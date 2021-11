El Ingreso Mínimo Garantizado, una ayuda en dinero para los más necesitados

Más de un millón de hogares pobres y vulnerables de Bogotá han podido sobrellevar la crisis que trajo la pandemia del covid-19 con el apoyo en dinero que han recibido de la Alcaldía, a través del programa Ingreso Mínimo Garantizado (IMG). Miles de personas que se quedaron sin empleo o que vieron reducidos sus recursos completan sus gastos básicos con lo que les llega en estas transferencias monetarias.

Los hogares beneficiados, suman más de dos millones 600 mil personas, con una inversión superior a los $1,7 billones, en un sistema de complementariedad entre el Distrito y la Nación. La intención es brindarles un apoyo de solidaridad para que logren suplir sus necesidades y vivir más tranquilos.

Una de las beneficiarias de este programa ha sido Luz Aurora, una mujer de 40 años que vive en la localidad de Kennedy y que sostiene a sus cuatro hijos menores y a su nieto, como asistente de confección.

Aurora dice que se enteró del IMG a través de su hermana, quien también lo recibe y asegura que este le ha ayudado a suplir los gastos esenciales de su hogar.

“Me llegó convocatoria para acceder a este beneficio a través de un mensaje en el celular, pero no le presté atención, porque pensé que era una estafa. Sin embargo, desde que pude vincularme, estamos solventando lo del arriendo y la alimentación. Yo recibo $670.000 mensuales y mis gastos en la casa son de aproximadamente $1.200.000″, expresó.

La mayoría de hogares beneficiados con el Ingreso Mínimo Garantizado son de jefatura femenina, como el de Luz Aurora, que equivalen al 53%. Solo entre febrero y noviembre de este año estos hogares con una mujer a la cabeza suman 392.872, en los cuales se encuentran 452.328 niños, niñas o adolescentes; 112.510 tienen al menos una persona con discapacidad; y 87.281 personas son víctimas del conflicto armado.

El reto de la bancarización

Para facilitar que estas transferencias lleguen a sus destinatarios de manera segura, la Alcaldía de Bogotá se impuso el reto de bancarizar a los hogares beneficiados, porque la mayoría de ellos no contaban con una cuenta a la que se les pudieran girar los recursos. En marzo de 2020 solo 78.938 de estos hogares estaban bancarizados, a la fecha 1.062.705 hogares ya lo están.

El total de hogares beneficiados con el IMG y la bancarización reflejan el compromiso de la Alcaldía de Bogotá con la inversión social para su gente, una muestra más de que Bogotá está mejorando.

César Monje, un bogotano de 64 años que reside en la localidad de La Candelaria, en el barrio La Concordia, se enteró del Ingreso Mínimo Garantizado gracias a una amiga que le contó de las ayudas que estaba ofreciendo el Distrito. Al solicitarlo, uno de los funcionarios de la Alcaldía le hizo una visita y le brindó toda la información y los pasos a seguir para acceder al ingreso.

Dice, que, aunque no tiene ni hijos ni esposa, antes de recibir el beneficio la había tenido difícil para mantener sus gastos mensuales, ya que, por la pandemia, se quedó sin su trabajo como ayudante de acarreos de un camión.

“Soy modelo 57 y todavía aguanto, pero el empleo está duro y la situación está pesada ya para los viejitos”, expresó.

César recibe hace cuatro meses $130.000 pesos y asegura que con ese dinero paga el arriendo de su habitación y algunos gastos de su alimentación. Para complementar sus gastos, mientras encuentra un empleo, ayuda a la dueña de la casa donde vive en los quehaceres, la cuida y le hace algunos mandados.

“Me encuentro desempleado, soy una persona sola y vivo en una habitación del Centro Histórico de la capital. Esa ayudita de la Alcaldía de Bogotá fue muy buena, porque con eso no me echaron de la habitación, porque estaban que me sacaban, me han ayudado a mí y a mucha gente que realmente lo necesitamos”.