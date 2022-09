“En ventas hemos venido creciendo a doble dígito en toda la región”: SONDA

Ricardo Rodríguez, gerente general de SONDA para la Región Andina. Foto: Cortesía SONDA

El mundo de la tecnología es un constante cambio. Eso lo sabe muy bien Ricardo Rodríguez, quien se ha desempeñado como gerente general en SONDA. Primero fue líder local en Colombia y desde diciembre de 2021 asumió como líder de la Región Andina. Por eso, en entrevista con El Espectador, Ricardo habla sobre sus expectativas como empresa, el crecimiento, y en especial cómo el rol de SONDA ha aportado a esa dinámica de transformación digital por la que atraviesa Colombia.

¿Cómo ha sido el crecimiento de la compañía, en especial después de superar estos años de pandemia?

Hoy tenemos una presencia integral en Colombia, Ecuador y Perú, luego está Brasil, y la cuarta región es el cono sur, en donde están Chile, Argentina, Uruguay. En todas las regiones y en cada una hemos visto un crecimiento a doble dígito, y hablando específicamente del caso de Colombia, en ventas crecimos más de un 80 % en lo que va de 2022. La razón es justamente que la pandemia tuvo un impacto positivo en lo que tiene que ver con el consumo y las comunicaciones, pero también un impacto en la desaceleración de la inversión, particularmente en el sector público. Entonces, luego de esa desaceleración, al menos en el primer semestre del año 2022 hemos tenido un crecimiento acelerado.

¿Qué balance haría de 2022 y qué números sustentan ese buen momento?

Nosotros definimos dos propósitos estratégicos dentro de nuestro plan a tres años. El primero de ellos tiene que ver con fortalecer y acelerar el desarrollo de algunas industrias, o segmentos, o verticales. Es decir, hemos acordado y definido un plan en algunas verticales como retail, salud, banca y seguros, como en el sector público, para acompañar a los clientes en el crecimiento de sus propósitos misionales. La otra vertiente en la que hemos definido tener un desarrollo sobre todo innovador es al incorporar todas las tecnologías habilitantes de la transformación digital para insertarlas en las soluciones a esas verticales. Hemos apostado a esos dos vectores de crecimiento y los resultados han sido muy satisfactorios, en función del resultado de madurez que tenga cada país y cada vertical, algunas se han acelerado más que otras. Para el caso colombiano hemos tenido resultados muy positivos, tanto en ventas como en adopción de tecnología, en retail, servicios financieros y en salud. También estamos en un proceso de construcción colectiva con el Estado en temas de movilidad y transporte público inteligente.

¿Cómo funciona ese plan estratégico en escenarios en el que están hoy, como es Andicom?

El plan estratégico tiene desafíos tanto de negocio, y muy cuantitativos, como también otros de innovación. Con la pandemia tenemos un escenario distinto al que teníamos hace tres años, y muy distinto al de hace cinco o diez años, donde en el pasado nos preocupábamos por tener una barrera de protección, una periferia segura, nos conectábamos desde la oficina, donde los datos ya no están necesariamente en un data center o en un equipo, pueden estar en la nube. Ya no basta con tener equipos de acceso seguro, sino tener toda una estrategia de acompañamiento incluso en los procesos y personas, para poder prevenir, evitar, monitorear, pero también reaccionar frente a un ataque o secuestro de información que tenga una entidad o cliente. Es ahí donde SONDA viene haciendo ese acompañamiento, no solo desde el ámbito técnico, sino de todo el proceso de transformación.

¿Qué innovaciones presentaron en Andicom?

Durante aproximadamente 30 años, anualmente, he tenido la oportunidad de asistir a esta cita donde están Estado, empresa privada, proveedores, y en todo este market place lo que tratamos es de compartir experiencias y traer innovaciones que tienen los diferentes líderes tecnológicos. Hemos venido fortaleciendo e incorporando nuevos socios de negocios, desde las compañías tradicionales como Microsoft, Fortinet, HP Enterprise, IBM, Lenovo, Dell, Cisco, Citrix, Veritas, pero también agregando a ese ecosistema compañías que son expertas en soluciones de nicho, específicas para la razón misional de un cliente. Nosotros como integradores lo que estamos haciendo es amalgamando todos esos elementos para darles un sentido o propósito mucho más profundo.

¿Cómo esperan terminar este año en cifras?

Tenemos cifras preliminares al primer semestre y reitero que estamos muy complacidos y satisfechos de los resultados de estos primeros seis meses. Hemos excedido de lejos las expectativas que teníamos de crecimiento, en el caso de Colombia hemos crecido en ventas gracias a proyectos con grandes instituciones, pero también con clientes medianos y pequeños. Acá no hay tamaños, la tecnología está cada vez mucho más asequible a cualquiera de los clientes. Desde el punto de vista cualitativo, hemos logrado crecer a doble dígito, pero mucho más de lo que está creciendo el mercado según cifras de IDC. Lo otro es que hemos sido responsables en tener unas finanzas seguras, en cumplir todas las obligaciones desde nuestros colaboradores, nuestros clientes y proveedores, para todo el ecosistema, con una operación rentable que les permita a los clientes tener la tranquilidad de que cuando hacen un contrato o alianza con SONDA, realmente van a tener un partner o socio estratégico que va a acompañarlo hasta el final.