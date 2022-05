El 79 % de los colombianos realiza tareas del hogar sin conocimientos necesarios

Datos relevantes de una encuesta digital Foto: Cortesía

En un sondeo digital impulsado por la plataforma Jelpit.com, una marca de Servicios Bolívar, en el cual participaron 15.450 personas entre 18 y 45 años, se encontró que un 79 % de los colombianos lleva a cabo quehaceres en el hogar sin contar con los mínimos conocimientos necesarios, pero cree tenerlos. Así mismo, al 66 % le resulta conveniente que las reparaciones en el hogar las realice un experto, un 78 % señaló haber hecho arreglos que terminaron mal y el 70 % indicó no sentirse capacitado.

Al momento de consultar a los encuestados sobre qué hacer cuando necesita a un experto: el 93,5 % reconoció pedir recomendaciones y solo un 6,5 % se inclinó por búsqueda en internet. Algunos oficios simplemente no se hacen porque no se domina la técnica o no se tienen los conocimientos apropiados. En este sentido, el 88,5 % de los participantes se declararon incompetentes para arreglar una fuga de agua. En cambio, el 61 % considera que sí están aptos para limpiar a profundidad sus muebles.

Adicionalmente, al 54 % le irrita realizar reparaciones y solo el 26,5 % disfruta de llevar a cabo trabajos de plomería, electricidad o armado de muebles. Por último, un 43% reconoció que, cuando se ha presentado un daño en la casa, ha tomado algunas de estas medidas:

● Si se dejaron las llaves en la casa: intentar abrir la cerradura con un alambre.

● Si se levantó una baldosa: poner una matera o mueble que lo tape.

● Si hay una gotera: ubicar una vasija o una olla debajo.

● Ante una fuga de agua: poner una cinta o trapo.

Ante esto, no es necesario que los colombianos hagan o intenten hacer estos arreglos por ellos mismos, pueden solicitar la ayuda de expertos, con la garantía de un trabajo bien hecho, sin arriesgarse a daños mayores, o a perder tiempo y dinero. “Jelpit.com existedesde hace más de dos años, para facilitar la vida de las personas. Es una plataforma digital amigable que, gracias a su tecnología, permite seleccionar y programar servicios”, explicó Paola Suárez, vicepresidente de Jelpit.com.

“Además, comprendemos que los usuarios muchas veces no saben cómo llevar a cabo determinados quehaceres hogareños y ofrecemos el apoyo de técnicos y profesionales que resuelven de forma práctica y sencilla, todo lo que se requiere para la casa con los más altos estándares de calidad.”, agregó la directiva.

Jelpit.com es la solución integral para todos los desafíos y necesidades que requieran las personas en su día a día, con servicios que van desde: limpieza de muebles, vidrios, tapetes, cortinas, profundidad de cocinas y baños, reparaciones, mudanza, remodelación hasta servicios virtuales y el cuidado de sus mascotas, entre otros. Todo en una plataforma web, que no exige descargas, ni aplicaciones, con el fin de facilitar el acceso a los usuarios.