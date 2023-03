“El ecosistema inteligente de LG facilita las funciones del hogar”

Detrás de cada diseño aparecen las características únicas de LG, como la tecnología LG ThinQ. Foto: Cortesía LG

Los ecosistemas digitales en el hogar están teniendo un “boom” en demanda, ¿qué novedades presenta LG este año?

LG ha revolucionado el mercado de productos para el hogar gracias a su aplicación LG ThinQ™, una tecnología con la cual es posible controlar y administrar dispositivos LG (dotados con este sistema) de manera remota, gracias al internet de las cosas, el cual permite a las personas controlar sus electrodomésticos desde casa o de camino al trabajo. En el caso de los televisores, estos cuentan con ThinQ AI, un sistema personalizado a través de diferentes asistentes de voz como: Google Assistant, Amazon Alexa integrado, Apple AirPlay 2 y HomeKit. Nuestro portafolio en Colombia cuenta con soluciones integradas: refrigeradores con características únicas, como Instaview Door in Door, que es un sistema que permite ver hacia el interior de manera segura y con solo tocar dos veces su vidrio templado. Este concepto se ha ido trasladando a otros dispositivos como las estufas, y es por eso que este año tendremos nuestra estufa con Instaview.

Por otro lado están los LG de la nueva gama Lifestyle de televisores LG, que recogen lo último en tecnología LG OLED evo con un toque vanguardista de diseño. Además, tiene un mejor procesador, negros perfectos y mayor capacidad para obtener mejores productos de contenido de streaming. Uno de los orgullos más grandes de la compañía es la próxima generación de los televisores LG OLED™, tecnología en la que la compañía ha sido líder por 10 años. Para 2023, la línea OLED de LG contará con los últimos televisores de las series Z3, G3 y C3 OLED evo.

Hoy más que nunca se está hablando de inteligencia artificial, ¿qué novedades presenta LG con ThinQ para este año?

LG Electronics actualizará y ampliará su portafolio de productos para que más de ellos cuenten con LG ThinQ™ UP, que se está implementando en Estados Unidos y próximamente llegará a Colombia, incluyendo neveras, lavadoras, secadoras, estufas, hornos y lavavajillas. El objetivo es que las soluciones que tenemos estén en la capacidad de adaptarse a las necesidades únicas y distintos estilos de vida de los usuarios. Es por eso que las aplicaciones de LG permiten disfrutar nuevas características y funciones sin entrar en la necesidad de gastar más dinero en compras adicionales. Construidos alrededor del concepto Evolving With You (evolucionando contigo, centrado en el usuario) los dispositivos LG ThinQ UP™ pueden incorporar nuevas características a lo largo de su vida, proporcionando más valor a los usuarios con el paso del tiempo.

Por ejemplo, una de las funciones personalizadas disponibles para descargar en 2023 es el “modo optimizador de ropa”, que puede aplicarse a los modelos de secadora con LG ThinQ UP™. Este es muy útil, porque mantiene el tambor girando una vez finalizado el ciclo, hasta que se abre la puerta de la secadora, para ayudar a evitar arrugas y olores.

Otra función que se ofrece es el control de brillo nocturno mejorado para neveras con LG ThinQ UP, que hace que la iluminación interior de los refrigeradores sea más suave en horarios nocturnos, para evitar que la luz moleste a los usuarios cuando abren la puerta.

Los electrodomésticos siempre han estado pensados para una función, más no como algo que sea divertido de usar, y han procurado darle al usuario una experiencia diferente al utilizar, ¿qué diferenciales tienen?

Tener un ecosistema inteligente sigue siendo la mejor manera para facilitar las funciones del hogar. Esto lo hemos entendido, y por eso hemos aplicado tecnologías como la inteligencia artificial y la internet de las cosas (IoT), para que los electrodomésticos, además de ofrecer comodidad y elegancia, sean útiles para los usuarios y respondan efectivamente a sus necesidades. Un ejemplo de esto son los modelos LG InstaView Door in Door™, el lavavajillas LG QuadWash™ y la lavadora-secadora WashTower.

Detrás de cada diseño aparecen las características únicas de LG, como la tecnología LG ThinQ™, que, como lo mencioné, permite que el uso y funcionamiento de los electrodomésticos sea personalizado, es decir, que identifica los patrones de uso y las preferencias de sus usuarios, para así lograr automatizar sus funciones según el estilo de vida y modificar las rutinas de los “quehaceres” del hogar que suelen ser esclavizantes y poder aprovechar el tiempo en familia.

El mercadeo de la tecnología, como ecosistema y como parte de la vida, ¿hacía dónde debería enfocarse en materia de innovación?

El mercadeo de la tecnología es un campo en constante evolución y cambio, y la innovación es una de las claves para estar al día y mantener la relevancia de las empresas. Hay varias áreas en las que nos podemos enfocar, por ejemplo contar con tecnología de vanguardia nos obliga a mejorar la experiencia al introducir nuevas interfaces de usuario más intuitivas y fáciles de usar, así como el uso de la IA y el aprendizaje automático para personalizar y hacerlo más atractivo.

En otra área en la que la tecnología podría enfocarse en materia de innovación es la sostenibilidad. Esto se traduce en el desarrollo de nuevas tecnologías limpias, así como soluciones de transporte y logística más sostenibles y eficientes. Es por eso que LG Electronics estará enfocado este año en este tema y continuará demostrando su visión de ESG “Better Life for All”, brindando un panorama completo sobre los esfuerzos de sostenibilidad que está liderando, como las iniciativas actuales y las metas a largo plazo, visión que se ha venido implementando en Colombia de una manera rigurosa, iniciando con una alianza con WWF, que comenzó con LG OLED TV 2022 y para 2023 se extenderá a otros productos.

En LG utilizamos plástico reciclado en el interior de televisores, monitores, parlantes, lavadoras, neveras y aires acondicionados. Esperamos utilizar 600.000 toneladas de plástico reciclado a nivel global de aquí a 2030. Por otra parte, desde LG Electronics hemos logrado introducir innovaciones revolucionarias. Por ejemplo, durante el CES 2023, LG presentó algunos productos desarrollados por LG Labs, el nuevo proyecto de la compañía que abarca servicios y actividades de marketing basados en ideas experimentales y conceptos creativos tanto dentro como fuera de la empresa.

La apuesta de LG para el mundo “gaming” en monitores con OLED

LG Electronics presentó su más reciente línea de monitores para gamers LG UltraGearTM en el CES 2023 con varias innovadoras características, entre ellas que es el primer monitor con tecnología OLED, que permite una calidad de fluidez de imagen al 100 %. Los nuevos modelos de 27 y 42 pulgadas cuentan con una tasa de refresco de imagen de 0,03 milisegundos.

Lo anterior está acompañado de la autoiluminación de los píxeles en los dispositivos OLED, que deja disfrutar de colores mucho más realistas y de un contraste infinito. Gracias a estas características, los nuevos modelos responden a todos los requerimientos que busca un gamer y cualquier usuario en un monitor de primera categoría, una calidad OLED que provee una actualización de 240 Hz y un tiempo de respuesta no superior a los 0,03 milisegundos, creando una experiencia en tiempo real ideal para disfrutar de los videojuegos.

Asimismo, tiene un soporte para frecuencia de actualización variable, compatible con tarjetas de video NVIDIA G-SYNC y FreeSync Premium.