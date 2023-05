Eco Renueva, la nueva apuesta de Samsung por un mundo más sostenible

Cerca del 85% de los materiales con lo que están hechos los electrodomésticos, después de pasar por un correcto proceso de reciclaje, se pueden recuperar y reutilizar. Foto: Cortesía Samsung

Las empresas que no se conciban hoy en día así mismas como un actor fundamental de cambio en el cuidado del medio ambiente, no tendrán cabida en el futuro. No solo los compromisos globales de menos emisiones son el camino para reducir el impacto al medio ambiente, sino iniciativas como Eco Renueva que Samsung trae a Colombia, con la que los colombianos podrán renovar sus electrodomésticos, ahorrar en consumos, y que al entregar esos viejos dispositivos la firma de tecnología surcoreana puede darles un reciclaje adecuado a estos.

Esta iniciativa de Eco Renueva está pensada para que las personas reciclen sus electrodomésticos. En vez de desecharlos, a través de la entrega de productos como lavadoras, neveras, televisores y hasta monitores de computador antiguos, desde ahora y durante todo el 2023, todos los colombianos podrán reciclar estos viejos equipos y recibir un descuento que se aplica al momento de comprar uno nuevo, eso sí, todo este proceso se puede hacer desde la comodidad de comprar en casa.

El programa funciona en tres simples pasos:

1 Ingresar a https://www.samsung.com/co/trade-up/

2 Identificar el producto que quiere comprar y agrégarlo al carrito de compras.

3 Seleccionar como método de envío Eco Renueva y ya el descuento al nuevo dispositivo se aplicará automáticamente.

Por supuesto, el proceso de entrega del equipo antiguo estará a cargo de Samsung, quienes desde servicio al cliente agendarán la recolección del producto viejo, las personas solo lo deben tener listo para ser recogido.

“Eco Renueva llegó a Colombia luego de entender la importancia que tienen los residuos de los electrodomésticos y el volumen que generan a nivel mensual. De saber que al contener tanto material valioso, como peligroso, se debe llevar a cabo una correcta disposición final”, afirma Camila Segura, gerente de Mercadeo de la Línea Blanca de Samsung.

Este programa esta disponible en Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga.

Además de este ahorro, la firma que en el último tiempo se ha preocupado por brindar una mejor experiencia posventa está dando mayor garantía al entregar 20 años de garantía en el motor o compresor del nuevo electrodoméstico.

Porque en buena medida, el impacto al medio ambiente se reduce al usar dispositivos que consuman menos energía, ahorren agua, usen menor porcentaje de plásticos y que estén elaborados con materiales reciclados, como en el caso de los televisores que están elaborados on 28% menos de plástico.

“Parte de nuestra responsabilidad es mitigar la huella que dejamos como empresa y, por ello, creamos este tipo de proyectos para que de la mano de nuestros clientes desarrollemos una tarea de sostenibilidad”, afirma Segura.

De acuerdo con Samsung, cerca del 85% de los materiales con lo que están hechos los electrodomésticos, después de pasar por un correcto proceso de reciclaje, se pueden recuperar y reutilizar.

“Los televisores que ahora vende Samsung cuentan con controles remotos que tienen celdas solares y reemplazan las baterías tradicionales. En el caso de los monitores, incorporan sensores de luz ambiental y ayudan a regular el consumo de energía dependiendo de factores externos y, en el caso de los electrodomésticos que mantienen encendidos todo el día, tienen un motor Digital Inverter que también disminuye el consumo de energía. Esto quiere decir que en la medida en que los productos antiguos se empiecen a reemplazar por nuevos, hay un doble impacto ambiental”, puntualiza Segura.

Recuerde que la campaña está disponible en Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, Bucaramanga e irá durante todo el 2023.