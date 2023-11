El Instituto de Cáncer de la Fundación Santa Fe de Bogotá se renueva

Esta renovación en la infraestructura también viene acompañada de nueva tecnología de radioterapia que mejora la eficacia, los tiempos y los procesos de recuperación. / Cortesía Fundación Santa Fe de Bogotá Foto: Cortesía

Próximamente, la Fundación Santa Fe de Bogotá contará con renovadas instalaciones que ampliarán la oferta de servicios en diagnóstico, prevención y atención del cáncer, así como con tecnología de punta para mejorar los tratamientos oncológicos.

Desde 1972 la Fundación Santa Fe de Bogotá ha trabajado por liderar e influir positivamente en el sector salud del país para contribuir al bienestar de individuos y comunidades. En vía con esto y su misión de brindar más y mejor salud para Colombia y la región, la Fundación avanza y renueva su infraestructura para mejorar ese característico trato integral que brinda a los pacientes con cáncer.

“La Fundación ofrece una atención integral a los pacientes con cáncer, no solo en el diagnóstico, sino en el tratamiento. Brindamos radioterapia, quimioterapia, cuidados intensivos y terapias conexas como nutrición, terapia física y oncología integrativa. También tenemos especializades asociadas como, dermatología oncológica, cirugía plástica y cirugía general oncológica, etc. Podemos ofrecer no solo los tratamientos básicos de la oncología, sino todas las especialidades conexas al tratamiento del cáncer”, comentó el Doctor Andrés Rodríguez Múnera, director del Instituto de Cáncer de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Y para seguir ofreciendo una atención integral donde los pacientes con cáncer y sus familias son el centro de la atención, la Fundación Santa Fe de Bogotá realizó la ampliación de su Instituto de Cáncer, aumentando la atención a 19 consultorios médicos, con espacios renovados para consulta externa y 34 cubículos para quimioterapia, además de áreas comunes y espacios dotados con más tecnología; en el marco de ambientes hospitalarios sanadores, que permitan la recuperación de una manera más tranquila, tanto para adultos como para pacientes pediátricos.

Según el doctor Andrés Rodríguez, estas modificaciones están encaminadas en la visión de brindar servicios integrales que se centran en “una firme convicción de que los pacientes deben consultar en un solo sitio el acceso a los médicos y a sus tratamientos; por eso, queremos que ellos encuentren la mayoría de las especialidades relacionadas con cáncer en un solo sitio”.

Tratamientos oncológicos con tecnología submilimétrica

Esta renovación en la infraestructura también viene acompañada de nueva tecnología de radioterapia que mejora la eficacia, los tiempos y los procesos de recuperación de los pacientes oncológicos de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Radixact X9 con Sincrony, es el nombre del nuevo equipo con el que se mejora la oferta integral de servicios de la Fundación. Esta máquina de radioterapia está diseñada para entregar la dosis prescrita al paciente con precisión submilimétrica. El sistema de tratamiento Radixact X9 con Sincrony permite alcanzar un alto nivel de precisión con una plataforma totalmente integrada para la planificación inteligente del tratamiento, la gestión de datos y el suministro de tratamiento.

Este nuevo tipo de tecnología puede tratar tumores que no logran irradiar otros equipos. Es el sistema recomendado para niños con cáncer, tumores de columna y personas que han pasado por tratamientos previos y necesitan un tratamiento de máxima precisión.

“Contamos con un nuevo equipo que tiene una tecnología muy novedosa de administración de radioterapia para los pacientes. Hay muy pocos instalados en Latinoamérica y este es el primero instalado en Bogotá y el primero en el país con estas características. Esta tecnología permite ofrecer radioterapia con precisión submilimétrica y puede ser usado para todo tipo de tumores y sus patologías; entre ellas, cáncer de mama, cabeza y cuello, cerebro, próstata, metástasis pulmonares, cáncer óseo, ganglionares o hepáticas, cerebrales y re-irradiaciones, especialmente adaptado para campos extendidos como cáncer de mamá con irradiación ganglionar regional compleja, meduloblastoma, irradiación corporal total, irradiación medular total y cualquier tumor que se movilice con la respiración”, manifestó el Dr. Andrés Rodríguez Múnera.

Del mismo modo, ofrece seguridad y eficacia en el tratamiento, pues además de poder realizar procedimientos personalizados y más precisos, los pacientes también podrán tener una recuperación más rápida, ya que este tipo de tecnología hace que se tengan menos sesiones de radioterapia, comparado con los equipos convencionales.

Este nuevo tipo de radioterapia da forma a la radiación del tumor, al tiempo que conserva el tejido normal y sano. Es el equipo que cubre el mayor campo de trabajo gracias a su geometría helicoidal, lo que se convierte en algo fundamental para pacientes que ameriten irradiación al cuerpo completo. Del mismo modo, Ias sesiones son más rápidas y confortables, ofreciendo una experiencia más llevadera y con ello, realizar los tratamientos de manera ambulatoria, lo que permite a los pacientes continuar su vida normal luego de las sesiones.

A estas novedades que garantizan mayor cobertura, mejores espacios, procesos más cortos, tratamientos más específicos, y recuperaciones menos prolongadas, se suman otros servicios del Instituto de Cáncer la Fundación Santa Fe de Bogotá, esto con el fin de mejorar la experiencia de los pacientes y sus familias. Alternativas como la acupuntura, la consejería genética para los pacientes o las terapias de soporte y grupo con cursos de maquillaje, son algunas opciones que confirman la integralidad de los servicios de la Fundación.

De esta manera, el Instituto de Cáncer avanza para mejorar la atención, el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes oncológicos de una manera integral para todos, “en estos espacios podrán encontrar todo en un solo sitio, desde el primer apoyo para prevenir el cáncer y sus cuidados paliativos; si el paciente ya es diagnosticado, podrán encontrar la atención integral, desde lo terapéutico con la más alta tecnología y un servicio humanizado para acompañarlos en todo momento. Y por último, los cuidados necesarios para que los pacientes y sus familias se sientan acompañados con un equipo humano dispuesto a servirles de la mejor forma”, concluyó el director del Instituto de Cáncer de la Fundación Santa Fe de Bogotá, Dr. Andrés Rodríguez Múnera.

Conozca más información del Instituto de Cáncer de la Fundación Santa Fe de Bogotá en el siguiente enlace https://www.fundacionsantafedebogota.com/cancer