Dos pesos pesados del partido liberal se disputan la Alcaldía de Bucaramanga

El doctor Horacio José Serpa, es administrador de empresas, fue concejal de Bogotá, presidente de esta corporación, senador de la República y dijo: “Creo en la democracia de este país, mi padre fue un demócrata total, voy apenas a presentar mi nombre como candidato, y le doy gracias a los Santandereanos por darme el sitio en esta encuesta, solo que falta mucho terreno por recorrer y lo que quiero es trabajar por los ciudadanos de mi departamento”.

Por su parte el doctor Miguel Ángel Sanchez, quien es uno de los hombres de confianza del expresamente Cesar Gaviria Trujillo, y quien ostentó el cargo de secretario general del partido Liberal, es abogado de la universidad de Bucaramanga, en la actualidad es vicepresidente de la Internacional Socialista, con dos especializaciones y próximo a ser doctor en derecho, dijo: “Soy un hombre que me hice a pulso, tengo el mayor respeto por todos mis compatriotas, creo que estoy preparado para dirigir los destinos de Santander y estoy trabajando con todos los sectores de mi tierra, creo que lo más importante es trabajar de la mano con todos los sectores y esto es lo que voy hacer si mañana soy cobijado con el voto de la ciudadanía. Me gustan las encuestas así no me favorezcan, creo que es una radiografía de lo que está pasando y lo que está pensando la gente, apenas esto comienza y marco más de 5 puntos, eso es importante”, añadió.

A algo más de siete meses para las elecciones de alcaldes en todo el país, en Bucaramanga se siente un clima de apatía e inconformismo con la clase política. Es lo que deja ver la reciente encuesta realizada por la firma WAA sobre la intención de voto para la capital santandereana, que consultó a 1.753 ciudadanos dispuestos a participar en los comicios, los cuales, en su gran mayoría (31,7 %) dijeron que no votarían por ninguno de los nombres propuestos en el estudio, mientras que un 28 % aseguró que lo haría en blanco.

Así las cosas y aún con decisiones internas a nivel de partidos y aspiraciones por definir, a los que en la actualidad aparecen en la baraja les queda una ardua tarea por delante para tratar de convencer a los bumangueses con sus propuestas y poder revertir esa apatía. Ya hablando con nombres propios, quien puntea en la encuesta es el abogado y exsenador liberal Horacio José Serpa, hijo del fallecido gran varón electoral del departamento Horacio Serpa Uribe, con 8,6 % de la intención de voto.

Sin embargo, teniendo en cuenta que el margen de error de la encuesta es del 2,6 %, bien se puede decir que el pulso por la Alcaldía está muy cerrado, pues después de Serpa aparecen otros tres nombres con relativa fuerza: Fredy Anaya (6,3 %), excongresista también y a quien el Tribunal de Santander, en primera instancia, acaba de decretar la nulidad de su elección como contralor del departamento por irregularidades en su elección; Carlos Felipe Parra (6,0 %), actual concejal de la Alianza Verde y Miguel Ángel Sánchez (5,3 %), exsecretario general del Partido Liberal y vicepresidente de la Internacional Socialista.

Por ahora, los nombres de Serpa, Anaya, Parra y Sánchez aparecen como los llamados a disputarse el poder en Bucaramanga. Se trata de cuatro verdaderos pesos pesados en el ámbito de la política regional e incluso con alcances a nivel nacional, pues dos de ellos han estado en el Congreso, mientras que, en el caso de Sánchez, se trata de una figura emergente y representante de las nuevas generaciones, quien al momento de renunciar al cargo de secretario general del Partido Liberal, en carta a su director, el expresidente César Gaviria, manifestó que su objetivo sería “dedicarse a construir en colectivo y que se recupere el liderazgo en la capital santandereana”.

Después de ellos, con una menor intención de voto, están Jaime Beltrán (3,6 %), Fabián Oviedo (2,2 %), Diego Tamayo (1,9 %), Carlos Sotomonte (1,8 %), Manuel Parada (1,7 %), Consuelo Ordóñez (1,3 %), Sergio Prada (0,7 %), Luis Roberto Ordóñez (0,5 %) y José David Cavanzo (0,3 %). Una larga lista que seguramente se irá depurando con el paso de los meses, pues desde ya se habla de alianzas y coaliciones.

Se sabe que Sotomonte y Cavazo con cercanos al actual alcalde de la ciudad, Juan Carlos Cárdenas, y serían los llamados a mantener su legado. A su vez, Ordóñez y Prada son consideradas las fichas del exalcalde y excandidato presidencial Rodolfo Hernández, líder del Movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción.

En Bucaramanga, según la encuesta, la gran mayoría (35,3 %) dice no tener filiación partidista, pero llama la atención que el Pacto Histórico, la alianza de movimientos de izquierda con la que el hoy presidente Gustavo Petro llegó al poder, es en la actualidad con la que la gente más se siente identificada: un 18,1 % de los consultados. Después aparece el Partido Liberal, con 12,5 % y la Alianza Verde, con 7,4 %, entre otros.

Finalmente, el estudio de la firma WAA consultó igualmente el sentir de los bumangueses frente a la gestión del alcalde Juan Carlos Cárdenas, elegido precisamente por el Movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción y quien terminó distanciado del ingeniero Hernández. El 49,1 % calificó dicha gestión como regular, un 29,8 % dijo que lo ha hecho mal y un 21 % contestó que lo ha hecho bien.

Esta publicación fue pagada por la firma WAA SAS, que está certificada mediante la resolución 5309 del 15 de septiembre de 2021 del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Ficha técnica de la encuesta:

Financiación: Propia.

Técnica de investigación: Presencial.

Ámbito geográfico: Bucaramanga, barrios El Jardín, El Álvarez, Mejoras Públicas, La Universidad, Centro, Guarín, Mutis, Real de Minas, Ricaurte, La Aurora, San Alonso, San Francisco, Plaza Satélite, Sotomayor, El Prado, entre otros.

Universo: Colombianos habilitados actualmente para ejercer el derecho al sufragio.

Tamaño de la muestra: 1.753 encuestas, aquí los datos han sido ponderados para ajustarlos a las principales variables sociodemográficas de la población de la ciudad de Bucaramanga.

Error muestral: 2,6% indicando que los datos presentados son bajo supuestos de muestra aleatoria.

Trabajo de campo: 9, 10, 11 y 12 de marzo de 2023

Métodos de muestreo: Muestreo probabilístico, multietápico, estratificado de conglomerados de áreas con selección aleatoria de la unidad de observación.

Puntos muestrales: Diferentes barrios de la ciudad de Bucaramanga en todos los estratos sociales.

Método de entrevista: Aleatoria persona a persona.