Falcao García eligió el HONOR 200 como su celular por su fotografía y su IA

En Colombia cuenta con cobertura en los 32 departamentos de la mano de los aliados comerciales más importantes a nivel nacional. Foto: Cortesía

Hace algunos días, Falcao compartió con sus seguidores un percance cotidiano: su celular se rompió. Inmediatamente, las redes sociales se llenaron de recomendaciones sobre qué dispositivo debía elegir, sugiriendo varias marcas reconocidas por su resistencia y durabilidad. La conversación creció rápidamente, con fanáticos y expertos destacando las características más importantes que debe tener el celular del futbolista. Al final, el dispositivo elegido por ‘El Tigre’ fue el HONOR 200, ¿pero por qué esta marca y este celular convencieron a Falcao?

“Como deportista, siempre estoy en busca de tecnología que mejore mi rendimiento y me mantenga conectado, no solo con mi equipo y entrenadores sino también con mi familia. Ser esposo y padre es una parte fundamental de mi vida, y necesito dispositivos que me ayuden a equilibrar todas estas facetas”, mencionó Falcao.

HONOR se tomó a Colombia

HONOR se ha posicionado como la marca de celulares de más rápido crecimiento en todo América Latina, con un aumento en 2024 del 293 %, posicionándose en el top 5 regional, según un reporte de Canalys. En Colombia cuenta con cobertura en los 32 departamentos de la mano de los aliados comerciales más importantes a nivel nacional, ganando un gran liderazgo en el mercado con tan solo tres años de presencia. De acuerdo al reporte de la industria de IDC, HONOR es el fabricante de celulares con más rápido crecimiento en el país.

Por segundo año consecutivo, la compañía ha reafirmado su liderazgo en mercados como China y Europa en la categoría de plegables, alcanzando la primera posición en ventas con los modelos HONOR Magic V2 y el HONOR Magic V3, recientemente lanzado en el continente europeo. A nivel tecnológico HONOR lidera la fotografía.

Adicional a esto, HONOR continúa su camino por la innovación, presentando tecnología de vanguardia enfocadas en el ser humano como:

- Fotografía de última generación con IA: HONOR ha llevado la fotografía con smartphones a otro nivel, optimizando su tecnología a través de Inteligencia artificial para lograr imágenes de última generación con resultados perfectos, similares a los de las cámaras profesionales.

- HONOR es el jugador más reconocido por sus capacidades de batería, esto por su amplia autonomía y su velocidad de carga de hasta 35 minutos de 0 al 100%.

- Resistencia comprobada: avalada como la marca más resistente por asociaciones internacionales, HONOR es el líder de la durabilidad en smartphones.

Falcao García, una de las figuras más importantes del deporte en nuestro país y reconocido también por su dedicación como esposo y padre, se une a la familia HONOR con el nuevo HONOR 200, la más reciente apuesta de la marca por su tecnología fotográfica de última generación.

“Mi relación con la tecnología ha sido siempre muy cercana. En el campo, utilizar dispositivos para analizar mis movimientos y mejorar mi juego. En casa, la tecnología es clave para mantenerme en contacto con mi esposa e hijos, especialmente cuando estoy de viaje. Además disfruto de capturar momentos especiales con mi familia, y para eso, necesito de una buena cámara y un dispositivo confiable”, puntualizó ‘El Tigre’.

La cámara de Falcao

Equipado con un avanzado motor de retrato basado en inteligencia artificial, la cámara del HONOR 200, el celular de Falcao, transforma momentos ordinarios en recuerdos extraordinarios. Ofrece resultados fotográficos excelentes a contraluz gracias al Modo HDR dual, control total de claridad y contraste perfectos, incluso en condiciones de poca luz. Además, el Modo Bokeh permite resaltar a sus seres queridos con un desenfoque profesional y ajustable. Los exclusivos Modos Harcourt ofrecen además una estética clásica y cinematográfica, evocando la elegancia de los estudios de fotografía de alta gama. Para esos momentos en los que los detalles son cruciales, su cámara macro y ultra gran angular de 12 MP permiten acercarse y captar intrincados detalles o bien, hacer fotografías panorámicas, haciendo que cada foto cuenta una historia.

El sistema operativo de Falcao

El HONOR 200 ofrece a Falcao García una experiencia móvil sin igual al incorporar el innovador HONOR MagicOS 8.0 basado en Android 14. Este sistema operativo integra potentes funcionalidades de inteligencia artificial que transforman la interacción con el dispositivo, permitiéndole gestionar su vida diaria de manera más eficiente. Entre las características más destacadas se encuentra el Magic Portal, que facilita una navegación fluida entre aplicaciones mediante un simple arrastre en pantalla.

El Espacio Paralelo le permite a Falcao separar su vida personal de la profesional, creando espacios independientes y seguros en su smartphone, lo que resulta invaluable para mantener el equilibrio y acceder a seguimiento multimedia, llamadas y más a través de la Cápsula Mágica, sincronizar dispositivos HONOR y controlar su smartphone de manera remota son algunas de las capacidades que los usuarios del nuevo HONOR 200 podrán disfrutar.

La batería de Falcao

Este ligero smartphone también destaca por su potente batería de 5200 mAh, diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional con un uso promedio de hasta 2 días. Gracias a su tecnología de silicio-carbono, esta batería no solo asegura una larga duración, sino que también permite disfrutar de horas ininterrumpidas de entretenimiento, navegación y fotografía.

Además, la impresionante capacidad de carga rápida de 100W permite que el HONOR 200 se recargue por completo en tan solo 35 minutos. Esto significa que Falcao y cualquiera de sus usuarios podrán capturar cada momento importante de su vida, ya sea en el entrenamiento o en casa con su familia, sin preocuparse por quedarse sin batería. Esta batería soporta, además, 36 meses o 1000 ciclos de carga sin experimentar degradación alguna.

Su avanzado sistema de refrigeración también ayuda a mantener una temperatura óptima durante el uso intensivo, garantizando que el dispositivo funcione de manera fluida y sin interrupciones.

La pantalla de Falcao

El HONOR 200 ofrece una experiencia visual excepcional gracias a su pantalla AMOLED curva de 6.7 pulgadas. Con colores vibrantes y contrastes profundos, esta pantalla garantiza imágenes nítidas, perfectas para capturar y disfrutar de momentos con su familia. Diseñada para el bienestar del usuario, incluye tecnologías como PWM Dimming y AI Circadian Night Display, lo que permite una visualización cómoda durante largos períodos.

Además, su certificación TÜV Rheinland asegura que la pantalla sea libre de parpadeo, proporcionando una experiencia fluida, ya sea navegando o disfrutando de contenido multimedia.

Los valores de conexión y autenticidad son fundamentales en la vida de Falcao y también forman parte de la promesa de HONOR como compañía global. Su trayectoria, marcada por el cariño y el apoyo incondicional de Colombia, refleja su profundo compromiso con sus raíces y su gente.

Respecto a esto, el futbolista mencionó: “cuando tuve la oportunidad de probar el HONOR 200, me impresionó de inmediato. La velocidad, y eficiencia del equipo, cómo incluye la inteligencia artificial en sus procesos y su diseño elegante me cautivaron. Además la calidad de la cámara es impresionante, lo que es perfecto para capturar esos momentos importantes”.

A través del HONOR 200, Falcao buscará capturar los momentos más significativos de su vida y fortalecer el vínculo con su país, representando un legado de orgullo y unidad que trasciende generaciones.