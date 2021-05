Fedearroz, 74 años de avances en el sector arrocero colombiano

Desde hace más de siete décadas, la Federación Nacional de Arroceros realiza investigaciones y avances tecnológicos para hacer de Colombia un referente en el grano. Rafael Hernández Lozano, gerente general de la Federación, habló sobre el papel que juega este alimento y cómo se ha consolidado como uno de los gremios más importantes del país.

¿Qué aspectos relevantes han hecho que la Federación se haya mantenido vigente por más de 7 décadas?

Lo más importante ha sido la unión gremial que ha prevalecido a través de todos los años. Tuvimos un impacto muy importante con la revolución verde (años 60), hubo avances en tecnología y se unieron organismos internacionales, privados y oficiales, que hicieron diversas investigaciones, nosotros hicimos la transferencia de la tecnología y asistencia técnica, aquí fue cuando la Federación empezó a tener credibilidad entre los productores y el gobierno. De los 80 para acá Fedearroz tomó la investigación de arroz en Colombia, desde entonces hemos desarrollado 40 variedades de arroz, hemos hecho la genética, su mejoramiento y la producción de semillas para venderlas a los agricultores. Además, desde finales de los 60 se convirtió en un gremio empresa, lo que le permite tener los suficientes fondos para tener una independencia total.

A finales de los 90 la Federación creó y fundó la empresa Agroz S.A, que es el mayor productor de agroquímicos genéricos que hay en el país, lo que contribuyó a la disminución de los costos de producción de los agricultores. Desde hace unos cuatro años para acá, con los fondos provenientes de las subastas de arroz, de los contingentes que vienen de Estados Unidos, que generan unas utilidades, la Federación ha hecho cuatro molinos de arroz que funcionan en varios sitios del país (Casanare, Meta, Tolima y cerca de Valledupar) y estamos cercanos a iniciar la construcción de otro en la Mojana . Hoy somos un gremio fuerte, con un departamento comercial fuerte y, sobre todo, nuestro departamento técnico ha desarrollado mucha tecnología para los productores.

¿Cuáles son las acciones que desde el punto de vista gubernamental se deberían asumir para que el sector arrocero pueda enfrentar los retos en el futuro?

Hemos generado tecnología, desde 2012 implementamos el Amtec, Adopción Masiva de Tecnología, porque nos dimos cuenta que en Colombia se creía que no había tecnología, pero si la tenemos, lo que no hay es su adopción. Este sistema se creó tomando como modelo lo que hacían en Brasil y empezamos el programa asegurando que fuera amigable con el medio ambiente y eso generó una disminución en los costos de producción, pero no basta con tener estas tecnologías.

Nosotros como gremio hemos hecho la tarea, pero el Estado no la ha hecho, por ejemplo, en dotar al país de suficiente riego. Colombia es uno de los cuatro países del mundo con mayor oferta hídrica, en Casanare hay un río cada 15-20 kilómetros y no hay un solo distrito de riego. Tampoco se ha hecho inversión en vías terciarias, es decir, no se han hecho obras de infraestructura que, si se hicieran, podrían hacer de Colombia uno de los países que sea despensa alimenticia del mundo.

¿Cuál es la importancia económica y social del cultivo del arroz en Colombia?

La producción de arroz medida en términos de arroz paddy verde fue de 3,42 millones de toneladas en 2020, frente a 2,98 millones de toneladas en 2019, registrando un incremento del 14,7%. Este aumento se da gracias a una mejora en los rendimientos de producción y un incremento del área sembrada durante dicho año. El arroz se siembra en más de 210 municipios en 23 departamentos, generando 400 mil empleos directos e indirectos en todo el país.

El consumo per cápita de arroz, medido por el DANE en la Encuesta de Calidad de Vida, se estima en 42 kilogramos de arroz blanco por persona. El arroz producido actualmente en el país, alcanza para abastecer sin inconvenientes la totalidad de la población nacional, siendo uno de los productos básicos para la alimentación colombiana.

El arroz cuenta con un alto valor nutricional dado que es rico en almidones y que proporcionan un alto contenido energético de absorción lenta que proporciona niveles de glucosa estables al organismo. De la misma manera, es un producto bajo en grasa y aunque cuenta con un nivel de proteínas cercano al 7% de su contenido, al combinarlo con otros alimentos como las legumbres, se complementan los aminoácidos y se convierte en una fuente muy rica de proteína. Adicionalmente es libre de gluten por lo que es un producto ideal para personas con intolerancias alimenticias.

¿Cuáles son algunos de los aspectos más relevantes dentro de los avances tecnológicos que ha desarrollado Fedearroz ?

Como ya lo señalé Fedearroz cuenta con un programa de mejoramiento genético que busca desarrollar variedades con el mayor potencial de rendimiento, alta calidad molinera y culinaria, teniendo en cuenta que estas deben tener una amplia estabilidad a las diferentes zonas arroceras en Colombia, son adaptadas a las condiciones de variabilidad climática. En la actualidad 6 de estas se siembran en el 75% del área arrocera.

Se cuenta con una red de 60 estaciones meteorológicas distribuidas en todas las zonas arroceras, que brindan información climática que ha logrado que muchos agricultores siembren en la mejor oferta ambiental, incrementando la productividad y la sanidad de los cultivos, con menores aplicaciones de agroquímicos. Esta red es la base para elaborar boletines agrometereológicos para consulta de los agricultores. En nuestra página web además de consultar los servicios agroclimáticos está también a disposición el SIFAWEB(sistema integrado de fertilización arrocera) que facilita a los agricultores los planes óptimos de nutrición del cultivo de acuerdo a sus necesidades. Otra herramienta digital a disposición es el SACFA (Sistema de administración para las fincas arroceras) con la cual los agricultores pueden tener el seguimiento de los costos a través del cultivo.

Se ha desarrollado también investigación y validación de tecnologías en mecanización, suelos, agua, malezas, plagas, enfermedades, nutrición, las cuales han sido puestas en a disposición de los agricultores en cada uno de los parámetros que hacen parte del programa de transferencia de tecnología denominado Amtec (Adopción Masiva de Tecnología) que bajo parámetros de producción limpia y amigable con el medio ambiente, ha logrado reducir el uso de fertilizantes en un 32%, fungicidas un 18%, insecticidas 25% y herbicidas 37%.

La eficiencia del recurso hídrico es otro aspecto a destacar ya que los lotes Amtec disminuyen el consumo del agua en un 42% y cuando además se implementa otro sistema impulsado por Fedearroz como es el riego por múltiples entradas MIRI, el consumo de agua disminuye adicionalmente en un 38%. Todo ello ha contribuido a que los agricultores que adoptan los parámetros del programa, experimenten reducción en los costos de producción por tonelada, en un promedio del 26%, a lo cual se suma el incremento de los rendimientos. Hoy bajo la versión AMTEC 2.0 se sigue trabajando en el mejoramiento de estos indicadores incorporando prácticas como la descompactación con cincel vibratorio, la fertilización diferenciada, la adición de materia orgánica y la aplicación de productos biológicos. Al finalizar el año 2020 el 61% del área a nivel nacional implementaron prácticas AMTEC, contribuyendo con la productividad y competitividad a nivel nacional.

¿De qué manera está representado el papel de Fedearroz como proveedor de insumos?

Fedearroz ha jugado un papel fundamental como proveedor de insumos para el sector arrocero colombiano, bajo su principal objetivo que es: la defensa y representación de los intereses de los agricultores arroceros, buscando la eficiencia desde la preparación del terreno de cultivo hasta la producción de arroz blanco, haciendo una oferta de productos de altísima calidad y precios competitivos. Fedearroz inicio su actividad comercial con la investigación, producción y comercialización de semilla certificada de arroz, actualmente cuenta con una oferta de 10 variedades de semilla certificada, que han sido adaptadas a las diferentes zonas arroceras del país para una óptima producción, cada una de estas variedades ha pasado por un riguroso proceso de investigación durante 10 años en laboratorios especializados y cultivos en diferentes regiones.

En comercialización de agroquímicos para el sector, hoy en día, Fedearroz cuenta con un amplio portafolio de 58 productos, entre herbicidas, insecticidas y fungicidas que se han posicionado en el sector agrícola por su calidad y efectividad en el cultivo. En los últimos años, ha comercializado arroz blanco, cultivado 100% por los agricultores colombianos bajo las marcas Fedearroz Gourmet, Fedearroz Integral, Fedearroz Tradicional, Fedearroz Del Campo, Fedearroz Comarroz y Fedearroz para Sopa.

Todos estos productos: Semilla Certificada, Agroquímicos y Arroz Blanco, se comercializan en 20 seccionales en los Departamentos de: Antioquía, Bolívar, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre Tolima y Valle del Cauca. La Federación Nacional de Arroceros hace presencia en las principales zonas arroceras del país, reafirmando su compromiso para generar mayor desarrollo económico y mejor calidad de grano para el país.