ESEIT busca liderar la tecnología, ingeniería y las ciencias empresariales

ESEIT potencia las habilidades de los futuros profesionales. Foto: Rector Mauricio Acosta. Cortesía ESEIT

La Escuela Superior de Empresa, Ingeniería y Tecnología (ESEIT) es una institución que forma profesionales con un enfoque educativo en “Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas” más conocido como STEM y la internacionalización, marcando un diferencial en el modelo educativo respecto a otras universidades del país. Al hacer parte de Planeta Formación y Universidades, la red mundial de instituciones educativas formada por universidades, escuelas de negocios, escuelas superiores especializadas y centros de formación profesional con más de 10 años, permite que como escuela pueda brindar una propuesta de valor innovador de educación, basada en la concepción de la transformación constante acorde a las necesidades del sector real y la construcción de una comunidad que apuesta por el desarrollo del tejido social.

En el sector educativo, ESEIT tiene una trayectoria joven de una década, en la que se ha empeñado en ser una institución dinámica frente a una institución tradicional educativa, con una propuesta más conectada con las necesidades de los estudiantes y las empresas, según el tipo de profesionales que requiere el mercado laboral actual. Entendiendo esto, la universidad creció a la par con la tecnología como herramienta aliada de la educación.

De acuerdo, con Mauricio Acosta, rector de ESEIT, “la primera forma en que se vio la educación por medios digitales era con la educación a distancia, y tal vez en ese momento no se era consciente en muchas instituciones de lo que nosotros sí: que la tecnología iba a ser un aliado muy importante y que se necesitaba para una formación pertinente y valiosa para el egresado, que llega a un mundo de necesidades tecnológicas y de digitalización”.

En los últimos años, en Colombia se ha mostrado un gran interés por desarrollar la ciencia y tecnología, de ahí la importancia de impactar desde las aulas de clase a los profesionales del futuro en la apropiación de estas. Las innovaciones como, por ejemplo, las derivadas de los avances en inteligencia artificial como ChatGPT, de OpenAI, o BARD, de Google, entre otras por venir, no deben ser ajenas al quehacer académico. Por ello, para la ESEIT es posible usar las nuevas tecnologías a favor de la educación, aunque controvertidas, incorporar herramientas de IA, modelos de procesamiento de lenguaje natural basado en algoritmos de aprendizaje profundo, es una realidad que ya las instituciones educativas deben adoptar en la formación de sus estudiantes.

Pensando en esto, la intención de ESEIT es convertir las aulas en centros de exploración, donde docentes y estudiantes entiendan que la tecnología evoluciona y puedan verla cada vez más como una herramienta cercana, erradicando así tabúes que persisten en el campo educativo. Para ello, según Mauricio Acosta, la institución hace un trabajo pedagógico no solo enfocado en los estudiantes, sino también en los profesores.

“Todavía hay profesores que asumen, por ejemplo, que Google es inválido, cuando el 99 % de la humanidad lo usa día a día, y no permiten su uso en sus clases. Por eso no sirve de nada que le apostemos a la tecnología si un docente no está convencido de que debe aplicar lo que lo que les pide a sus estudiantes: que investiguen, exploren y se empapen de las tecnologías”, enfatiza el rector.

El aprovechamiento y el proceso de formación de la escuela radica en la oferta académica actual, con programas orientados a las ciencias como Contaduría Pública, Administración de Empresas y Negocios Internacionales, Ingeniería Informática e Ingeniería de Petróleo y Gas, única en el país enfocada en la explotación del gas natural. Asimismo, posgrados de gran demanda, como Big Data, Marketing Digital y la Alta Gerencia, que hoy en día son perfiles muy apetecidos en las empresas.

De la mano de un pénsum académico orientado en resolver y atender las necesidades del sector real, quien esté interesado en estudiar en ESEIT tiene la garantía de que esta escuela potencia las habilidades de los futuros profesionales, no solo en Colombia sino en el mundo, trabajando las competencias y explotando a gran escala el desarrollo de estrategias acordes a la actualidad.

La escuela es una institución ambiciosa que ha crecido exponencialmente dentro del mercado educativo. Entendiendo la necesidad del mundo globalizado y formando parte de una red internacional, sabe las ventajas que tiene para un egresado realizar una experiencia de movilidad e internacionalización. Por ello, facilita al profesional desarrollar cursos y certificados con otras escuelas e instituciones que hacen parte del grupo Planeta, como lo son Inesdi Digital Business Techschool, OBS Business School y Universidad Internacional de Valencia (VIU), entre otras importantes y reconocidas universidades.