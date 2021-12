Estudie Economía desde cualquier lugar: alta calidad a precios asequibles

Por casi 50 años la Universidad de Manizales ha ofrecido el programa de Economía, que actualmente está acreditado en alta calidad. Foto: Cortesía UManizales

Edwin Jair Ramírez Charry vive en Bogotá, tiene 35 años, trabaja en una entidad del Estado y además es investigador universitario. Todas estas actividades las combina con la que más disfruta, pues también es estudiante de cuarto semestre de Economía en la Universidad de Manizales, institución que tiene su sede principal a ocho horas de su ciudad de residencia. Sin embargo, gracias a los programas virtuales que ofrece la UManizales él puede adelantar su carrera y tener dos trabajos.

La Universidad de Manizales ha logrado consolidar una amplia oferta de pregrados y posgrados virtuales que puede ser consultada en http://www.estudiaenlaumanizales.com/ y que consta en la actualidad de cinco pregrados y cuatro maestrías. El pregrado de Economía, adscrito a la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas fue uno de los programas pioneros de la Institución, por lo que ha logrado un reconocimiento de casi 50 años y desde 2014 es ofertado en modalidad virtual.

Aun viviendo en Bogotá, Edwin Ramírez decidió estudiar en la UManizales por varias razones, “primero, Manizales siempre me ha llamado la atención en cuanto a la oferta académica que podría plantearse como un clúster universitario. Llegué a la Institución porque cumple con los criterios y expectativas de lo que estaba buscando; un programa de economía virtual acreditado de alta calidad, con unos costos de matrícula asequibles. Además, al revisar el pensum me gustó porque está muy acorde con las necesidades actuales que un economista debe adquirir en habilidades y competencias, no solo con las bases disciplinares, sino éticas, y tecnológicas, con esto último me refiero al manejo de datos, software y demás”.

Como los demás pregrados de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas; Economía brinda la posibilidad de doble titulación, esto gracias a que los programas de la facultad comparten un núcleo formativo común, por lo que un estudiante de Economía tiene la opción de inscribir en cualquier momento los créditos necesarios para obtener un segundo título en: Mercadeo Nacional e Internacional, Contaduría Pública, Finanzas y Negocios internacionales o Administración de Empresas, sin importar la modalidad en que esté desarrollando sus estudios. Los programas de pregrado con los que cuenta la facultad, requisitos de ingreso, duración, pénsum y demás, están detallados en https://umanizales.edu.co/programas-de-pregrado/ .

Un economista de la Universidad de Manizales está en condiciones de utilizar su conocimiento para comprender la realidad y brindar opciones para la toma de decisiones basadas en evidencia empírica, lo que le permite desempeñarse en cargos que involucren procesos de política y planificación de territorio, medición, interpretación y seguimiento de indicadores. Así como en acciones encaminadas a la evaluación del impacto ambiental de las intervenciones humanas, entre otras.

Ramírez desarrolla su ejercicio profesional precisamente en el sector ambiental, de forma específica en la investigación para la protección de ecosistemas costeros y marinos en Colombia, desde el énfasis de ciencia geográfica y economía ecológica. Por lo que estudiar en la UManizales le permitido ahondar en diversas áreas que lo convierten en un profesional de alta calidad. “Estudiar economía me ha permitido profundizar no solo desde el discurso de la economía en general sino en relación con lo que atañe a los debates de la actual crisis climática y la problemática socioambiental que afronta el planeta y por supuesto el país”.

La UManizales ha concentrado sus esfuerzos en ser y hacer universidad en cualquier lugar del mundo, permitiendo que cada vez haya mayores posibilidades de acceso a educación superior de calidad y acorde con las necesidades y transformaciones sociales. Para ello ha desarrollado una plataforma que soporta los procesos de educación virtual denominada Opened, la cual lleva más de diez años de funcionamiento, lo que ha permitido perfeccionar los procesos para facilitar cada vez más su funcionamiento.

Además, Opened ofrece cursos virtuales gratuitos de libre acceso, los cuales han sido tomados por más de 5.000 personas en 67 países. Los cursos ofertados en este momento son: Afrontamiento en duelos; Introducción al manejo de datos espaciales; Introducción al periodismo, medios y salud mental; Gestión integral de residuos sólidos; Gestión del riesgo por amenazas naturales; Modelo de negocios de impacto social (ofertado en inglés como Social impact business modeling), y Derechos Humanos desde diferentes perspectivas: un análisis amplio (orientado en inglés como Human Rights from different perspectives: a broadened analysis). Todos los cursos pueden consultarse en: https://opened.com.co/