Estos son los tres mejores podcasts para aprender sobre inversiones digitales

En el contexto de las transformaciones económicas globales, cada vez más personas exploran alternativas para aprender sobre inversiones digitales. El objetivo es claro: proteger sus ahorros frente a la inflación y las fluctuaciones políticas, con la meta de alcanzar proyectos como la compra de un automóvil o una vivienda.

Tanto para principiantes como para inversores con experiencia, el aprendizaje en el mundo de las inversiones digitales no tiene límites de edad ni de momento. Con fuentes que van desde instituciones reconocidas hasta podcasters especializados, existen recursos clave para profundizar en este ámbito. Por eso, aquí se reseñan tres de los mejores podcasts que tratan el tema de las inversiones digitales en diferentes niveles.

1. Territorio Bitcoin

Territorio Bitcoin es un podcast que ofrece conocimiento sobre las criptomonedas y la red blockchain. ¿Su objetivo? Permite que las personas aprendan acerca de las noticias y el análisis del entorno cripto. Esto es crucial cuando se quiere invertir en una plataforma que acepte estas monedas virtuales, por ejemplo, en una página de juegos de azar y apuestas, en una plataforma de trading, etc. Y no importa si se hace por primera vez o no.

Este podcast se centra en los valores educativos, es decir, que los datos expuestos son referenciados por expertos en el tema que explican sus temas con base en su experiencia. Es decir, ofrecen una perspectiva valiosa y logran que los audios se conviertan en herramientas informativas de calidad.

2. Pau Ninja

Pau Ninja es un podcast que tiene una producción de calidad, con un audio claro y preciso que ofrece información sobre temas de inversiones digitales que pueden servir, por ejemplo, para los entusiastas de las casas de apuestas en Colombia (u otras regiones) o quienes desean generar ingresos pasivos con criptomonedas.

Por otra parte, el podcast también se enfoca en la tecnología blockchain, su importancia en la actualidad y otros temas que resultan interesantes para los oyentes. Aunque no todo es sobre inversión, porque incluye tópicos de desarrollo personal y salud; y esto lo desarrolla con un toque personal y anecdótico que suele atraer a su público objetivo.

3. Hablando Crypto

Hablando Crypto es un programa que cuenta con la participación de los podcasters Cristian Via y Oscar Tapi y da referencias acerca de las novedades y curiosidades más interesantes del ámbito de las criptodivisas. Para ello, atraen a su público objetivo con un guion sencillo y claro, que logra que tanto principiantes como expertos puedan entender sobre los temas tratados.

Algo curioso que hacen estos podcaster es que explican los temas con el objetivo de desmitificarlos por completo. Por eso, suelen incluir información sobre los fundamentos del Bitcoin, entre otros temas que pueden ser de utilidad en el mundo de las inversiones digitales por apuestas online o razones diferentes.

En definitiva, estos podcasts son un recurso educativo que suelen mezclar análisis, informes, noticias y demás para que los oyentes disfruten de temas de actualidad y orientaciones; así sabrán cómo invertir en el entorno digital para alcanzar sus metas de ahorro.

