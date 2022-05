El bogotano que quiere ser el primer dirigente deportivo con parálisis cerebral

Francisco Betancourt busca ser el primer dirigente de la FCF con parálisis cerebral. / Cortesía Foto: Cortesía

Francisco Betancourt es un bogotano de 19 años, hincha “por tradición” del Deportivo Cali y fiel seguidor de Leonel Messi. Sueña con convertirse en el primer dirigente deportivo con parálisis cerebral espástica y es un convencido de que la academia es el camino que le permitirá alcanzar su meta.

“Mi papá siempre me ha enseñado la historia del fútbol y he conocido a mucha gente del medio. Eso me ha gustado y llegué a la Universidad Sergio Arboleda para profundizar mis conocimientos en la dirección técnica, pero me encontré con la carrera de Gestión Deportiva, que es más amplia y con la que estoy seguro de que podré llegar más lejos”, asegura Francisco.

No obstante, cree que las instituciones de educación superior aún tienen mucho que ajustar en cuanto a inclusión. “A diferencia de las otras universidades, en las que me mostraban el pénsum académico, pero no cómo yo lograría encajar, ni cómo podría construir mi futuro profesional, La Sergio me mostró que tenía un gran programa de inclusión, hecho para mí”, destaca el ahora estudiante de primer semestre.

Francisco, de pocas palabras, disfruta las charlas sobre fútbol y contagia su orgullo y alegría cuando habla del equipo de sus amores. “Claro que vamos a pasar a octavos. Nos toca contra Boca, pero Cali está acostumbrado a hacer las históricas, las que nadie cree que va a hacer, las hace”, respondió entre risas al preguntar si el Deportivo Cali pasará a octavos de final de la Copa Libertadores. Fue ese amor por el Cali lo que lo acercó al mundo deportivo, pues, en 2014 pudo conocer a los dirigentes, equipo técnico y jugadores de lo que para él “es la mejor institución a nivel administrativo que hay en Colombia”, momento que lo animó aún más a vincularse profesionalmente con este deporte.

Precisamente, dice que el deporte y su familia lo han mantenido vivo y ahora, al ser parte del programa de inclusión de la Universidad Sergio Arboleda, siente que está en una institución en sintonía con sus sueños. “Mi relación con el deporte va más allá, porque en un momento muy complicado de mi vida, fue lo que me mantuvo cuerdo y vivo”, esto, sumado al amor incondicional por el club ‘azucarero’, y la curiosidad de conocer qué pasa con un equipo de fútbol detrás de una cancha, fueron algunos de los aspectos que lo impulsaron a tomar la decisión de estudiar Gestión Deportiva en la Universidad Sergio Arboleda.

“Con las clases he cambiado mi visión y me he vuelto más crítico. Los profesores han entendido mi condición y han sido flexibles en la metodología, además el programa de inclusión de la Universidad me ha apoyado en todo lo que he necesitado”, anotó el estudiante.

Francisco, quien entre otras cosas considera que el mejor clásico del mundo es el derbi español entre Barcelona y Real Madrid, y que el próximo técnico de la selección colombiana debe ser el argentino Marcelo Bielsa, resalta que un enfoque humanista y un programa de inclusión como a los que ha podido acceder en su Universidad, son determinantes para que las personas en condiciones diferentes puedan acceder y adaptarse a la educación superior.

Por esto, agradece a la Universidad Sergio Arboleda por adecuar sus espacios y propender por una educación de calidad para todas las personas, sin importar sus condiciones; también hace un llamado para que “el fallo sistemático que hay en cómo se enseña” sea superado, y así, más colombianos puedan alcanzar sus metas profesionales.