Empresas colombianas, cada vez más adaptadas a las nuevas tecnologías

Patricio Espinosa, Gerente General de IBM Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela y Región Caribe. Foto: Cortesía IBM

International Business Machines (IBM) es una empresa dedicada a proporcionar a las compañías soluciones para la mejora de sus procesos de negocio mediante una adecuada utilización de las tecnologías de la información. Nació en Nueva York, Estados Unidos, hace 111 años y ha acompañado toda la evolución de la tecnología, desde las máquinas tabuladoras, las de escribir y cajas registradoras, hasta hoy, cuando la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la computación cuántica han comenzado a jugar un rol fundamental.

En diálogo con El Espectador, Patricio Espinosa, quien es el Gerente General de IBM Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela y Región Caribe, habló sobre el panorama de las empresas colombianas en la adopción de tecnologías, los principales retos y logros a destacar.

¿Por qué es tan importante que una empresa tenga un aliado como IBM en sus procesos de negocio?

Todas las empresas necesitan rapidez y agilidad para atender a sus clientes. Todas necesitan tener procesos óptimos en términos de costos, optimizarlos cada vez más para ser más competitivas. También, seguridad en términos de su operación de ciberseguridad. Cuando se piensa en esos frentes y en tecnología, se piensa en IBM.

Hoy en día, nuestra tecnología tiene soluciones, por ejemplo, de inteligencia artificial con asistentes virtuales que permiten optimizar el contacto, el entendimiento y el relacionamiento con los clientes. Se puede utilizar analítica, para que cuando un cliente llame, se tenga una visión 360 de ese cliente. Tener herramientas y soluciones de automatización para procesos repetitivos permite reducir errores y optimizar costos. Y eGste es el día a día de nuestros servicios.

¿Cómo están las empresas en Colombia en adopción de nuevas tecnologías?

Nosotros hacemos una encuesta a nivel mundial, en la cual se les pregunta a los CEO de las empresas qué es lo que más les preocupa en términos de superación como compañía y las principales amenazas que perciben para los próximos tres años. Allí es interesante darnos cuenta de que Colombia fue el único país de Latinoamérica en el cual los CEO sí pusieron la ciberseguridad como su preocupación número uno de los próximos tres años. Esto significa que hay una conciencia de la problemática que tenemos y sí se ve que los ciberataques han aumentado un 4 % en Latinoamérica en el último año, realmente la amenaza está muy baja en el país.

En materia de la otra gran tendencia, que es la inteligencia artificial, estamos avanzando a pasos agigantados en Colombia. En 2019 hicimos una encuesta a nivel mundial sobre la adopción de inteligencia artificial en su operación y fue apenas del 4 % a nivel mundial. En 2022 la hicimos, en el segundo trimestre, y ya se incrementó al 23 % en el país. Esto nos dice que uno de cada cuatro clientes hoy en Colombia ya está adoptando soluciones de inteligencia artificial.

En términos de inversión en la nube, uno de los países de Latinoamérica que más invierten, es Colombia. Yo le veo a Colombia un liderazgo que, sumado a su encanto, el empuje, la creatividad y resiliencia que tienen los colombianos, no hay quien los pare.

¿Cuáles son los principales retos que enfrenta Colombia en la adopción de tecnologías para los procesos de las empresas?

El principal reto no es particular de Colombia, sino a nivel mundial, y es el talento. La demanda por profesionales en el área de tecnología está creciendo a una tasa superior a la oferta. Hablamos de 60.000 o 70.000 puestos abiertos hoy. Empresas de tecnologías están buscando personal y no están encontrando. Lo que preocupa es que, según cifras de Fedesoft y Mintic, la brecha de talento en el sector TI es de 53.000 profesionales y para 2025 podría ampliarse hasta 200.000 vacantes.

Nosotros estamos trabajando con varios frentes, como el Sena y el Gobierno Nacional, y hemos hecho cosas muy interesantes, como firmar el acuerdo con la Alcaldía de Bogotá para educar a más de 20.000 profesionales en las tecnologías de la cuarta revo lución industrial. También nos hemos aliado con más de 50 universidades en el país, donde ponemos a disposición el contenido, cursos y la tecnología para que aprendan, desarrollen el talento y así cerrar la brecha.

¿Considera que la pandemia fue un catalizador para que las empresas colombianas incursionaran en las tecnologías?

Una transformación que hubiera tomado en términos normales de velocidad diez años, es la transformación digital que hemos vivido en los últimos dos años. Si bien ya veníamos con un ritmo de aceleración y transformación muy grande en los últimos años, definitivamente la pandemia fue un gran acelerador, porque hubo un cambio profundo del comportamiento de los consumidores. Por ejemplo, siete de cada diez personas que antes de la pandemia no habían hecho ningún tipo de transacción digital, se convirtieron en consumidores digitales, lo que ha multiplicado el consumo en términos de soluciones y comportamiento.

También ha acelerado la forma en la que las empresas se han visto obligadas a reaccionar de forma rápida para adaptarse a esta nueva realidad, que en una parte fue el trabajo de casa, pero también cómo ofrecer soluciones a los clientes de forma digital, cuando antes su canal era completamente físico. De hecho, la inversión subió en soluciones de tecnología y, particularmente, de inteligencia artificial, a pesar de la pandemia.

¿Cuáles son los sectores productivos que más se han adaptado a las nuevas tecnologías?

Hemos visto que todas las industrias se han visto obligadas a cambiar. Pero donde he visto una inversión incremental o relativamente mayor es, sin lugar a duda, en la banca, que la pandemia la obligó a seguir transformándose y volver sus soluciones completamente digitales. La otra industria en la que he visto una inversión de crecimiento es el comercio, la atención al cliente, que comenzó a transformar sus soluciones, llegando al cliente de manera digital.

La tercera, sin duda, es el Gobierno, porque también tuvo que transformar sus oficinas antiguamente físicas. He visto muchas entidades del Gobierno creando e invirtiendo en soluciones digitales para poder atender a los ciudadanos de forma diferenciada