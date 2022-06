Educación de calidad para las regiones de Antioquia

Foto: Cortesía

María José Higuita tiene 19 años y vive en Apartadó, en el Urabá antioqueño; Andrés Otálvaro tiene 31 y vive en La Pintada, en la región del Suroeste. A ambos, sin conocerse, los une un propósito: el de estudiar y brindar un mejor futuro a sus familias.

Ninguno de los dos había logrado una posibilidad real de formarse en sus territorios y ambos la encontraron con la llegada del Cesde a las regiones de Urabá y al Suroeste. Ahora hacen parte de los más de 8.050 estudiantes en programas técnicos de esta institución educativa que forma para el trabajo y el desarrollo humano.

María José estudia actualmente para ser auxiliar de recursos humanos y riesgos laborales; mientras que Andrés se inclinó por la asesoría comercial y de servicios.

“Me siento feliz de haber obtenido el beneficio de las Becas idealistas para estudiar en el Cesde porque ha sido una experiencia espectacular”, asegura María José, quien destaca la buena pedagogía de los docentes. “Lo que más me ha gustado de la carrera es que los profesores buscan maneras didácticas para que uno aprenda y sepa emplear estos aprendizajes para el futuro”.

Andrés, por su parte, resalta la oferta diferencial de los programas y la forma en la que explican y dan las clases algunos profesores. “Anteriormente había iniciado otros estudios, pero me aburrí y no los terminé. En el Cesde siento que la forma de aprender es diferente y eso me ha motivado para avanzar con la carrera que estoy haciendo”, dice.

María Antonia y Joaquín Andrés, los hijos de Andrés, fueron el impulso para tomar la decisión de iniciar esta formación: “Mis hijos me sacaron de la zona de confort en la que estaba; por ellos es que quiero tener un futuro diferente y lograr conseguir un empleo como asesor comercial o financiero”, afirma Andrés. Para él, “es maravilloso que instituciones como el Cesde lleguen al Suroeste; eso motiva a los jóvenes a estudiar y permanecer en sus regiones”.

María José, por su parte, ha encontrado la motivación en su madre y no ve la hora de poner en práctica todo lo aprendido para construir mayores oportunidades para ambas.

Estos dos estudiantes tienen la esperanza puesta en sus respectivos retos académicos y esperan que muchas más personas de estas subregiones puedan aprovechar los 17 programas de formación técnica laboral que el Cesde ofrece: 14 programas en Suroeste y tres en Urabá.