El Cyberlunes se extiende 7 días con descuentos de hasta del 70 %

Evite el phishing: NO haga compras a través de URL que lleguen por correos electrónicos o mensajería instantánea. El phishing es la forma de estafa virtual más popular. A través de un correo electrónico, los delincuentes se hacen pasar por un banco, un servicio o una tienda. En estos mails se incluye un enlace que piden pulsar y que redirige al usuario a una web falsa, allí, a través de un formulario, pueden robar las claves de acceso y datos personales. Es por eso por lo que hay que estar atento y verificar muy bien el remitente. Usted puede chequear la URL original y revisar en la barra de navegación si aparece a la izquierda un candado que sirve para verificar la autenticidad del sitio.

Mantenga seguras y fuertes sus contraseñas. Nunca las comparta. Piense en su secreto mejor guardado, nadie que no lo conozca le pedirá que se lo cuente. Por eso ni los bancos, los servicios de streaming o tiendas en las que compra pedirán su información personal por correo electrónico ni por llamada, son datos que nunca deben ser revelados a terceros. Otra práctica segura es fortalecer las contraseñas, haciéndolas seguras y únicas. Utilice una para cada web que le solicite registrarse, no repita. De esta manera evitará ser víctima de ciberdelincuentes mediante la creación de contraseñas seguras, recuerde evitar utilizar fecha de cumpleaños, nombres, etc. haga uso de caracteres especiales como puntos, signos, utilización de mayúsculas.