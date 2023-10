En Piedecuesta y Santander ya estaría la foto para gobernación y alcaldía Foto: Cortesía

Y este municipio no es la excepción, la firma encestadora W.A.A SAS consultó a 1.369 personas de todos los estratos, mayores de 18 años y que tienen la firme intención de ir a las urnas este 29 de octubre en las elección regionales y departamentales.

Allí arroja que Jorge Armando Navas Granados tiene una intención del voto entre sus habitantes del 23.8%, seguido por Óscar Javier Santos Galvis, con un 17.6%; no sabe no responde tiene el 10.9%. Wilson Gabriel González Vargas cuenta con una intención de voto del 8.3%, Eugenia Aguilar Rueda, un 7.4%. Sigue el voto en blanco con un 6.0%, Eva Carolina Gonzalez Duarte tiene 5.2%, Martha Cecilia Reyes Rueda, 4.9%; Carlos Andrés Osorio Franco, 3.7%; Julián Alberto Diaz Ayala, 3.6%; Junior Elías Correa Vargas, 2.8%; Yeison Andrés Almeida Espinosa, 1.8%; Andrés Rogerio Ayala Rojas, 1.7%; Édgar Soler Millares Escamilla, 1.3%, y finaliza David Enrique Valenzuela Gómez 1.2%.

Consultamos a Navas, quien lidera la intención del voto en el municipio de Piedecuesta: “Soy un hombre de familia, creo en nuestros principios y en cada una de las cátedras que nos dieron nuestros padres. Me gustan las encuestas, creo que son un reflejo de los que está pensando la gente. He sido concejal de mi ciudad y he ostentados algunos cargos en el tema público; quiero seguir trabajando desde la alcaldía por mis coterráneos y que tengan más oportunidades, yo fue alcalde ya de mi municipio y por mi gestión y el trabajo que adelantamos desde la administración es que lidero hoy la intención del voto”.

El candidato a la gobernación Juvenal Días Mateus tiene una favorabilidad del voto del 32.1%, y el que le sigue es ninguno de los anteriores con el 12.0%, seguido de Héctor Guillermo Mantilla Rueda, con el 11.6%; Rodolfo Hernández Suárez, con 10.5%; Luis Ferley Sierra Jaimes, con 9.7%; voto en blanco, 7.4%; José Domingo Cortés Torres, con 4.5%; Julián Fernando Silva Calá, con 4.4%; Luis Mauricio Quiñones Amaya, con 3.4%; Luis Alfredo Rangel Villareal, con 3.1%´, y finaliza Juan Torres Ortega 1.3%.

Para consultar la Ficha Técnica completa puede hacerlo aquí.

Para más información contactarse a los teléfonos 312-4491059, 316-5399141 o a los correos willyacero2@hotmail.com, prensa1414@gmail.com.

*Esta publicación fue pagada por la firma WAA SAS, que está certificada mediante la resolución 5309 del 15 de septiembre de 2021 del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Ficha Técnica:

Persona natural o jurídica que la realizó: Encuestador William Acero Arango.

Fuente de Financiación: Propia.

Técnica de investigación: Presencial.

Ámbito Geográfico: Municipio de Piedecuesta – Santander.

Universo: Colombianos habilitados actualmente para ejercer el derecho al sufragio.

Tamaño de la muestra: 1369 encuestas, aquí los datos han sido ponderados para ajustarlos a las principales variables sociodemográficas de la población de Piedecuesta departamento de Santander.

Error Muestral: 2.6% indicando que los datos presentados son bajo supuestos de muestra aleatoria.

Trabajo de campo: 18 y 19 de octubre de 2023.

Métodos de muestreo: Muestreo probabilístico, multietapico, estratificado de conglomerados de áreas con selección aleatoria de la unidad de observación.

Puntos muéstrales: Diferentes barrios del municipio de Piedecuesta en todos los estratos sociales.

Método de entrevista: Aleatoria persona a persona.

Número de Encuestadores: 15.

Preguntas concretas que se formularon: Referirse al cuestionario. Anexo 1.

Persona o instituciones de las que se indaga: Referirse al cuestionario. Anexo 1.