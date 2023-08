¿Dónde dejar a su mascota en Bogotá? Todo lo que necesita en un solo lugar

Entre muchas bondades, este lugar, que está ubicado a minutos del Parque de la 93, ofrece servicios de guardería diurna, hotel, spa, entre otros. Foto: Cortesía

Las mascotas se han convertido en un integrante más de la familia, cada vez es más común, incluso, que las parejas lo tengan entre sus prioridades cuando deciden que van a irse a vivir juntos o como un objetivo a corto plazo para llenar de más vida y amor el hogar.

Adicionalmente, se ha comprobado que tener un animal de compañía en casa trae muchos beneficios. Por ejemplo, un estudio publicado en Nature, una de las más prestigiosas revistas científicas a nivel mundial, dice que “la tenencia de mascotas es un factor protector de enfermedades cardiovasculares, puede modificar varios factores de riesgo, disminuye la presión arterial, la ansiedad y el estrés por soledad”.

Además, la publicación sostiene que el dueño de un perro tiene por lo general una actividad física mayor en comparación con quienes no lo poseen, y eso hace que la salud mejore; y como lo asegura un estudio de la Universidad de Miami, las personas con mascotas también son menos propensas a tener cuadros depresivos, porque sienten protección y confianza en su animal, quien, a su vez, bloquea sentimientos de soledad y aislamiento.

En definitiva, los perros se convierten en leales compañeros, proporcionando amor incondicional, mejorando la salud física y mental de sus tutores, enseñando responsabilidad y brindando apoyo emocional; por lo tanto, la mejor manera de responderles por ese cariño ilimitado y demostrarles un profundo agradecimiento es comprometiéndose con su bienestar, procurando que siempre estén y se sientan lo mejor posible.

Ante esto, muchas veces las preguntas sobre donde dejar a su perro o cuál es el mejor servicio de veterinaria y hasta de spa, se convierten en algunas de las más comunes, porque, aunque actualmente hay muchas alternativas, es indispensable que el lugar cuente con ciertos requisitos que se adapten a las necesidades de sus clientes, sean responsables y respetuosos, quieran a su mascota y le brinden lo mejor, su perro no se merece menos… y, en este sentido, en Bogotá existe una gran alternativa, un sitio donde usted siempre podrá estar tranquilo y confiado, este sitio es Dog Garden, una guardería canina urbana que cuenta con más de 300 metros cuadrados de espacio para que su perro se siente libre y feliz durante su estadía.

Entre muchas bondades, este lugar, que está ubicado a minutos del Parque de la 93, ofrece servicios de guardería diurna, hotel, spa, entre otros.

Asimismo, se caracteriza por contar con supervisión personalizada para los peludos con un equipo humano de primera calidad, no tienen jaulas ni guacales, cuentan con grandes espacios de zonas verdes para juegos y caminatas de acuerdo con el tamaño y la energía de cada perro, realizan juegos mentales y de habilidad que le ayudarán a su mascota a mantener su agudeza mental y liberar toda su energía y mucho más.

Tenga en cuenta, además, que durante la estadía de su peludito alguien del equipo de Dog Garden siempre está en contacto con usted y le mandará fotos y videos por WhatsApp para que vea cómo está su perrito. Adicionalmente, correspondiendo al amor que sienten por los perros, este lugar también sirve como hogar de paso, logrando destacados resultados.

Entre tanto, y para conocer más sobre la historia y los servicios de Dog Garden, los esposos y socios Dayana Castiblanco, gerente; y Cristian Villamizar, director de operaciones, hablan más acerca de este hotel, spa, veterinaria y guardería canina.

¿Qué es Dog Garden?

Es una guardería canina urbana en Bogotá. Nuestro concepto es tener perritos libres y felices, por lo tanto, en Dog Garden no hay jaulas ni guacales y tratamos a los peluditos con mucho cariño y amor, así como el que les dan en sus casas.

¿Cómo nació la idea de crear la empresa?

En un paseo, cuando entre amigos empezamos a hablar sobre lo que haríamos si nos ganáramos la lotería, y, como amantes de los perros, muchos dijimos que tendríamos una finca inmensa para ser hogar de paso de todos los peluditos que lo necesiten.

Por otra parte, nosotros siempre hemos pensado que hay una forma de ayudar a los demás, en este caso a los animales, a través de figuras diferentes a una fundación; es así como veníamos madurando la idea de una guardería canina en donde pudiéramos tener peluditos de hogar de paso como parte de la responsabilidad social de la empresa.

Fue así como unos meses después, saliendo de la pandemia, y mientras no encontramos una guardería dentro de la ciudad que nos gustara para dejar a Coco, nuestro perrito, que decidimos que lo que queríamos era crear una guardería canina urbana donde pudiéramos tener perritos de hogar de paso. Y así nació Dog Garden, de una necesidad y de un sueño que llevábamos construyendo por mucho tiempo.

¿Quiénes la constituyen?

Somos tres socios: Dayana, Cristian y Martha. Los tres somos amantes de los perros y también las más de 10 personas en nuestro equipo que nos ayudan a cuidar a los peluditos 24/7.

¿Cuáles servicios presta Dog Garden?

Guardería diurna, hotel, spa, que incluye baño y peluquería; y veterinaria

¿Cuáles son los valores diferenciales con los que cuenta Dog Garden?

Siempre poner la felicidad de un perrito por encima de todas las cosas, jamás tratar mal a un peludito, trabajar siempre por hacer del mundo un lugar más hermoso para los peluditos y total transparencia con los papitos y mamitas de los peluditos a nuestro cuidado.

Esos valores hacen que pensemos las cosas de manera diferente porque hacemos lo posible y un poquito más para que los peluditos en nuestro cuidado tengan una estadía feliz, así no siempre sea la decisión más rentable.

Asimismo, siempre le contamos a los papitos como la está pasando su peludito, aun cuando no es una buena experiencia, pues sabemos que somos la voz de los peluditos cuando sus dueños no están presentes. Esto a su vez crea una experiencia de valor.

La realidad es que los peluditos aman estar en la guardería, pues les damos gusto, ya sea jugando o llenándolos de cariños y consentimiento. De la misma manera, los papitos confían en nosotros.

¿Por qué las personas se pueden sentir tranquilas dejando a sus mascotas en Dog Garden?

Precisamente porque siempre contamos como la está pasando su perrito. La mayoría de peluditos llegan a jugar a la guardería, y los que no, siempre buscamos la forma de integrarlos a la manada y consentirlos para que se sientan felices. Sin embargo, de vez en cuando también se presentan casos donde el perro no se siente tan bien, ya sea porque está enfermito, porque no está acostumbrado a estar sin su humano o porque sale lastimado en algún juego; cuando esas situaciones pasan, inmediatamente le contamos a sus humanos para que sepan que algo no está del todo bien, y eso les gusta, pues se dan cuenta de que de verdad nuestro interés, más allá de que las personas están contentas, es que sus peluditos estén bien y felices.

¿Cuáles son las tarifas aproximadas que manejan?

Manejamos precios desde $30.000 el día, según el peso del peludito.

¿Cuáles son los sueños a corto y a largo plazo de Dog Garden?

A corto plazo, nuestro sueño ya a punto de ser realidad es abrir una sede más en Cedritos. Esperamos inaugurarla en septiembre. Actualmente ya tenemos:

Sede Chicó: Calle 98 # 7ª – 20.

Sede Batán: Carrera 50 # 114 – 20.

A más largo plazo, nuestro sueño es poder servir de hogar de paso para todos los peluditos que lo necesiten, ¡y ojalá algún día quedarnos sin perritos de hogar de paso en el mundo!

Nos alegra mucho contar que, a la fecha, felizmente hemos logrado servir de hogar de paso a 10 peluditos, de los cuales siete ya encontraron un hogar. Los otros tres aún están con nosotros, incluyendo a Patricio, un peludito ya mayor que lleva 1.5 años con nosotros y que vivirá aquí hasta que lo necesite.

Adicionalmente, trabajamos con rescatistas independientes, pues nos hemos dado cuenta de que, al no ser parte de una fundación, tienen un menor alcance en cuanto a temas de recaudar fondos y recibir ayudas como personas que sirvan de hogar de paso. Y principalmente con peluditos adultos, que, por su tamaño, no siempre es fácil encontrar quien se ofrezca a cuidarlos.

Aquí puede encontrar más información.