Diseño y sostenibilidad, aliados estratégicos de la carpintería arquitectónica

La carpintería arquitectónica permite maximizar el espacio e influir en el estado anímico de las personas, entre otras cosas. / Pixabay Foto: Pixabay

De acuerdo con un filósofo alemán, “habitar implica cultivar una relación con un espacio y su realidad durante un largo período, para aclimatarse y descubrir matices”. Matices que solo salen a la luz cuando se adecua y se apropia el espacio que se habita, y para ello, una de las herramientas más recomendadas será la carpintería arquitectónica, la cual toma un espacio y diseña sus muebles a medida, de forma funcional, eficiente y acorde al diseño del espacio.

“Carpintería arquitectónica son todos los elementos que van en los proyectos de vivienda, hoteleros, institucionales, con respecto a acabados visibles y elementos funcionales. Pueden ser puertas de madera, muebles de baño, cocinas, closet, escritorios, todo lo relacionado. Estos elementos tienen un componente tanto de diseño, estructural y decorativos. Nada decora más que una puerta, un mueble o una buena cocina”, resaltó Juan Diego Meneses, Director Comercial de Interdoors, empresa con más de 30 años de experiencia en diseño, fabricación y distribución de carpintería arquitectónica para proyectos inmobiliarios en Colombia y el exterior.

Diseño y orden, cualidades de la carpintería arquitectónica

Lo primordial en la carpintería arquitectónica es el diseño del mobiliario y cómo éste influye en el espacio, no solo para optimizar la mayor cantidad de material y tiempo, sino que, aporta estructuralmente, maximiza los espacios y los vuelve más útiles.

Otro de los aportes que la carpintería arquitectónica y el diseño otorgan a los espacios, sin importar su tamaño, es el orden. Implementar mobiliario producido bajo el concepto de carpintería arquitectónica en hogares, oficinas, y cualquier tipo de lugar, permite gozar de un orden que influye en las emociones y concentración de las personas que lo habitan, además de hacer que el espacio se ve más amplio, con más luz y más acogedor, entre otras cualidades.

“El diseño aporta acabados, materiales, aporta accesorios, herrajes. Al coger todos los elementos e integrarlos en un mismo espacios hago que una puerta no solo sea una puerta funcional que separa espacios y genera seguridad, sino que, la vuelvo parte del diseño del espacio. Entonces yo hago que una puerta sea de una altura y se complemente con los techo altos y me generan espacios grandes, altos y amplios. El diseño le imprime orden a la carpintería, es pasar del caos al orden. A veces se piensa que para tener algo bonito hay que tener mucha plata, y no. Con buen diseño, gusto de cómo poner las cosas, y una buena combinación de colores y de texturas funciona”, destacó Juan Diego Meneses.

De acuerdo con el Director Comercial de Interdoors, el concepto de carpintería arquitectónica y el propósito de la empresa están muy ligados, pues ambos parten del análisis de un espacio para brindar soluciones que se adapten al lugar y generen el máximo beneficio para el cliente. “Las personas que van a acceder a una vivienda con carpintería arquitectónica pueden tener una casa que se complementa, en donde no estén aparte los elementos, sino que todo converse entre sí y se integre”, aseguró Meneses.

Producción y desarrollo sostenible: pilares de la carpintería arquitectónica

Los riesgos y retos que presenta el mundo hoy en día hacen que las empresas que no apuestan por un modelo productivo más amigable con el medio ambiente y con las comunidades, estén condenadas a desaparecer. “No estamos en momento de seguir maltratando y arruinando el planeta”, mencionó Juan Diego Meneses quien también explicó que toda la cadena productiva que interviene en la producción de la carpintería arquitectónica fomenta proyectos y estrategias que buscan contribuir al impacto ambiental.

“Los árboles son totalmente reforestados, nuestros proveedores no maltratan árboles de bosques nativos, es un proceso adecuado. También se realizan trabajos con las comunidades de alrededor y solo cuando los árboles llegan a la edad donde dejan de producir oxígeno se hace la cosecha. Uno de los proveedores tiene más de 3.000 hectáreas de bosques protegidos”, contó Meneses.

A su vez, en la fábrica de Interdoors se potabiliza el agua lluvia para consumo, y por medio de paneles solares se produce el 30 % de energía que necesita la planta. De acuerdo con el experto, la producción de mobiliario de carpintería arquitectónica propende por una economía circular, en donde los desechos de material vuelven a la cadena productiva para no generar desperdicios.

“El agua que utilizamos es tratada para devolverla al río y los residuos que se generan en la producción de los muebles son reciclados. El aserrín lo recolecta un aliado para producir energía renovable en empresas que usan calderas y hornos. El aserrín mezclado con PVC se separa y se utiliza para abonos orgánicos, y los retazos o piezas muy grandes que quedan de desperdicio se recogen y se vuelven a procesar, vuelve al ciclo para convertirse en otro tablón”, concluyó Juan Diego Meneses, Director Comercial de Interdoors.