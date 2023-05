Derecho en la U. El Bosque: calidad e innovación con impacto social

Las metodologías y proyectos de la U. el Bosque fortalecen la multidisciplinariedad, la innovación, la excelencia académica y la equidad. Foto: Cortesía

Es cierto que la educación es una herramienta fundamental para ayudar a cerrar las brechas sociales, sin embargo, es necesario que esta sea de calidad y con gran atención en la excelencia, pues estos dos atributos son los que permiten que los profesionales sepan responder a las necesidades del mundo actual.

Es por esto que entendiendo la calidad y la excelencia como misión, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad El Bosque, ha logrado que el programa de Derecho ocupe por más de una década los primeros puestos en las Pruebas Saber Pro, encargadas de la medición externa de la calidad de la educación superior. Para este año, el pregrado de Derecho de la U. El Bosque logró el cuarto puesto y se consolidó como el más económico dentro de los 20 primeros programas, lo que evidencia una muy buena relación entre costo y calidad.

“Nuestro proyecto demuestra que si la sociedad quiere cumplir la promesa de que mediante la educación se cierran las brechas sociales, se debe brindar una educación de calidad, porque la cobertura puede ser importante, pero si no hay calidad, lo que se genera es desempleo y frustración personal”, comentó Carlos Escobar Uribe, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la U. El Bosque.

Y es que para lograr estos buenos resultados e impulsar el cierre de brechas sociales, en el programa de Derecho se aplican una serie de metodologías y proyectos que fortalecen la multidisciplinariedad, la innovación, la excelencia académica y la equidad.

Es por esto por lo que los estudiantes durante los 10 semestres que dura la carrera tienen una serie de materias electivas que abarcan cerca del 30 % de asignaturas y facilita que puedan realizar diplomados o certificaciones que los acreditan dentro de un área específica y un conocimiento distinto al de su programa base, lo que le permite al profesional tener una perspectiva más amplia en el mercado laboral, pues además de contar con el título profesional, tiene una certificación en otra disciplina.

“Los programas de la facultad tienen la certificación “Minor” en otras áreas del conocimiento, por lo que pueden tener certificaciones de base como personas que saben un área determinada de alguna disciplina, como la ingeniería, por ejemplo. El programa está basado en un proyecto de acompañamiento constante y continuo en el proceso de aprendizaje, tenemos unos ejes transversales de lectura, escritura y argumentación que inician desde la semana de inducción hasta que finalizan la carrera, hacemos un acompañamiento casi personalizado”, explicó el experto.

Este tipo de estrategias además de aumentar las capacidades de los profesionales brinda mayores oportunidades laborales, asimismo, el buen desempeño en las Pruebas Saber Pro permiten que el egresado de la U. El Bosque tenga un sello distintivo de una prueba de Estado, lo que para el decano demuestra la idoneidad profesional de ese abogado.

“También es un egresado que es muy apetecido en el mercado laboral, porque los cargos que se ejercen dentro del escenario jurídico tienen que basarse en la demostración de la excelencia. Y lo que encontramos en el mercado laboral es que se evidencia que nuestros estudiantes saben derecho en serio, de verdad, porque lo han demostrado con esas pruebas. Eso permite que al mercado laboral lleguen con una calidad certificada por el proceso educativo que han vivido”, resaltó.

Es así como enfocándose en una educación de excelencia, semi personalizada y consciente de los retos actuales del mundo se logra obtener resultados idóneos y se contribuye con el cierre de brechas sociales, no obstante, para el decano aún hace falta trabajo conjunto para mejorar los niveles de educación media, ya que se necesita apoyo de los encargados de este nivel, debe existir un compromiso para que todo los bachilleres salgan con buenas bases académicas.

“El perfil de nuestros estudiantes es un perfil en el que debemos hacer un esfuerzo enorme por remediar esa situación de ausencia de aprendizaje en su proceso de bachillerato, creo que en alguna medida nosotros competimos con un conjunto de universidades en donde los capitales sociales y culturales de los estudiantes vienen desde muy pequeños, y la realidad del país demuestra que eso es un enorme privilegio destinado solo a unas minorías. En nuestro caso, el ejercicio es un esfuerzo por construcción de país cerrando la brecha social, y eso solo se logra teniendo estudiantes que forman parte la vida real del pueblo colombiano, con una educación media de no muy buena calidad, que es determinante después en el proceso de la educación superior”, concluyó Carlos Escobar Uribe, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la U. El Bosque.

Excelencia académica con innovación y equidad

El campo jurídico en Colombia es muy competitivo, y de acuerdo con Carlos Escobar Uribe, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la U. El Bosque, en el país hay muchos abogados, y pocos abogados realmente de excelencia, por lo que se requiere prestar más atención a la excelencia y los procesos académicos.

“Los datos de los procesos disciplinarios en el Consejo Superior de la Judicatura para los abogados son muy disientes, más del 70 % de estos procesos son por mala práctica, eso significa que son personas que no saben la profesión. Si no hacemos que Colombia tenga una cultura de la calidad y excelencia académica, la promesa del cierre de brechas sociales por medio de la educación no va a ser posible, y esa es nuestra apuesta, la calidad y la excelencia académica para impulsar el cierre de la brecha social. En la facultad tenemos un Centro de Innovación Legal creado con el objetivo de transversalizar los temas de innovación, competitividad y de sostenibilidad en las áreas de profundización y en todas las demás asignaturas”.