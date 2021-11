Evaluna, la joven y carismática cantante y actriz, es la nueva Embajadora de Cyzone. La marca de belleza preferida por la generación Z se une con Evaluna porque comparten dos pasiones: experimentar con el maquillaje y hacerlo en comunidad. Así lo dio a conocer Gabriela Casais, executive brand director de Cyzone: “esta alianza se genera porque creemos que conectar y compartir a través de la belleza es lo que nos une. Experimentar y disfrutar con el maquillaje es mejor si lo hacemos juntas. Por eso, decidimos unir a Evaluna a la familia Cyzone. Ella es un ícono para las nuevas generaciones por su autenticidad, carisma, empatía y pasión por el makeup.

Y añadió: “además, es Cyzone Lover porque ama Studio Look, nuestra línea profesional de máxima duración. Por eso estamos seguros de que esta alianza entre Cyzone y Evaluna, será un viaje que impulsará a las jóvenes a vivir nuevas experiencias con el maquillaje y a compartir por medio de la belleza juntas”.

La presentación de Evaluna como Embajadora de marca de Cyzone se dio a conocer a través de su cuenta en Instagram @cyzone_oficial y el de la cantante @evaluna

Evaluna es la nueva Embajadora de Cyzone

“Amo el maquillaje, siempre me ha encantado porque me permite disfrutar, probar, jugar y es mi momento de conexión conmigo misma. Elegí a Cyzone porque sé que es una marca que me va a permitir experimentar con libertad y seguir conectando con mi comunidad con los mejores productos de belleza. Studio Look fue amor a primera vista, amo su labial mate porque está conmigo todo el día”, dijo la cantante.

Cyzone es una marca de belleza con presencia en más de 13 países de Latinoamérica, dirigida y creada especialmente para la generación Z. Con Evaluna como Embajadora de marca, se espera seguir compartiendo el propósito de Cyzone “Contigo Para Ti”, que refuerza la importancia de unirse en comunidad para potenciarse, acompañarse y “desafiarse” y lograr mejores cosas juntas.