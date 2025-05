Eirén, la nueva clínica en Bogotá para tratar trastornos graves de salud mental

La Clínica Eirén rompe los estigmas existentes sobre los tratamientos de salud mental. Foto: Clínica Eirén

Hablar de salud mental sin estigmas fue el objetivo de este conversatorio organizado por la Clínica Eirén, un espacio seguro para quienes atraviesan procesos emocionales difíciles. La actividad contó con la participación de la Dra. Andrea Caballero, directora científica de la clínica; Mayra Suárez, expaciente que compartió su historia de recuperación; y el actor Juan Pablo Raba, creador del podcast: ‘Los hombres sí lloran’. Durante este conversatorio se enfatizó la importancia de humanizar el tratamiento psiquiátrico y romper con los miedos que impiden buscar ayuda profesional cuando se requiere.

El testimonio de Mayra Suárez fue uno de los momentos más emotivos. “Tenía miedo de que me encerraran, de que me quitaran mi libertad... pensaba que si decía cómo me sentía, me iban a medicar y aislar”, confesó. Su experiencia en la Clínica Eirén, donde fue tratada como persona y no como paciente, le permitió reencontrarse con su autonomía. Para ella, el proceso significó recuperar la voz: “Por primera vez, pude decir qué quería hacer, cómo me sentía, y que eso fuera tomado en serio”.

Un modelo de atención diferencial

La Dra. Andrea Caballero explicó que en Eirén el tratamiento es voluntario, basado en la escucha activa, el respeto y la dignidad. “El sufrimiento emocional es subjetivo y debe ser escuchado con empatía”, afirmó. De esta manera, la clínica construye un entorno alejado de estereotipos médicos tradicionales, promoviendo la recuperación integral de sus pacientes, a través de una atención que está compuesta por un equipo multidisciplinario que se centra en el diagnóstico oportuno de patologías psiquiátricas.

Visibilizar para sanar

Por su parte, Juan Pablo Raba, señaló cómo todavía predomina el miedo a ser juzgado por necesitar ayuda en salud mental, y cómo eso afecta la disposición de muchas personas, en especial hombres, a buscar apoyo profesional. “La salud mental no es solo un tema clínico, es un tema humano”; además, resaltó la urgencia de abrir espacios de diálogo seguro sobre salud mental, especialmente entre los hombres y celebró el enfoque respetuoso de la Clínica Eirén: “El miedo a ser encerrado o maltratado es una barrera enorme para pedir ayuda. Necesitamos clínicas que abracen, no que castiguen”.

El conversatorio en la Clínica Eirén dejó claro que hablar de salud mental es un acto de valentía y de transformación social. Vea el conversatorio completo aquí.

Este espacio, que la Clínica Eirén abrió para conversar sobre salud mental, se replicará en otros escenarios, teniendo en cuenta la importancia de abordar diferentes temáticas, que evidencian la importancia de construir tratamientos basados en el respeto, la empatía y la escucha activa, recordando que pedir ayuda no es una señal de debilidad, sino un primer paso hacia una vida más plena y consciente.

