se encuentra en proceso otra licitación por $20 mil millones para dar respuesta a las necesidades en materia de vías de la Comuna 19 y otros sectores aleñados. En total la Administración de Ospina invertirá $250 mil millones entre los años 2022 y 2023 para la recuperación de la malla vial.

Pero una de las inversiones más importantes es la de $104 mil millones para dar educación superior gratuita a 10.000 jóvenes, con subsidios de alimentación y transporte, de tal forma que puedan culminar sus carreras con éxito. “También hemos tomado la decisión de construir el centro para la rehabilitación integral del farmacodependiente más importante de la nación, en el Hospital Cañaveralejo. Conocemos la necesidad de atender el tema de las drogas desde una mirada de salud pública”, resaltó el Alcalde de Cali.

La puesta en marcha del Fondo Solidario y de Oportunidades, con $20.000 millones para apoyar a emprendedores, es otro de los programas en proceso de implementación.

Diálogo y acción continua

A través de la estrategia ‘Gobierno al barrio’, que este año llegará a 38 sectores de la zona urbana y rural de Cali, la Administración Distrital apuesta por mantener un canal de comunicación directa con la comunidad y llevar su oferta de servicios al territorio. El objetivo es escuchar los requerimientos ciudadanos, agilizar la solución de los problemas y dar una respuesta integral, donde el diálogo y la construcción colectiva también son pilares fundamentales.

ECabe resaltar que en Cali se tienen identificadas cerca de 600 huertas urbanas, 168 de las cuales se ubican a lo largo del jarillón del río Cauca. 500 reciben el apoyo y acompañamiento del Gobierno Distrital.